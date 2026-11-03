Huế điều tra vụ người đàn ông tử vong sau cuộc nhậu với em ruột

TPO - Mâu thuẫn trong lúc nhậu tại nhà riêng ở phường An Cựu, TP. Huế, người em dùng dao đâm anh ruột tử vong.

Sáng 3/11, lực lượng chức năng TP. Huế tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại nhà dân trên đường An Dương Vương, phường An Cựu, khiến một người đàn ông tử vong.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, khoảng 22h tối 2/11, trong lúc ngồi nhậu tại tầng 2 ngôi nhà, giữa ông Đinh Tiến D. (SN 1967) và em ruột là Đinh Quang T. (SN 1973, cùng trú phường An Cựu) xảy ra mâu thuẫn.

Khi ông D. xuống tầng 1 lấy đá lạnh, T. đi theo vào bếp, lấy một con dao mới mua trước đó đâm ông D. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường An Cựu nhanh chóng đến nơi xảy ra vụ việc, khống chế T., bảo vệ hiện trường và phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm, thu giữ hung khí gây án. Đối tượng sau đó được đưa về trụ sở Công an TP. Huế để phục vụ điều tra, làm rõ hành vi.