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Pháp luật

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Hơn 321.000 trường hợp ở TPHCM 'dính' phạt nguội qua camera, thiết bị ghi hình

Nguyễn Dũng

TPO - Hơn 321.000 trường hợp vi phạm giao thông được CSGT TPHCM ghi nhận qua camera, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, trong đó hơn 217.000 trường hợp liên quan người điều khiển mô tô, xe gắn máy.

Ngày 3/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TPHCM thông tin, từ ngày 15/12/2025 đến 8/10/2026, đơn vị ghi nhận, phát hiện hơn 321.000 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông qua hình ảnh.

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TPHCM ghi nhận hơn 321.000 vi phạm giao thông qua camera.

Trong đó, hơn 217.000 trường hợp là người điều khiển mô tô, xe gắn máy; gần 104.000 trường hợp là người điều khiển ô tô. Các vi phạm được phát hiện thông qua khai thác camera giám sát và sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Theo Phòng CSGT, một bộ phận người dân vẫn cho rằng những hành vi như không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe trên hè phố, không chấp hành biển báo, dừng đỗ sai quy định chỉ bị phát hiện khi có lực lượng tuần tra trực tiếp dừng phương tiện.

Tuy nhiên, ngay cả khi không có CSGT hiện diện trên mặt đường, các hành vi này vẫn có thể được hệ thống camera ghi nhận, làm cơ sở xử lý theo quy định. Có người chỉ nhận thức được điều này khi nhận thông báo vi phạm từ cơ quan chức năng.

Phòng CSGT cho biết việc xử lý vi phạm qua hình ảnh được đẩy mạnh song song với tuần tra, kiểm soát trực tiếp, nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, góp phần hạn chế tai nạn và ùn tắc giao thông.

Đối với vi phạm được phát hiện bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nhưng chưa thể dừng ngay phương tiện để xử lý, cơ quan chức năng sẽ gửi thông báo yêu cầu chủ phương tiện và cá nhân, tổ chức liên quan đến trụ sở đơn vị có thẩm quyền để giải quyết.

Khi nhận thông báo, chủ phương tiện có nghĩa vụ hợp tác với cơ quan chức năng để xác định người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm.

Phòng CSGT khuyến cáo cá nhân, tổ chức nâng cao trách nhiệm quản lý, bảo quản phương tiện thuộc sở hữu, chủ động phối hợp giải quyết khi có thông báo vi phạm.

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