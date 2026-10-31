Sửa cầu sông Lô chậm tiến độ, nhà thầu không chấp hành chỉ đạo của tỉnh Phú Thọ

Sở Xây dựng Phú Thọ thông tin, sẽ tiếp tục đôn đốc nhà thầu tăng cường vật tư, nhân lực, máy móc, thiết bị và các điều kiện cần thiết khác; đồng thời điều chỉnh biện pháp thi công nhằm bảo đảm hoàn thành công việc sửa chữa theo yêu cầu.

Công trình sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu Sông Lô được Sở Xây dựng chấp thuận thiết kế tại Văn bản số 1656/SXD-KCHTXD ngày 13/2/2026, với tổng dự toán hơn 74,2 tỷ đồng. Toàn bộ chi phí sửa chữa do Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp (UDIDECO) chi trả.

Theo phương án được chấp thuận, công trình tập trung gia cường hệ móng toàn bộ các trụ từ T1 đến T8 bằng cách bổ sung cọc khoan nhồi, mở rộng bệ trụ, khoan cấy thép neo, bổ sung hệ giằng thép hình và cáp dự ứng lực. Các cọc khoan nhồi cũ bị hư hỏng cũng được sửa chữa bằng cách đục bỏ phần bê tông hư hỏng, hoàn trả bằng bê tông cường độ cao không co ngót.

Thời hạn đặt ra ban đầu là hoàn thành toàn bộ công việc trước mùa mưa lũ năm 2026.

Trước đó, cuối tháng 10/2025, cơ quan chức năng phát hiện tình trạng xói lở tại trụ T3, móng cọc bị lộ, bê tông bảo vệ bong tróc, cốt thép hoen gỉ. Tình trạng tương tự sau đó được ghi nhận tại trụ T6 và một số vị trí khác. Để bảo đảm an toàn, cầu bị hạn chế phương tiện qua lại, sau đó phải tạm dừng khai thác.

Ngày 6/11/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng", tập trung làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình xây dựng cầu giai đoạn 2010-2015.

Trong thời gian điều tra, UDIDECO - đơn vị thi công cầu trước đây - đề xuất tự bỏ kinh phí sửa chữa, khắc phục hư hỏng. Đến tháng 2/2026, phương án để doanh nghiệp này trực tiếp thực hiện sửa chữa được chấp thuận.