Lạng Sơn sẽ làm thêm cầu qua sông Kỳ Cùng ngay trong năm 2026

TPO - UBND tỉnh Lạng Sơn vừa phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Nam qua sông Kỳ Cùng, với tổng mức đầu tư hơn 157 tỷ đồng, được bố trí vốn triển khai ngay trong năm 2026.

Theo đó, dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Nam là công trình sử dụng vốn đầu tư công từ ngân sách địa phương, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026 đến năm 2028.

Cầu Kỳ Cùng tại trung tâm tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: T.Đảng

Cầu được xây dựng trên địa bàn hai phường Lương Văn Tri và Đông Kinh. Điểm đầu tuyến giao với đường Hùng Vương, thuộc phường Lương Văn Tri; điểm cuối kết nối với khu vực ngã ba đường Nguyễn Du và đường Nguyễn Đình Chiểu, thuộc phường Đông Kinh.

Cầu có chiều dài khoảng 286 m, bao gồm cầu và đường dẫn; phần cầu rộng 17 m. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị loại đường phố gom, tốc độ thiết kế 50 km/h. Tổng mức đầu tư hơn 157 tỷ đồng.

Dự án sẽ tăng khả năng kết nối giữa khu vực dân cư đông đúc của phường Đông Kinh với quảng trường trung tâm tỉnh tại phường Lương Văn Tri. Việc có thêm cầu qua sông được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển, tạo thuận lợi cho lưu thông, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào các tuyến kết nối hiện có.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành quyết định giao bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026 cho dự án.

Hiện sông Kỳ Cùng chảy qua khu vực đô thị Lạng Sơn có các cầu qua sông như Kỳ Cùng, Đông Kinh, Thác Mạ…