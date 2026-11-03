Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Trung Quốc tiếp tục giáng đòn vào Mbappe

Minh Vũ

TPO - Sự tẩy chay của dư luận Trung Quốc dành cho ngôi sao Real Madrid - Kylian Mbappe vẫn lan rộng. Dù anh và La Liga luôn thể hiện thành ý xin lỗi vì phát ngôn gây tranh cãi.

Trang Guancha đưa tin sau phát ngôn gây tranh cãi về lãnh tụ của Trung Quốc, ngôi sao Real Madrid - Kylian Mbappe nhận về làn sóng giận dữ từ hàng trăm triệu người dân Trung Quốc.

Chỉ trong vòng 24 giờ, các thương hiệu của Trung Quốc đang hợp tác với Mbappe đã ra thông báo chấm dứt hợp đồng vì cho rằng anh không tôn trọng văn hóa nước sở tại.

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV tạm ngừng phát sóng các trận đấu có sự tham gia của Mbappe. Các tài khoản mạng xã hội của cầu thủ này tại Trung Quốc cũng bị xóa hoặc khóa.

kylian-mbappe1.jpg
kylian-mbappe8.jpg
Làn sóng tẩy chay Mbappe chưa ngừng.

Nhưng không chỉ dừng lại ở việc cắt đứt hợp đồng với các thương hiệu của Trung Quốc, dư luận xứ tỷ dân còn gây áp lực với các nhãn hàng khác.

Ngày 2/11, chủ đề "Hãng thể thao Thụy Sĩ On không chấm dứt hợp đồng Mbappe" trở thành đề tài bàn luận sôi nổi. Nhiều ý kiến chỉ trích thương hiệu xử lý khủng hoảng trong im lặng, muốn gây áp lực buộc On phải lựa chọn giữa việc giữ Mbappe hoặc thị trường Trung Quốc.

Ý kiến "On tuyên bố tôn trọng Trung Quốc, nhưng vẫn chưa chia tay Mbappe" đặt câu hỏi về thái độ của thương hiệu nổi tiếng. Nhiều người bình luận: "Không hủy hợp đồng thì tẩy chay".

Sau khi nhận thái độ phẫn nộ từ người dân Trung Quốc, On đã xóa các nội dung quảng bá Mbappe trên Weibo và WeChat, nhưng vẫn giữ hình ảnh của cầu thủ trên các nền tảng quốc tế. Ngoài ra, On còn âm thầm đưa danh mục bóng đá khỏi vị trí nổi bật trên trang chủ toàn cầu, đồng thời gỡ hình ảnh Mbappe tại đây.

Kylian Mbappe ký hợp đồng làm đại sứ của thương hiệu On hồi tháng 9 với thời hạn 10 năm. Không chỉ là gương mặt đại diện quảng cáo, anh còn tham gia phát triển mẫu giày bóng đá đầu tiên của hãng, dự kiến ra mắt năm 2027.

Sau vụ bê bối, danh tiếng của Mbappe tụt dốc nhanh chóng tại Trung Quốc. Trên các thị trường thứ cấp như nền tảng thương mại điện tử Taobao và Xianyu, giá áo đấu có chữ ký của anh giảm mạnh gần 90%, và một lượng lớn các mặt hàng liên quan đã bị gỡ bỏ khỏi kệ.

Các thương hiệu hợp tác với Mbappe như Dior, Hublot, Loewe, Oakley phải ẩn/xóa hình ảnh liên quan đến ngôi sao Real Madrid. Đây là phản ứng dây chuyền và cho thấy cách đối xử cứng rắn của công chúng xứ tỷ dân với những ngôi sao xúc phạm dân tộc mình.

Họ sẽ tìm mọi cách gây áp lực với các thương hiệu, cắt đứt con đường kiếm tiền của các ngôi sao và những thương hiệu, công ty, đội bóng liên quan, nhằm khiến ảnh hưởng tiêu cực lan rộng, buộc các bên phải có thái độ cúi đầu.

kylian-mbappe10.jpg
kylian-mbappe6.jpg
Các thương hiệu vốn không liên quan tới sự việc, chỉ cần hợp tác với Mbappe cũng bị tẩy chay.

