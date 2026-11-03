Chi tiết vị trí ba phạm nhân trốn Trại giam A2 bị bắt

TPO - Bà Nguyễn Thị Lan, mẹ phạm nhân Hồ Văn Tình (đối tượng còn lại chưa bắt được trong vụ 4 phạm nhân trốn Trại giam A2) bữa nay gầy sọp. Khi biết tin còn mỗi Tình đang lẩn trốn, bà cũng muốn đến khu vực rừng núi Cây Cày, ở xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa kêu gọi, khuyên con trai ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.