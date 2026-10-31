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Công ty Nice Power bị yêu cầu khắc phục tình trạng xả khói đen

Minh Đức

TPO - Sau phản ánh của người dân về tình trạng khói đen phát sinh từ lò đốt tại Công ty TNHH Nice Power (xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình), chính quyền địa phương đã kiểm tra thực tế, lập biên bản và yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương khắc phục, bảo đảm các quy định về bảo vệ môi trường.

Theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây, tại khu vực sản xuất của Công ty TNHH Nice Power, đóng trên địa bàn thôn Bắc Hùng, xã Giao Thủy, xuất hiện tình trạng khói đen phát sinh từ lò đốt. Hiện tượng này khiến người dân sinh sống tại khu vực lân cận lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống sinh hoạt và chất lượng môi trường.

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Ảnh cắt từ clip được người dân ghi lại.

Trước phản ánh của người dân, ngày 29/10, đoàn công tác UBND xã Giao Thủy phối hợp với Công an xã kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp, ghi nhận tình hình hoạt động sản xuất và vận hành hệ thống xử lý khí thải. Qua kiểm tra, đoàn công tác xác nhận có hiện tượng khói đen phát thải ra môi trường tại khu vực sản xuất, đúng như phản ánh của người dân. Đại diện công ty cũng thừa nhận tình trạng này.

Giải trình với đoàn công tác, phía công ty cho biết nguyên nhân có thể liên quan đến việc mới lắp đặt hệ thống quạt hút khí thải, khiến quá trình vận hành chưa bảo đảm các thông số kỹ thuật theo thiết kế. Trên cơ sở kiểm tra và làm việc với doanh nghiệp, đoàn công tác đã lập biên bản ghi nhận sự việc, đồng thời yêu cầu Công ty TNHH Nice Power khẩn trương kiểm tra, xác định nguyên nhân và có biện pháp khắc phục tình trạng phát thải khói đen trong thời gian sớm nhất.

Doanh nghiệp được yêu cầu rà soát toàn bộ hệ thống thiết bị, quy trình vận hành và các giải pháp kỹ thuật liên quan, bảo đảm hoạt động sản xuất đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật. Đồng thời, cần triển khai các biện pháp kiểm soát khí thải, hạn chế phát sinh khói, bụi và tiếng ồn; thường xuyên vệ sinh nhà xưởng, giữ gìn cảnh quan và vệ sinh môi trường khu vực nhà máy cũng như khu vực xung quanh.

Đoàn công tác cũng yêu cầu doanh nghiệp tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ; kịp thời thông tin, báo cáo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng khi xảy ra sự cố liên quan đến môi trường, an toàn lao động, không để những tồn tại tương tự tiếp tục tái diễn, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân.

UBND xã Giao Thủy cho biết sẽ tiếp tục theo dõi quá trình khắc phục của Công ty TNHH Nice Power, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền. Qua đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, người lao động và người dân địa phương.

Công ty TNHH Nice Power là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất giày da, được thành lập năm 2020, đặt trụ sở tại thôn Bắc Hùng, xã Giao Thủy. Hiện doanh nghiệp có trên 2.000 lao động, góp phần tạo việc làm, thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

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#Công ty TNHH Nice Power #Ô nhiễm không khí #Bảo vệ môi trường #Khí thải công nghiệp #Giao Thủy

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