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Giáo dục

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Dự kiến giảm hơn 100 trường cao đẳng, trung cấp

Đỗ Hợp

TPO - Cả nước còn hơn 230 trường cao đẳng, trung cấp công lập sau khi giảm 110 đầu mối, dự kiến còn giảm tiếp gần 50%, để nâng cao chất lượng hiệu quả đầu tư.

Nội dung trên được nêu trong thông báo kết luận của Phó thủ tướng Lê Tiến Châu sau cuộc họp về tình hình, tiến độ sắp xếp cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp (cao đẳng, trung cấp), công bố ngày 2/11.

Cụ thể, tổng số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập còn 234 cơ sở, giảm 110 cơ sở, tương ứng khoảng 31,97% so với thời điểm ngày 01/7/2025, đạt tiến độ và mục tiêu giảm tối thiểu 30% theo yêu cầu của Trung ương và Chính phủ.

Dự kiến sau khi hoàn thành toàn bộ phương án sắp xếp, tổng số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập giảm khoảng 47,7%.

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Cả nước còn hơn 230 trường cao đẳng, trung cấp công lập sau khi giảm 110 đầu mối, dự kiến còn giảm tiếp gần 50%, để nâng cao chất lượng hiệu quả đầu tư.Ảnh minh họa

Hoàn thiện phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trước ngày 20/11

Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương hoàn thiện phương án, hồ sơ sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc địa phương quản lý, gửi Bộ GD&ĐT thẩm định, ban hành quyết định trước ngày 20/11; chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và tính khả thi của phương án.

Trong đó, Ủy ban nhân dân các tỉnh: Khánh Hòa, An Giang gửi hồ sơ sáp nhập, giải thể theo phương án đã đề xuất về Bộ GD&ĐT trước ngày 6/11. Các địa phương có hồ sơ đang được thẩm định phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các địa phương ban hành quyết định sáp nhập, giải thể trường trung cấp thuộc thẩm quyền theo phương án đã xây dựng, hoàn thành trước ngày 20 tháng 11 năm 2026 và báo cáo kết quả về Bộ GD&ĐT.

Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp nhận từ các bộ, cơ quan Trung ương: hoàn thành việc tiếp nhận trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định chuyển giao có hiệu lực; đối với các quyết định đã có hiệu lực trước ngày 30/10/2026, hoàn thành trước ngày 16/11/2026. Nghiên cứu phương án, định hướng phát triển, đầu tư các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sau tiếp nhận, gửi Bộ GD&ĐT trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành tiếp nhận, chậm nhất trước ngày 15/12/2026.

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#trường cao đẳng #trường trung cấp #giáo dục nghề nghiệp #sắp xếp trường #Lê Tiến Châu #Bộ GD&ĐT

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