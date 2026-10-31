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Sửa cầu sông Lô chậm tiến độ, nhà thầu không chấp hành chỉ đạo của tỉnh Phú Thọ

Đức Anh

TPO - Dù đã nhiều lần được yêu cầu tăng cường nhân lực, máy móc và điều chỉnh biện pháp thi công, nhà thầu sửa chữa cầu Sông Lô vẫn chưa xây dựng lại tiến độ đáp ứng chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Thọ.

Toàn cảnh hiện trạng cầu Sông Lô nhiều lần vỡ tiến độ
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Theo báo cáo của Sở Xây dựng Phú Thọ﻿ về tình hình triển khai sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu Sông Lô﻿ (xã Đoan Hùng) đến cuối tháng 10, công trình đã có thêm những chuyển biến tại một số vị trí. Tuy nhiên, nhiều hạng mục vẫn đang thi công, chưa hoàn thành.
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Cụ thể, tại các trụ T2, T3, T4 và T6, nhà thầu đã hoàn thành việc sửa chữa, mở rộng bệ trụ. Đây là những vị trí đã được triển khai thi công trước đó. Tại trụ T7, nhà thầu đã hoàn thành khoan và đổ bê tông 6/6 cọc khoan nhồi, hiện tiếp tục gia công, lắp đặt cốt thép và ván khuôn bệ trụ. Trụ T8 đã hoàn thành khoan, đổ bê tông 4/4 cọc khoan nhồi và đổ bê tông mở rộng bệ trụ. Trong khi đó, tại trụ T1, toàn bộ 4/4 cọc khoan nhồi cũng đã được khoan, đổ bê tông xong. Nhà thầu đang tiếp tục gia công, lắp đặt cốt thép, ván khuôn bệ trụ.
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Đáng chú ý, trụ T5 vẫn chưa triển khai thi công cọc khoan nhồi. Theo báo cáo, nhà thầu hiện mới tiếp tục thực hiện công tác mặt bằng để lắp đặt hệ thống dây chuyền máy khoan cọc nhồi.
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Tại trụ T5 vẫn ở khâu chuẩn bị mặt bằng lắp đặt thiết bị thi công.
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Như vậy, tại thời điểm ngày 26/10, trong 8 trụ cầu cần gia cường, 4 trụ T2, T3, T4 và T6 đã hoàn thành sửa chữa, mở rộng bệ trụ; các trụ T1, T7, T8 đã hoàn thành thi công cọc khoan nhồi nhưng vẫn còn những phần việc tiếp theo.
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Để triển khai sửa chữa cầu Sông Lô, đơn vị thi công đã huy động tổng cộng 48 nhân lực. Máy móc, thiết bị tại công trường gồm 4 máy xúc, 6 ô tô tự đổ, 2 máy ủi, 2 lu rung, 1 cẩu tự hành, 2 cần cẩu 25 tấn và 2 giàn khoan cọc nhồi. Dù đã huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, Sở Xây dựng vẫn đánh giá tiến độ thi công công trình chậm so với chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Thọ﻿.
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Đáng chú ý, trước đó, UBND tỉnh, Sở Xây dựng nhiều lần có văn bản đề nghị đơn vị thi công điều chỉnh kế hoạch, tập trung mọi giải pháp, huy động tối đa vật tư, nhân lực, máy móc, thiết bị và các điều kiện cần thiết. Sở Xây dựng cũng yêu cầu nhà thầu điều chỉnh biện pháp thi công cho phù hợp thực tế, trong đó mỗi trụ còn lại phải bố trí ít nhất một hệ thống thi công cọc khoan nhồi; tập trung cao độ vào các trụ T4, T5 và những trụ còn lại. Tuy nhiên, theo báo cáo mới nhất, đến ngày 26/10, đơn vị thi công vẫn chưa xây dựng lại tiến độ bảo đảm theo chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Thọ.

Sở Xây dựng Phú Thọ thông tin, sẽ tiếp tục đôn đốc nhà thầu tăng cường vật tư, nhân lực, máy móc, thiết bị và các điều kiện cần thiết khác; đồng thời điều chỉnh biện pháp thi công nhằm bảo đảm hoàn thành công việc sửa chữa theo yêu cầu.

Công trình sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu Sông Lô được Sở Xây dựng chấp thuận thiết kế tại Văn bản số 1656/SXD-KCHTXD ngày 13/2/2026, với tổng dự toán hơn 74,2 tỷ đồng. Toàn bộ chi phí sửa chữa do Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp (UDIDECO) chi trả.

Theo phương án được chấp thuận, công trình tập trung gia cường hệ móng toàn bộ các trụ từ T1 đến T8 bằng cách bổ sung cọc khoan nhồi, mở rộng bệ trụ, khoan cấy thép neo, bổ sung hệ giằng thép hình và cáp dự ứng lực. Các cọc khoan nhồi cũ bị hư hỏng cũng được sửa chữa bằng cách đục bỏ phần bê tông hư hỏng, hoàn trả bằng bê tông cường độ cao không co ngót.

Thời hạn đặt ra ban đầu là hoàn thành toàn bộ công việc trước mùa mưa lũ năm 2026.

Trước đó, cuối tháng 10/2025, cơ quan chức năng phát hiện tình trạng xói lở tại trụ T3, móng cọc bị lộ, bê tông bảo vệ bong tróc, cốt thép hoen gỉ. Tình trạng tương tự sau đó được ghi nhận tại trụ T6 và một số vị trí khác. Để bảo đảm an toàn, cầu bị hạn chế phương tiện qua lại, sau đó phải tạm dừng khai thác.

Ngày 6/11/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng", tập trung làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình xây dựng cầu giai đoạn 2010-2015.

Trong thời gian điều tra, UDIDECO - đơn vị thi công cầu trước đây - đề xuất tự bỏ kinh phí sửa chữa, khắc phục hư hỏng. Đến tháng 2/2026, phương án để doanh nghiệp này trực tiếp thực hiện sửa chữa được chấp thuận.

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#Cầu Sông Lô #Sửa chữa cầu #Chậm tiến độ #Hạ tầng giao thông #UDIDECO

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