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Nhịp sống phương Nam

Đổ xô bắt cá trước đập tràn hồ Trị An

Văn Quân

TPO - Hàng trăm người dân từ các nơi đổ xô đến trước cửa tràn hồ Trị An (TP Đồng Nai) đánh bắt cá khi cửa xả tràn vừa đóng.

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Hàng trăm người đổ về cửa xả tràn hồ Trị An tham gia đánh bắt cá.
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Đúng 12h ngày 2/11, Công ty Thủy điện Trị An chính thức đóng cửa xả tràn, kết thúc hoạt động xả nước qua đập tràn.
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Ngay sau thời khắc này, hàng trăm người dân đã mang theo thuyền, mủng, lưới, chài... ùn ùn đổ ra khu vực cổng xả tràn để săn bắt cá.
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Không khí càng trở nên sôi động khi nhiều người dân reo hò bắt được cá lớn tại cửa xả tràn hồ Trị An
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Anh Hà Ngọc Quỳnh, ngụ Tân Phú, TP. Đồng Nai cho biết, sau khi nghe tin, anh đã cùng bạn bè đi hàng trăm kilomet để bắt cá. Nhóm của anh chủ yếu giăng lưới, tuy bắt được ít cá nhưng rất vui.
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Nhiều người dân vui mừng khi bắt được cá 'khủng'.
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Những mẻ lưới bội thu.
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Nhiều người tuy được ít cá nhưng rất vui vì được tham gia đánh bắt cá ở đập thủy điện
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Sau những ngày nước từ hồ đổ về hạ du, nhiều loại cá theo dòng nước tập trung tại khu vực này, tạo cơ hội cho người dân trải nghiệm thú vui săn cá và cải thiện thu nhập.

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#Đồng Nai #Hồ Trị An #Thủy điện Trị An #Đánh bắt cá #Cá khủng #Ngày hội

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