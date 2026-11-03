Chi tiết vị trí ba phạm nhân trốn Trại giam A2 bị bắt

TPO - Sau 13 ngày truy tìm, lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 trong số 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 tại tỉnh Khánh Hòa. Các phạm nhân lần lượt bị phát hiện tại những khu vực cách trại giam khoảng 10-25km, riêng đối tượng bị bắt gần nhất vào ngày 3/11 ở vị trí cách trại khoảng 16km.
TPO - Với cáo buộc tham ô và mua bán trái phép hóa đơn với tổng số tiền 100 tỷ đồng, bị cáo Chu Thị Thành (Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức) bị đề nghị tổng mức án 16 - 18 năm tù, còn bị cáo Hà Ngọc Vinh (cựu kế toán PVoil Vũng Áng) tham ô 89 tỷ đồng, bị đề nghị mức phạt tù chung thân.
TPO - Mâu thuẫn trong lúc nhậu tại nhà riêng ở phường An Cựu, TP. Huế, người em dùng dao đâm anh ruột tử vong.
TPO - Một vụ cháy nhà gỗ xảy ra tại xã Hòa Bắc, tỉnh Lâm Đồng khiến người đàn ông 47 tuổi tử vong, nhiều tài sản bị thiêu rụi.
TPO - Từ bản án tử hình bị tuyên trước đó, bà Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát hiện đang chấp hành hình phạt tù chung thân.
TPO - Bà Nguyễn Thị Lan, mẹ phạm nhân Hồ Văn Tình (đối tượng còn lại chưa bắt được trong vụ 4 phạm nhân trốn Trại giam A2) bữa nay gầy sọp. Khi biết tin còn mỗi Tình đang lẩn trốn, bà cũng muốn đến khu vực rừng núi Cây Cày, ở xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa kêu gọi, khuyên con trai ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.
TPO - Công an tỉnh Khánh Hòa đang điều tra, làm rõ vụ một phụ nữ được phát hiện tử vong trong phòng khách sạn ở phường Nam Nha Trang, trong khi người đàn ông thuê cùng phòng rơi từ tầng cao xuống đất, bị thương nặng.
TPO - Sử dụng xuồng máy di chuyển trên sông, tiếp cận nhà dân, cơ sở kinh doanh, bến xe, sà lan, công trình ven bờ... để chiếm đoạt tài sản, khi bị phát hiện, các đối tượng dùng dao đe dọa, khống chế nạn nhân rồi tẩu thoát. Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can.
TPO - Hơn 321.000 trường hợp vi phạm giao thông được CSGT TPHCM ghi nhận qua camera, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, trong đó hơn 217.000 trường hợp liên quan người điều khiển mô tô, xe gắn máy.
TPO - Cơ quan công an đã xác minh làm rõ người đàn ông đội mũ “BVDP” có hành vi dùng gậy nhựa đánh vào đầu người đi xe máy khi xảy ra mâu thuẫn trên đường.
TPO - Bà Trương Mỹ Lan bị tuyên phạt “tử hình”, hiện đang chấp hành hình phạt tù “chung thân” trong vụ án Ngân hàng SCB. Trong vụ án mới, bà Lan không bị xem xét xử lý trách nhiệm hình sự nhưng phải khắc phục số tiền 7.463 tỷ đồng.
TPO - Lực lượng truy bắt đang vây ráp khu vực rừng núi Cây Cày, xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa- nơi phạm nhân Hồ Văn Tình kịp bỏ chạy ngay thời điểm bắt giữ phạm nhân Lữ Văn Toàn lúc 0h ngày 3/11.
TPO - Không được người yêu cũ đồng ý nối lại tình cảm, Đỗ Hồng Sơn (trú tại xã Việt Hùng, tỉnh Phú Thọ) liên tục đe dọa phát tán video riêng tư, thậm chí gửi cho người thân nạn nhân để gây sức ép đòi tiền.
TPO - Hà Ngọc Vinh (cựu kế toán PVOil Vũng Áng) tham ô 89 tỷ đồng rồi ‘nướng’ hết vào cờ bạc. Tại tòa bị cáo khai đã bán hết đất đai của tổ tiên cũng chỉ thu được 3,5 tỷ đồng, không còn khoản nào khác để nộp khắc phục.
TPO - Sau khi giật tiền của nhân viên cây xăng không thành, Phạm Duy Anh đến tiệm bánh, lén mở ngăn kéo lấy tiền thì bị chủ tiệm phát hiện, cùng người dân bắt giữ lại.
TPO - Khi bị phát hiện lấy trộm tiền của một du khách Thuỵ Sĩ đang ngồi chơi ở bến Bạch Đằng ( TPHCM), nghi phạm lẩn trốn dưới bờ sông rồi tẩu thoát. Trong quá trình truy tìm, người dân phát hiện một thanh niên có dấu hiệu lạ nên đã khống chế giao nộp công an.
TPO - UBND TP Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đặc thù mới. Theo đó, Công an cấp xã trực tiếp khởi tố vụ án ma túy từ 3 bị can sẽ được hỗ trợ ngay 3 triệu đồng, đi kèm hàng loạt chế độ đãi ngộ cho lực lượng chuyên trách.