Sau khi bị cắt đứt hợp đồng quảng cáo, Mbappe được cho là sẽ mất từ 7-10 triệu Euro mỗi năm khi bị khán giả Trung Quốc quay lưng. Ngoài ra anh cũng phải đối mặt với các khoản phạt vi phạm hợp đồng từ các công ty quảng cáo vì những tổn thất do hành vi sai trái của người đại diện gây ra.

Xem thêm

#Real Madrid #Kylian Mbappe #La Liga #Mbappe vạ miệng #Mbappe bị tẩy chay

Cùng chuyên mục

Choáng với HIEUTHUHAI

Choáng với HIEUTHUHAI

TPO - HIEUTHUHAI không cần phô trương quá nhiều về diện mạo cá nhân và concept ở Mắt Nhắm Mắt Mở concert, nhưng vẫn khiến hơn một vạn khán giả ở Hà Nội đứng ngồi không yên suốt nhiều tiếng.

Dàn anh trai, em xinh mừng 111,4 triệu cổ phiếu của DatVietVAC chào sàn HOSE

Dàn anh trai, em xinh mừng 111,4 triệu cổ phiếu của DatVietVAC chào sàn HOSE

TPO - 111,4 triệu cổ phiếu DVV của CTCP DatViet VAC Group Holdings chính thức chào sàn HOSE. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt lịch sử, đưa hệ sinh thái truyền thông - giải trí hơn 3 thập kỷ và đứng sau hàng loạt chương trình đình đám như Anh trai Say hi, Em xinh Say hi, Tinh hà Say hi, 2 Ngày 1 Đêm, The Masked Singer Vietnam... Ngoài các lãnh đạo, đại diện doanh nghiệp, dàn nghệ sĩ Song Luân, Vương Bình, Hyo, Thuý Ngân, Ánh Sáng AZA... có mặt để hoà chung không khí của DatVietVAC.

Diễn viên 'Mưa đỏ' đính chính

Diễn viên 'Mưa đỏ' đính chính

TPO - Một năm sau những tranh cãi liên quan đến fan meeting tại Hà Nội, diễn viên Lâm Thanh Nhã lên tiếng đính chính thông tin anh bật khóc vì chương trình không bán hết vé. Nam diễn viên thừa nhận thiếu sót trong khâu chuẩn bị, đồng thời giải thích về giá vé, số lượng khán giả và những hình ảnh từng gây bàn tán trên mạng xã hội.

Vua Charles nổi giận dưới mưa

Vua Charles nổi giận dưới mưa

TPO - Vua Charles III tỏ rõ vẻ sốt ruột, liên tục ra hiệu cho đoàn tùy tùng khi bất ngờ gặp mưa lớn tại Antigua. Trong khi Hoàng hậu Camilla được che chắn và rời đi nhanh chóng, nhà vua vẫn phải đứng dưới mưa chờ trợ lý mang ô tới.

Gần 30.000 người xếp hàng chờ nhận vé

Gần 30.000 người xếp hàng chờ nhận vé

TPO - Dù 14h ban tổ chức chương trình nghệ thuật Rock Concert - Thái Nguyên bừng sáng mới chính thức phát vé miễn phí. Tuy nhiên, hàng nghìn người đã có mặt từ rất sớm để chờ nhận vé để tham dự chương trình.

Cả vạn khán giả hò hét suốt 3 tiếng đồng hồ trong concert HIEUTHUHAI ở Hà Nội

TPO - Trong suốt hơn 3 tiếng đồng hồ diễn ra "Mắt Nhắm Mắt Mở" concert của HIEUTHUHAI ở Hà Nội, hàng nghìn khán giả hò hét cuồng nhiệt theo từng giai điệu quen thuộc. Các khách mời như rapper Pháp Kiều, Negav, HURRYKNG, MANBO... đã tạo nên dấu ấn đáng nhớ cho concert cá nhân đầu tiên của HIEUTHUHAI ở Thủ đô.

