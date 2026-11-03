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Pháp luật

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Hà Nội: Xác minh người đàn ông dùng gậy đánh vào đầu tài xế xe máy

Thanh Hà

TPO - Cơ quan công an đã xác minh làm rõ người đàn ông đội mũ “BVDP” có hành vi dùng gậy nhựa đánh vào đầu người đi xe máy khi xảy ra mâu thuẫn trên đường.

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Hình ảnh cắt từ video.

Liên quan đến vụ việc, ngày 3/11, Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) đã mời người đàn ông cầm gậy tấn công tài xế xe máy ở đường Mỹ Đình, đến trụ sở làm việc.

Người này được xác định là ông N.V.M. (SN 1964, trú tại phường Từ Liêm).

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 2/11, ông M. đi xe máy đón cháu tan học đến trước số nhà 47 Mỹ Đình thì gặp một nam thanh niên đứng dưới đường giao hàng.

Do đường nhỏ, hai bên lại đi ngược chiều nhau nên xảy ra lời qua tiếng lại. Bực tức, ông M. dừng xe, lấy một chiếc gậy nhựa trong cốp vụt vào vùng đầu nam thanh niên. Khoảng 5 phút sau, hai bên di chuyển đi.

Sau khi ghi lại vụ việc, người dân đã đăng tải lên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm của dư luận. Nhiều người cho rằng cần xử lý nghiêm hành vi hành hung người khác của người đàn ông đi xe máy.

Hiện Công an phường Từ Liêm đang xác minh danh tính người bị đánh là nam thanh niên và mời lên làm việc để giải quyết theo quy định.

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#Công an phường Từ Liêm #Hà Nội #Hành hung người khác #Mâu thuẫn giao thông #Mạng xã hội

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