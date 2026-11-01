Trồng 4.000 cây phi lao, một tháng sau chỉ còn lác đác cây sống

TPO - Được kỳ vọng tạo hàng cây chắn gió, bảo vệ bờ biển Nghĩa An (xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi), nhưng sau hơn một tháng trồng, gần như toàn bộ 4.000 cây phi lao đã chết khô, chỉ còn lác đác vài cây sống.

Dọc tuyến đường bê tông ven biển Nghĩa An (xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi), hàng ngàn cây phi lao mới trồng hơn một tháng trước nay đã chết khô. Những hàng cây từng được kỳ vọng tạo vành đai xanh chắn gió, bảo vệ bờ biển và cải thiện cảnh quan giờ chỉ còn lại những thân cây trơ trọi.

Theo ghi nhận của phóng viên, phi lao được trồng dày đặc dọc nhiều đoạn đường ven biển. Tuy nhiên, phần lớn cây đã khô héo, thân chuyển màu nâu, cành lá rụng gần hết. Nhiều cây chỉ cần chạm nhẹ đã gãy. Những tấm biển ghi tên các đơn vị tham gia trồng cây vẫn nằm dọc tuyến đường, một số đã ngã đổ.

Một đoạn trồng phi lao ven biển Nghĩa An chết khô.

Chứng kiến hàng ngàn cây phi lao chết khô, nhiều người dân địa phương bày tỏ tiếc nuối bởi công sức trồng và chăm sóc cây chưa mang lại kết quả như mong đợi.

Một số người dân địa phương cho biết, phi lao vốn là loại cây tương đối dễ trồng, nhất là khi bước vào mùa mưa. Vì vậy, việc hàng ngàn cây vừa trồng đã chết khô gần hết khiến mọi người rất bất ngờ.

“Quá đáng tiếc. Nhiều cây được trồng đã có chiều cao hơn một mét, nếu sống sót sẽ thành một rừng phi lao rất đẹp. Chắc do nắng nóng nên cây không chịu nổi", ông Đỗ Văn Mẹo (trú xã An Phú) nhận xét.

Biển biểu trưng của các đoàn thể tham gia trồng cây phi lao vẫn còn nguyên, nhưng phần lớn cây đã chết.

Theo ông Mẹo, ngoài yếu tố thời tiết, gió biển có thể khiến cây mới trồng bị lung lay, ảnh hưởng đến bộ rễ và khả năng sinh trưởng. Người dân mong muốn địa phương sớm xác định nguyên nhân, có biện pháp khắc phục để tránh tình trạng trồng cây rồi lại chết, lãng phí công sức.

Ông Trần Ngọc Xôn - Phó Chủ tịch UBND xã An Phú xác nhận, tình trạng phi lao mới trồng tại bãi biển Nghĩa An chết hàng loạt.

Theo ông Xôn, số cây này nằm trong chương trình tài trợ của một doanh nghiệp cho địa phương, gồm 4.000 cây phi lao và 1.000 cây sao đen. Hoạt động trồng cây có sự tham gia phối hợp của nhiều đơn vị, đoàn thể trên địa bàn.

Phần lớn cây đã khô héo, thân chuyển màu nâu, cành lá rụng gần hết. Nhiều cây chỉ cần chạm nhẹ đã gãy.

Đáng chú ý, trong khi 1.000 cây sao đen sinh trưởng tốt thì phần lớn số phi lao trồng ven biển Nghĩa An lại chết khô, chỉ còn một số ít cây sống sót.

Ông Xôn cho biết, thời điểm địa phương tiếp nhận cây tài trợ đang vào mùa nắng nóng. Lo ngại cây khó thích nghi nếu trồng ngay, xã đã gửi cây cho công ty môi trường đô thị chăm sóc, chờ đến mùa mưa mới triển khai trồng.

Khoảng một tháng trước, khi mùa mưa bắt đầu, 4.000 cây phi lao được đưa xuống trồng dọc bãi biển Nghĩa An. Tuy nhiên, dù thời tiết có mưa kéo dài sau đó, phần lớn cây vẫn không thể sống sót. "Trồng cây xong thì mưa kéo dài nhiều ngày. Ai cũng tưởng cây sẽ sống, không ngờ chết hết", ông Xôn cho biết.

Lác đác chỉ còn vài cây còn sống.

Về nguyên nhân, ông Xôn nhận định, bước đầu có thể do quy trình trồng cây chưa phù hợp, cùng với việc cây phải thay đổi đột ngột về môi trường sống, điều kiện thổ nhưỡng và nguồn nước. Đây mới là nhận định ban đầu, chưa phải kết luận chính thức.

Trước tình trạng trên, UBND xã An Phú dự kiến tiếp tục trồng thử nghiệm 1.000 cây phi lao tại khu vực bãi biển Nghĩa An để theo dõi khả năng sinh trưởng. Nếu số cây trồng thử nghiệm phát triển tốt, địa phương sẽ tiếp tục triển khai trồng thêm.

Việc thử nghiệm nhằm đánh giá khả năng thích nghi của phi lao với điều kiện thực tế ven biển, tránh lặp lại tình trạng hàng ngàn cây vừa trồng đã chết khô.