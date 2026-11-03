Mẹ của Hồ Văn Tình, phạm nhân cuối cùng đang lẩn trốn, mong con sớm ra đầu thú

TPO - Bà Nguyễn Thị Lan, mẹ phạm nhân Hồ Văn Tình (đối tượng còn lại chưa bắt được trong vụ 4 phạm nhân trốn Trại giam A2) bữa nay gầy sọp. Khi biết tin còn mỗi Tình đang lẩn trốn, bà cũng muốn đến khu vực rừng núi Cây Cày, ở xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa kêu gọi, khuyên con trai ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.

Trưa 3/11, bà Nguyễn Thị Tiên Nga – Tổ trưởng Tổ dân phố 13, phường An Phú, tỉnh Gia Lai- nơi bố mẹ phạm nhân Hồ Văn Tình đang sinh sống thông tin cho phóng viên Báo Tiền Phong biết, mấy ngày nay, người trong gia đình của Tình, đặc biệt người mẹ của Tình vô cùng lo lắng, suy sụp trước sự việc con trai trốn khỏi trại chưa ra trình diện.

“Gia đình họ giờ không muốn nói chuyện với ai cả, đặc biệt từ khi biết tin sáng nay ( ngày 3/11) cả 3 đối tượng trốn khỏi trại giam đã bị bắt, chỉ còn mỗi Tình lẩn trốn. Mẹ Tình bữa nay gầy sọp, ốm lắm. Với vai trò ở địa phương, tôi luôn chủ động xuống động viên gia đình, nếu Tình gọi liên hệ gia đình sẽ khuyên bảo đầu thú, liên hệ với công an ngay”, bà Nga nói.

Mẹ của Hồ Văn Tình.

Bà Nga cũng cho biết, bà Nguyễn Thị Lan (50 tuổi, mẹ của Tình) nói rằng, bản thân mong muốn được xuống phía khu vực rừng núi Cây Cày, thôn Suối Cau, xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa để kêu gọi, khuyên con (Hồ Văn Tình) ra đầu thú. Bà cũng mong rằng Tình sẽ không tiếp tục dại dột mà lẩn trốn nữa. "Mẹ của Tình không chịu ăn uống gì, chỉ nằm ở nhà, bà ấy khóc suốt", Tổ trưởng Tổ dân phố 13 kể.

Trong khi đó, tại Khánh Hòa, hiện lực lượng truy bắt đang tập trung tại khu vực núi Cây Cày ở xã Bắc Khánh Vĩnh, để rà soát truy tìm phạm nhân Hồ Văn Tình, 1 trong 4 phạm nhân trốn Trại tạm giam A2- Bộ Công an ở Khánh Hòa từ chiều 21/10.

Phạm nhân bỏ trốn Hồ Văn Tình đang bị truy lùng gắt gao

Như Báo Tiền Phong đã thông tin, chiều 21/10, trong lúc lao động cải tạo tại Phân trại số 1, Trại giam A2, 4 phạm nhân gồm Hồ Văn Tình, Lữ Văn Toàn, Võ Hoàng Duy và Lê Văn Cường đã bỏ trốn.

Sau khi xảy ra vụ việc, Trại giam A2 đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt đối với cả 4 phạm nhân.

Đến sáng 24/10, phạm nhân Lê Văn Cường bị lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện, bắt giữ khi đang di chuyển trên một xe khách lưu thông qua Quốc lộ 27C.

Tiếp đó, tối 28/10, lực lượng chức năng bắt giữ Võ Hoàng Duy (SN 1999, trú tỉnh Gia Lai) khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực núi Hòn Dữ, xã Diên Lâm.

Lúc 0h sáng 3/11, Lữ Văn Toàn đã bị bắt khi đang di chuyển trên triền núi, vào nhà dân định xin ăn ở khu vực rừng núi xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Như vậy, sau khi Lữ Văn Toàn bị bắt giữ, Hồ Văn Tình là phạm nhân cuối cùng trong 4 người trốn Trại giam A2 , hiện còn đang lẩn trốn.