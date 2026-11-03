Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Kỷ luật 15 đảng viên liên quan vi phạm thi tốt nghiệp THPT tại Quảng Trị

Hoàng Nam

TPO - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị quyết định kỷ luật Đảng ủy Trường THPT Lê Trực và 15 đảng viên liên quan những vi phạm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 và 16, diễn ra ngày 27 và 30/10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị đã xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; kết quả kiểm điểm, xem xét, thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Trường THPT Lê Trực và một số tổ chức đảng, đảng viên liên quan.

41729bd38044011a5855.jpg
Trường THPT Lê Trực - nơi xảy ra gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị kết luận, Đảng ủy Trường THPT Lê Trực nhiệm kỳ 2025–2030 và một số tổ chức đảng có vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, giáo viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Những vi phạm, khuyết điểm này dẫn đến việc một số cán bộ, đảng viên, giáo viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh, gây dư luận xấu đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Đảng ủy Trường THPT Lê Trực nhiệm kỳ 2025–2030 và 10 đảng viên; cảnh cáo 5 đảng viên.

ae0226a23d35bc6be524.jpg
15 đảng viên của Trường THPT Lê Trực bị kỷ luật từ khiển trách đến cảnh cáo.

Cũng tại các kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị xem xét việc thi hành kỷ luật đối với ông Trương Đình Tùng, nguyên Chủ tịch UBND xã Tân Long, huyện Hướng Hóa cũ, và ông Trương Đức Cường, công chức Phòng Kinh tế xã Lao Bảo, nguyên công chức địa chính xã Tân Long.

Theo kết luận, hai ông vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, gây thiệt hại ngân sách nhà nước; đã bị TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt mỗi người 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với ông Trương Đức Cường; đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Trương Đình Tùng.

Xem thêm

#Trường THPT Lê Trực #Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ #kỷ luật #khiển trách #cảnh cáo #Quảng Trị

Cùng chuyên mục

Gần một năm dọn không xong ruộng dứa trên đại lộ 2.000 tỷ ở Ninh Bình

Gần một năm dọn không xong ruộng dứa trên đại lộ 2.000 tỷ ở Ninh Bình

TPO - Việc người dân tự ý trồng dứa trên dải phân cách Đại lộ Hoa Lư (Ninh Bình) đã được phát hiện, yêu cầu xử lý từ tháng 11/2025 nhưng đến nay vẫn chưa được chính quyền địa phương và chủ đầu tư giải quyết dứt điểm. Đáng chú ý, diện tích trồng dứa còn có dấu hiệu tiếp tục mở rộng

Đại biểu Nguyễn Thái Học: Nếu giao lại Bộ Tư pháp tổ chức thi sát hạch luật sư là chưa phù hợp

Đại biểu Nguyễn Thái Học: Nếu giao lại Bộ Tư pháp tổ chức thi sát hạch luật sư là chưa phù hợp

TPO - Góp ý vào dự thảo Luật Luật sư (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Thái Học (Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương) bày tỏ quan tâm về vấn đề "hội đồng tuyển chọn và kỳ thi quốc gia về luật sư". "Vấn đề là Bộ Tư pháp chủ trì tổ chức kỳ thi hay Liên đoàn Luật sư tổ chức kỳ thi", ông Học nói.

Trưng dụng tài sản lúc khẩn cấp: Chủ tịch xã có quyền thế nào?

Trưng dụng tài sản lúc khẩn cấp: Chủ tịch xã có quyền thế nào?

TPO - Theo đại biểu Quốc hội, trong tình huống khẩn cấp, việc trưng dụng tài sản để cứu hộ, cứu nạn cần được thực hiện kịp thời. Tuy nhiên, thẩm quyền phải rõ ràng, trách nhiệm cụ thể và quyền tài sản của người dân, doanh nghiệp phải được bảo đảm.

Công ty giải thể trước Tết, hơn 1.400 công nhân ở TPHCM chới với

Công ty giải thể trước Tết, hơn 1.400 công nhân ở TPHCM chới với

TPO - Khoảng 1.400 lao động tại nhà máy ECCO Việt Nam ở TPHCM bàng hoàng khi bất ngờ được thông báo công ty giải thể, chấm dứt hợp đồng trước Tết. Ngoài trợ cấp theo quy định, doanh nghiệp cam kết chi lương tháng 13 và nhiều khoản hỗ trợ cho người lao động.

Cần Thơ, Vĩnh Long và Đồng Tháp đối mặt áp lực tăng trưởng lớn do hạ tầng, logistics và đầu tư còn nhiều điểm nghẽn. Phó Thủ tướng yêu cầu quyết liệt tháo gỡ.

Do đâu tăng trưởng của các tỉnh miền Tây thấp, khó đạt 2 con số?

TPO - Các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long khó đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, do có quy mô kinh tế nhỏ, phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp, giải ngân đầu tư công chậm, trong khi còn nhiều điểm nghẽn. Lãnh đạo các tỉnh thừa nhận, để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số cả năm nay là bài toán nan giải.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe