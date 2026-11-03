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Công an điều tra vụ đôi nam nữ thương vong tại khách sạn ở Nha Trang

Phùng Quang

TPO - Công an tỉnh Khánh Hòa đang điều tra, làm rõ vụ một phụ nữ được phát hiện tử vong trong phòng khách sạn ở phường Nam Nha Trang, trong khi người đàn ông thuê cùng phòng rơi từ tầng cao xuống đất, bị thương nặng.

Sáng 3/11, lãnh đạo UBND phường Nam Nha Trang (Khánh Hòa) xác nhận, tại khách sạn N.L, gần cầu Bình Tân, thuộc địa bàn xã Phước Đồng cũ, vừa xảy ra vụ việc khiến 2 người thương vong.

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Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, một người đàn ông lưu trú tại khách sạn này bất ngờ rơi từ tầng cao xuống đất. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng kiểm tra căn phòng người đàn ông thuê và phát hiện một người phụ nữ đã tử vong bên trong.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định người đàn ông đã thuê phòng tại khách sạn N.L khoảng 3 ngày trước khi xảy ra vụ việc. Hiện danh tính của hai người cũng như mối quan hệ giữa họ vẫn chưa được làm rõ.

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#Tử vong #Thương vong #UBND phường Nam Nha Trang

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