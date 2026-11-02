Đổ xô bắt cá trước đập tràn hồ Trị An

TPO - Hàng trăm người dân từ các nơi đổ xô đến trước cửa tràn hồ Trị An (TP Đồng Nai) đánh bắt cá khi cửa xả tràn vừa đóng.
TPO - Càng về cuối năm, kênh bán lẻ càng cạnh tranh quyết liệt. Từ bệnh viện, khu chung cư đến những con ngõ nhỏ, cửa hàng tiện lợi và siêu thị mini đang ngày càng phủ sóng; các tiệm tạp hóa truyền thống cũng "lột xác" mang đến nhiều trải nghiệm mua sắm để giữ chân thượng đế.
TPO - Thấy tài xế xe ôm công nghệ hỗ trợ người đi đường vá bánh xe bị thủng, Nguyễn Thành Sơn cho rằng người này đang xâm phạm địa bàn làm ăn của mình nên chửi bới, đe dọa đâm chết.
TPO - Sau những đợt mưa to và triều cường gần đây, đường ĐT.823B (Tây Ninh) hư hỏng nặng khiến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa gặp trở ngại. Các đơn vị chức năng tỉnh Tây Ninh đã tức tốc sửa chữa tạm thời nhằm san lấp những 'ổ voi', tái lập mặt đường bằng phẳng.
TPO - Ngoài xem phim kinh dị, hóa trang vào dịp Halloween, giới trẻ TPHCM đang hào hứng với trải nghiệm bị "ma" hù dọa. Những ngày cao điểm, mỗi "nhà ma" thu hút hàng trăm khách đến trải nghiệm.
TPO - Không cần khéo tay hay chuẩn bị nguyên liệu cầu kỳ, chỉ với vài món đồ quen thuộc trong căn bếp, bạn đã có thể làm ra những món ăn Halloween vừa ngon mắt vừa rùng rợn. Tất cả đều dễ thực hiện và cực kỳ thú vị.
TPO - Bác sĩ về công tác tại đặc khu Côn Đảo có thể nhận hơn 636 triệu đồng và hơn 509 triệu đồng nếu làm việc tại xã đảo Thạnh An.
TPO - Chỉ còn một ngày đến Halloween (31/10), thị trường đồ hóa trang, trang trí tại TPHCM vẫn trầm lắng dù hàng hóa đa dạng, giá cả linh hoạt.
TPO - Từ ngày 7/11, TPHCM cấm xe tải và ô tô khách (trừ xe buýt) lưu thông trên đường Trường Chinh, đoạn từ Trương Công Định đến Đồng Đen để phục vụ thi công ga Nguyễn Hồng Đào thuộc tuyến metro số 2.
TPO - Ngày đầu điều chỉnh giao thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất, nhiều tài xế vẫn lưu thông theo thói quen cũ, lúng túng trước các quy định mới.
TPO - TPHCM dự kiến nghiên cứu phát triển đô thị TOD trong phạm vi khoảng 1.000m quanh các nhà ga metro. Trước băn khoăn về nguy cơ giải tỏa, lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc cho biết những khu dân cư hiện hữu phù hợp có thể được xem xét giữ lại, chỉnh trang.
TPO - Mức 8m² sàn/người được áp dụng thống nhất trên toàn địa bàn TPHCM. Tuy nhiên, việc đáp ứng điều kiện về diện tích để đăng ký thường trú không thay thế các yêu cầu quản lý chuyên ngành.
TPO - Đường Phan Anh - An Dương Vương hiện rộng khoảng 14m, thường xuyên ùn tắc, ngập nước. TPHCM đề xuất nâng cấp, mở rộng tuyến đường lên 30m với tổng vốn đầu tư hơn 4.326 tỉ đồng
TPO - TPHCM định hướng quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm với mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm, gồm 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh và 10 vùng quản trị phát triển.
TPO - Đang sửa hệ thống điện trên sân thượng, người đàn ông 67 tuổi bị điện giật, rơi xuống mái tôn nhà liền kề. Cảnh sát dùng cáng và dây cứu hộ đưa nạn nhân xuống đất.
TPO - Lực lượng chức năng phường Hiệp Bình (TPHCM) phối hợp cùng người dân đã bắt thành công con trăn dài hơn 1,5m ẩn nấp trong bụi cây ven khu vực gác chắn đường sắt trên quốc lộ 13.
TPO - Những robot hình người không chỉ chạy nhảy, đi lại như thật mà còn biết biểu diễn võ thuật, khiêu vũ khiến người xem thích thú.