Vụ trồng dứa trên đại lộ nghìn tỷ ở Ninh Bình: Phát hiện cả năm sao chưa xử lý?

TPO - Việc người dân tự ý trồng dứa trên dải phân cách Đại lộ Hoa Lư (Ninh Bình) đã được phát hiện, yêu cầu xử lý từ tháng 11/2025 nhưng đến nay vẫn chưa được chính quyền địa phương và chủ đầu tư giải quyết dứt điểm. Đáng chú ý, diện tích trồng dứa còn có dấu hiệu tiếp tục mở rộng

Nhiều lần yêu cầu xử lý, ruộng dứa vẫn tồn tại

Ngày 3/11, trao đổi với Tiền Phong, ông Đặng Xuân Tuấn, Chủ tịch UBND xã Phú Long, cho biết, tuyến đại lộ đi qua địa bàn xã dài khoảng 11km. Tình trạng người dân tự ý trồng dứa trên dải phân cách đã được địa phương phát hiện và xử lý tuyên truyền từ tháng 11/2025.

Một góc Đại lộ Hoa Lư được người dân trồng dứa.

Theo hồ sơ, thời điểm đó, UBND xã Phú Long đã có văn bản gửi chủ đầu tư, phản ánh tình trạng người dân tự ý cày xới, cải tạo đất, trồng cây tại dải phân cách và hành lang cây xanh. Một số vị trí còn xuất hiện tình trạng tập kết đất đá, vật liệu, dựng lều lán bán hàng. Địa phương cảnh báo những hoạt động này có thể ảnh hưởng đến việc hoàn thiện công trình, chất lượng dự án và an toàn giao thông.

Cuối tháng 12/2025, chủ đầu tư tiếp tục có văn bản yêu cầu nhà thầu quản lý toàn bộ mặt bằng được bàn giao; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân không tự ý canh tác, trồng cây trong phạm vi đã giải phóng mặt bằng. Văn bản cũng nêu rõ việc tự ý trồng cây, canh tác có thể ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước tại dải phân cách, chất lượng công trình và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đầu năm 2026, UBND xã Phú Long tiếp tục yêu cầu các phòng, ban, công an xã và trưởng các thôn phối hợp bảo vệ mặt bằng dự án. Tuy nhiên, đến đầu tháng 11/2026, những luống dứa vẫn tồn tại trên dải phân cách.

Ông Đặng Hữu Trường, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình khẳng định, khu vực người dân trồng dứa thuộc đất công trình giao thông, đã được giải phóng mặt bằng và bồi thường. Việc tự ý canh tác là không đúng quy định, làm thay đổi hiện trạng thiết kế và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Danh mục cây được quy hoạch trồng ở Đại lộ Hoa Lư

Những luống dứa xanh mướt trên dải phân cách.

Đại lộ Hoa Lư, trước đây là dự án đường Đông - Tây tỉnh Ninh Bình giai đoạn I, được phê duyệt năm 2021 với tổng mức đầu tư ban đầu gần 1.500 tỷ đồng, sau đó điều chỉnh tăng thêm khoảng 428 tỷ đồng. Tuyến đường dài gần 23km, điểm đầu tại nút giao Đồng Giao, phường Tam Điệp, điểm cuối giao Quốc lộ 12B tại xã Nho Quan.

Tuyến đường có quy mô 4 làn xe; riêng đoạn từ đầu tuyến đến nút giao cao tốc Bắc - Nam được thiết kế 8 làn xe. Đây là tuyến giao thông quan trọng, góp phần kết nối các khu vực trong tỉnh và mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội.

Theo hồ sơ thiết kế, hai bên đường được quy hoạch trồng cây xà cừ, dải phân cách giữa trồng cây cảnh và thảm cỏ. Việc người dân tự ý cải tạo đất, trồng cây nông nghiệp không chỉ làm thay đổi phương án cảnh quan mà còn có thể ảnh hưởng đến các hạng mục kỹ thuật của công trình.

Chủ đầu tư cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với nhà thầu và chính quyền địa phương vận động người dân thu dọn cây trồng, trả lại mặt bằng; đồng thời nghiên cứu phương án trồng cây cảnh, thảm cỏ phù hợp với thiết kế được duyệt.

Đại lộ Hoa Lư được đầu tư gần 2.000 tỷ đồng không thể để dải phân cách bị sử dụng tùy tiện, cũng không thể bỏ mặc cảnh quan cỏ dại mọc um tùm. Bảo vệ quy hoạch, hành lang giao thông phải đi đôi với trách nhiệm duy tu, chăm sóc cảnh quan, bảo đảm công trình được quản lý đúng thiết kế và phát huy hiệu quả đầu tư.