Phim 18+ có Ninh Dương Lan Ngọc thu gần 50 tỷ đồng

Phim 18+ có Ninh Dương Lan Ngọc thu gần 50 tỷ đồng

TPO - "Chị chị em em 3" chiếm hơn 70% doanh thu rạp Việt trong ngày 1/11, tạo khoảng cách lớn với các phim còn lại. "Án mạng karaoke" tiến sát mốc 50 tỷ đồng nhưng mất vị trí dẫn đầu, trong khi "Trại buôn người" còn cách mục tiêu 500 tỷ đồng khoảng 7 tỷ đồng.

Ngũ Cung phản bác 'rock chỉ gào thét'

Ngũ Cung phản bác 'rock chỉ gào thét'

TPO - Ngũ Cung đặt mục tiêu tạo nên cách thể hiện mới mẻ, có cá tính riêng cho ca khúc cách mạng quen thuộc “Hành khúc ngày và đêm” để chứng minh rock không chỉ có gào thét.

DatVietVAC (DVV) niêm yết HOSE, vũ trụ IP và fandom economy chính thức lên thị trường vốn

DatVietVAC (DVV) niêm yết HOSE, vũ trụ IP và fandom economy chính thức lên thị trường vốn

TPO - Từ những concert cháy vé, lịch khai thác nghệ sĩ dày đặc đến IP liên tục mở rộng, DatVietVAC chọn đúng giai đoạn cao điểm để đưa cổ phiếu DVV niêm yết trên HOSE. Đây sẽ là lúc thị trường nhìn thấy rõ nhất sức bật và dư địa bùng nổ của mô hình kinh doanh dựa trên IP cùng kinh tế người hâm mộ (fandom economy) trên thị trường chứng khoán.

Visual không góc chết của HIEUTHUHAI

Visual không góc chết của HIEUTHUHAI

TPO - Trong concert Mắt nhắm mắt mở tối 1/11, HIEUTHUHAI gây chú ý với ngoại hình nổi bật, liên tục thay đổi phong cách thời trang từ trẻ trung, năng động đến nam tính, phóng khoáng.

Lisa (BlackPink) bị gọi là ‘kẻ vô ơn’

Lisa (BlackPink) bị gọi là ‘kẻ vô ơn’

TPO - Lisa (BlackPink) vấp phải phản ứng trái chiều sau khi kể về quá trình học tiếng Hàn khắc nghiệt ở thời thực tập sinh. Trong khi một bộ phận cư dân mạng chỉ trích nữ ca sĩ vô ơn, người hâm mộ cho rằng phát ngôn đang bị tách khỏi ngữ cảnh, bỏ qua việc cô thừa nhận phương pháp này giúp mình tiến bộ nhanh chóng.

Nữ tỷ phú lừa đảo làm nên điều bất ngờ

Nữ tỷ phú lừa đảo làm nên điều bất ngờ

TPO - Việc "You Can See Everything" vươn lên vị trí số một phòng vé Bắc Mỹ trong tuần thứ 3 công chiếu được đánh giá là thành tích đáng nể. Trong khi đó, bom tấn hoạt hình kinh phí trăm triệu USD lại đối mặt với khoản lỗ nặng.

Cảnh tượng cả biển người giơ điện thoại quay chụp HIEUTHUHAI

Cảnh tượng cả biển người giơ điện thoại quay chụp HIEUTHUHAI

TPO - Tối 1/11, concert Mắt nhắm mắt mở của HIEUTHUHAI diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội được tổ chức bởi DatVietVAC Group Holdings. Khán giả liên tục hát theo, gọi tên thần tượng và hưởng ứng những màn giao lưu hài hước của nam nghệ sĩ suốt khoảng ba giờ biểu diễn.

Cú bẻ lái của HIEUTHUHAI với khán giả gãy chân ở concert

Cú bẻ lái của HIEUTHUHAI với khán giả gãy chân ở concert

TPO - Sau concert tại Hà Nội, câu chuyện HIEUTHUHAI hỗ trợ khán giả bị gãy chân thu hút chú ý. Bên cạnh ngoại hình và âm nhạc, cách nam rapper đối xử với người hâm mộ trở thành lý do khiến nhiều người bày tỏ mong muốn gắn bó lâu dài.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe