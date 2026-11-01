Danh sách bạn đọc ủng hộ chàng trai nghị lực mang gương mặt dị nhân, mưu sinh giữa chợ

TPO - Sau bài viết về nhân vật Nguyễn Văn Thắng (31 tuổi, ở xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ), Báo Tiền Phong nhận được sự nhiều sự thương cảm, quan tâm, chia sẻ đối với anh.

Nguyễn Văn Thắng trước và sau tai nạn bỏng nước sôi.

Ngày 27/10, Báo Tiền Phong đăng bài Chàng trai nghị lực mang khuôn mặt dị nhân bán hàng giữa chợ kể về cuộc đời của anh Nguyễn Văn Thắng (31 tuổi, ở xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ). Từ một anh chàng đẹp trai như diễn viên, Thắng giờ mang khuôn mặt căng phồng, mắt mù loà; ăn, thở và nói không được như người bình thường. Cuộc đời Thắng trở nên trớ trêu như vậy sau tai nạn bỏng nước sôi khi đến thăm nhà người yêu ở Lào Cai. Sau thời gian đau buồn, Thắng đã dần hoà nhập lại với cuộc sống, hàng ngày đi chợ bán hàng, kiếm tiền để có cơ hội phẫu thuật.

Sau khi báo đăng, nhiều bạn đọc quan tâm, hỏi thăm kỹ hơn về gia cảnh của Thắng và trước đây và hiện nay. Theo thông tin phóng viên Báo Tiền Phong trao đổi với gia đình và xác minh qua hàng xóm, chính quyền địa phương, trước khi gặp tai nạn bỏng năm 2023, cuộc sống của Thắng vốn đã không dư dả. Anh chủ yếu đi làm thuê tại Hà Nội, ai thuê gì làm nấy, khi thì bốc vác, khi phụ giúp những công việc chân tay khác.

Sau tai nạn bỏng nước sôi tại nhà bạn gái, Thắng hôn mê 18 ngày rồi tỉnh lại trong tình trạng mất thị lực. Hốc mắt, mũi, miệng và da mặt biến dạng. Sau hơn hai năm thu mình trong nhà vì khuôn mặt dị dạng, Thắng được bác sỹ tại bệnh viện ở Bình Dương giúp đỡ phẫu thuật bằng cách lấy da ở đùi thay vào da bụng rồi chuyển phần da bụng lên khuôn mặt.

Khuôn mặt Thắng đã được cải thiện đáng kể nhưng vẫn căng phồng, chưa có đường nét rõ ràng. Cậu vẫn phải thở bằng một ống luồn từ cổ xuống phổi; khi muốn nói phải bịt ống luồn này lại. Miệng chưa thể cử động, mỗi khi ăn anh phải nằm ngửa trên giường.

Tuy nhiên, để khỏi rơi vào tuyệt vọng và kiếm tiền phẫu thuật tiếp, Thắng đã nỗ lực đi làm. Việc phù hợp với Thắng là đi chợ để bán tăm, bông ngoáy tai, bút và quạt giấy. Trung bình mỗi ngày, công việc này mang lại cho anh khoảng 100.000-200.000 đồng, có hôm chỉ được 30.000-40.000 đồng. Cũng có ngày, gặp một số người thương tình, anh có thể có thu nhập 500.000 đồng nhưng rất hiếm.

Chị Nguyễn Thị Hằng, mẹ Thắng hiện đi làm thuê tại một xưởng mộc trong thôn, với tiền công khoảng 250.000 đồng/ngày. Tuy nhiên, công việc không đều, có ngày làm, có ngày phải nghỉ. Những ngày Thắng muốn đi chợ xa, chị lại xin nghỉ chở Thắng đi, đợi tại chợ, rồi đón con về.

Khi Thắng gặp nạn, bố anh cũng mắc ung thư vòm họng và mất sau thời điểm anh gặp nạn 3 tháng. Gia đình đã phải cầm cố sổ đỏ vay ngân hàng để có tiền chữa bệnh.

Bà Nguyễn Thị Dung, Trưởng thôn Vĩnh Đoài 1 cho biết, hoàn cảnh gia đình Thắng đặc biệt khó khăn. Mỗi tháng, anh nhận trợ cấp khuyết tật 750.000 đồng. Trong khi đó, hành trình điều trị còn dài, với những ca phẫu thuật cần thiết phía trước. Thời gian qua, người dân trong thôn đã chung tay quyên góp, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí điều trị cho anh. Tuy nhiên, hành trình chữa trị còn dài, trong khi kinh phí vượt quá khả năng của gia đình.

Mất thị lực sau tai nạn bỏng, Nguyễn Văn Thắng (31 tuổi) phải dùng gậy dò đường để định hướng khi di chuyển

Sau khi hoàn cảnh của Thắng được Báo Tiền Phong thông tin, nhiều bạn đọc đã liên hệ, gửi lời động viên và hỗ trợ kinh phí. Theo thống kê giao dịch từ ngày 27-30/10, Báo Tiền Phong đã tiếp nhận 48.092.666 đồng qua 179 giao dịch ủng hộ anh Nguyễn Văn Thắng.

Danh sách chi tiết người ủng hộ

STT

Ngày gửi

Họ và tên người gửi / Đơn vị

Số tài khoản / Thẻ gửi

Số tiền gửi (VNĐ)

1

30/10/2026 14:11:12

DUONG THI THUY

1050193046

150.000

2

30/10/2026 12:10:51

(Ẩn danh / Không ghi tên)

1059191120213

10.000

3

30/10/2026 11:39:39

(Ẩn danh / Không ghi tên)

6640407

100.000

4

30/10/2026 11:24:09

(Ẩn danh / Không ghi tên)

19023062643014

100.000

5

30/10/2026 10:14:34

NGUYEN THI HUONG GIANG

04221202601

500.000

6

30/10/2026 08:54:27

THANH MINH

1428571343333

100.000

7

30/10/2026 07:35:50

(Ẩn danh / Không ghi tên)

3355886868

200.000

8

30/10/2026 06:32:35

(Ẩn danh / Không ghi tên)

160619696

300.000

9

30/10/2026 01:28:13

(Ẩn danh / Không ghi tên)

00368046897

22.000

10

30/10/2026 01:27:43

MA QUOC HUY

104891956868

200.000

11

30/10/2026 01:22:21

(Ẩn danh / Không ghi tên)

19141907

100.000

12

30/10/2026 01:11:29

LE HONG NHUNG

9933576638

150.000

13

29/10/2026 23:35:35

LE THI HANH

19037787497014

100.000

14

29/10/2026 23:30:18

(Ẩn danh / Không ghi tên)

2700153216276

100.000

15

29/10/2026 23:16:39

NGUYEN THI HUONG HUONG

(Không hiển thị)

100.000

16

29/10/2026 23:11:52

(Ẩn danh / Không ghi tên)

(Không hiển thị)

45.000

17

29/10/2026 21:08:17

NGUYEN NGOC HUYEN

(Không hiển thị)

200.000

18

29/10/2026 20:29:57

CHU VAN THUONG

0341005806085

200.000

19

29/10/2026 20:19:47

(Ẩn danh / Không ghi tên)

051011989

1.000.000

20

29/10/2026 20:01:03

(Ẩn danh / Không ghi tên)

0071001626001

500.000

21

29/10/2026 19:53:09

TRAN HUU NGHIA

4310205084170

200.000

22

29/10/2026 19:16:24

NGUYEN DIEU HONG

0451001562575

50.000

23

29/10/2026 18:57:25

NGUYEN TUONG HUY

0721000530328

1.000.000

24

29/10/2026 18:28:40

THAI DUC TAI

0481000726642

200.000

25

29/10/2026 18:02:09

TONG THI MAI ANH

1043869075

100.000

26

29/10/2026 18:01:11

(Ẩn danh / Không ghi tên)

0789041006

100.000

27

29/10/2026 17:38:48

DANG KE CUONG

0041000276642

100.000

28

29/10/2026 17:37:08

(Ẩn danh / Không ghi tên)

665656566

500.000

29

29/10/2026 17:31:55

PHAM NGOC QUI

1003686868

100.000

30

29/10/2026 17:28:08

DO HOANG TRUNG

0651000878863

100.000

31

29/10/2026 17:22:38

(Ẩn danh / Không ghi tên)

5490215008220

200.000

32

29/10/2026 17:08:51

LE THI THANH THAI

0081000169179

1.000.000

33

29/10/2026 17:08:30

(Ẩn danh / Không ghi tên)

(Không hiển thị)

200.000

34

29/10/2026 17:02:18

(Ẩn danh / Không ghi tên)

0987217288

200.000

35

29/10/2026 16:21:24

NGUYEN THI THANH NGA

1015367561

200.000

36

29/10/2026 16:11:49

(Ẩn danh / Không ghi tên)

(Không hiển thị)

300.000

37

29/10/2026 15:57:48

(Ẩn danh / Không ghi tên)

88559112992

100.000

38

29/10/2026 15:37:20

(Ẩn danh / Không ghi tên)

19120554283019

200.000

39

29/10/2026 15:33:19

(Ẩn danh / Không ghi tên)

02873938701

150.000

40

29/10/2026 15:28:44

(Ẩn danh / Không ghi tên)

(Không hiển thị)

50.000

41

29/10/2026 15:27:02

(Ẩn danh / Không ghi tên)

47099064

100.000

42

29/10/2026 15:26:24

(Ẩn danh / Không ghi tên)

90989551616

200.000

43

29/10/2026 15:23:51

(Ẩn danh / Không ghi tên)

107869678766

200.000

44

29/10/2026 15:21:30

(Ẩn danh / Không ghi tên)

(Không hiển thị)

150.000

45

29/10/2026 15:21:03

(Ẩn danh / Không ghi tên)

105883360656

200.000

46

29/10/2026 15:19:27

(Ẩn danh / Không ghi tên)

(Không hiển thị)

200.000

47

29/10/2026 15:18:59

PHUNG DINH HUY

0371000403637

150.000

48

29/10/2026 15:13:12

(Ẩn danh / Không ghi tên)

(Không hiển thị)

100.000

49

29/10/2026 15:10:13

(Ẩn danh / Không ghi tên)

46844588

100.000

50

29/10/2026 15:08:09

TA THI THUY

7640119868888

200.000

51

29/10/2026 15:05:55

(Ẩn danh / Không ghi tên)

7121987

200.000

52

29/10/2026 15:04:06

(Ẩn danh / Không ghi tên)

19032524015013

500.000

53

29/10/2026 15:01:11

NGUYEN THI HUONG

106872330192

200.000

54

29/10/2026 14:58:33

NGUYEN THI MINH THUY

0061001064796

200.000

55

29/10/2026 14:56:48

PHAM THI TUYET

108880828036

200.000

56

29/10/2026 14:56:21

NGUYEN VIET THANH

2710205010126

2.000.000

57

29/10/2026 14:56:00

(Ẩn danh / Không ghi tên)

66666006

66.666

58

29/10/2026 14:55:20

(Ẩn danh / Không ghi tên)

90172271

100.000

59

29/10/2026 14:54:47

(Ẩn danh / Không ghi tên)

01872858201

50.000

60

29/10/2026 14:53:49

(Ẩn danh / Không ghi tên)

0764777000

200.000

61

29/10/2026 14:53:49

(Ẩn danh / Không ghi tên)

19028403288023

100.000

62

29/10/2026 14:53:30

TRAN THU THUY

8102215037650

100.000

63

29/10/2026 14:49:55

(Ẩn danh / Không ghi tên)

19037228349013

200.000

64

29/10/2026 14:45:54

VU THI THUY

0491000035854

100.000

65

29/10/2026 14:45:40

(Ẩn danh / Không ghi tên)

10520022595018

300.000

66

29/10/2026 14:44:44

NGO THI LUYEN

9979835086

100.000

67

29/10/2026 14:41:46

(Ẩn danh / Không ghi tên)

9900119931908

200.000

68

29/10/2026 14:41:10

BUI THI DUNG

(Không hiển thị)

200.000

69

29/10/2026 14:41:07

(Ẩn danh / Không ghi tên)

107871291314

200.000

70

29/10/2026 14:38:30

(Ẩn danh / Không ghi tên)

4422999997979

300.000

71

29/10/2026 14:31:33

(Ẩn danh / Không ghi tên)

8265128899

100.000

72

29/10/2026 14:23:41

NGUYEN DINH DAT

10220644621012

100.000

73

29/10/2026 14:10:18

(Ẩn danh / Không ghi tên)

(Không hiển thị)

300.000

74

29/10/2026 14:07:13

NGUYEN HOANG SANG

0909290599

100.000

75

29/10/2026 13:55:53

(Ẩn danh / Không ghi tên)

3600555598888

300.000

76

29/10/2026 13:53:18

(Ẩn danh / Không ghi tên)

2004199922

200.000

77

29/10/2026 13:50:27

NGUYEN THI HOANG ANH

5907215006540

200.000

78

29/10/2026 13:48:58

VAY QUOC TRUONG

0121001171507

50.000

79

29/10/2026 13:34:43

VU MANH CUONG

128704070004812

50.000

80

29/10/2026 13:30:08

(Ẩn danh / Không ghi tên)

(Không hiển thị)

119.000

81

29/10/2026 13:29:39

AN THANH PHUOC

8123066666

500.000

82

29/10/2026 13:28:19

(Ẩn danh / Không ghi tên)

19032589046013

100.000

83

29/10/2026 13:25:01

CHU THI HOI

0702197568888

100.000

84

29/10/2026 13:22:52

(Ẩn danh / Không ghi tên)

19032696180016

100.000

85

29/10/2026 13:20:03

(Ẩn danh / Không ghi tên)

19036818980014

200.000

86

29/10/2026 13:19:38

HOANG THI PHUNG

0491001729823

100.000

87

29/10/2026 13:17:09

(Ẩn danh / Không ghi tên)

(Không hiển thị)

300.000

88

29/10/2026 13:15:25

(Ẩn danh / Không ghi tên)

9704229240556386

100.000

89

29/10/2026 13:06:46

(Ẩn danh / Không ghi tên)

19036373236018

300.000

90

29/10/2026 13:04:51

(Ẩn danh / Không ghi tên)

01831144901

200.000

91

29/10/2026 13:01:38

(Ẩn danh / Không ghi tên)

(Không hiển thị)

50.000

92

29/10/2026 12:57:53

PHAM THI LIEN HOA

8686363999999

100.000

93

29/10/2026 12:57:06

(Ẩn danh / Không ghi tên)

102866901604

100.000

94

29/10/2026 12:55:48

Gia đình Vũ Văn Đông - Trần Thị Hòa và các con

(Không hiển thị)

400.000

95

29/10/2026 12:54:30

LAM TUAN KIET

0901435405

100.000

96

29/10/2026 12:54:18

HOANG HUU CUONG

9979789336

100.000

97

29/10/2026 12:51:41

(Ẩn danh / Không ghi tên)

19032799971011

200.000

98

29/10/2026 12:49:50

(Ẩn danh / Không ghi tên)

627704061325510

300.000

99

29/10/2026 12:43:13

TO THI TUYET MAI

(Không hiển thị)

500.000

100

29/10/2026 12:41:32

(Ẩn danh / Không ghi tên)

060050752448

200.000

101

29/10/2026 12:41:24

Em Phạm Hải Dương

100000000810

100.000

102

29/10/2026 12:38:10

(Ẩn danh / Không ghi tên)

8888829986

500.000

103

29/10/2026 12:36:33

TRUONG NGUYEN THE ANH

0011004391119

100.000

104

29/10/2026 12:36:28

(Ẩn danh / Không ghi tên)

060267961657

100.000

105

29/10/2026 12:29:32

(Ẩn danh / Không ghi tên)

(Không hiển thị)

50.000

106

29/10/2026 12:28:42

(Ẩn danh / Không ghi tên)

107871238664

100.000

107

29/10/2026 12:24:25

TRAN THI NGOC LAN

0071001349086

100.000

108

29/10/2026 12:11:35

DANG THI PHUONG HA

0011004442222

100.000

109

29/10/2026 12:11:23

NGUYEN THUY DUONG

0011001294363

200.000

110

29/10/2026 12:08:47

(Ẩn danh / Không ghi tên)

22106927

100.000

111

29/10/2026 12:06:54

(Ẩn danh / Không ghi tên)

(Không hiển thị)

300.000

112

29/10/2026 12:06:05

(Ẩn danh / Không ghi tên)

(Không hiển thị)

100.000

113

29/10/2026 12:06:01

(Ẩn danh / Không ghi tên)

135704070085657

100.000

114

29/10/2026 12:04:00

TRAN HONG NGOC

0191000376402

200.000

115

29/10/2026 12:03:18

(Ẩn danh / Không ghi tên)

3600207004811

100.000

116

29/10/2026 12:02:10

NGUYEN HOANG NAM

0833382222

100.000

117

29/10/2026 12:00:27

NGUYEN THI THAI BINH

1013354926

100.000

118

29/10/2026 11:57:23

(Ẩn danh / Không ghi tên)

0829352753

10.000

119

29/10/2026 11:55:15

(Ẩn danh / Không ghi tên)

(Không hiển thị)

200.000

120

29/10/2026 11:52:49

LENG VAN BA

0868234881

200.000

121

29/10/2026 11:48:47

(Ẩn danh / Không ghi tên)

(Không hiển thị)

100.000

122

29/10/2026 11:47:24

(Ẩn danh / Không ghi tên)

63826886868

200.000

123

29/10/2026 11:45:24

(Ẩn danh / Không ghi tên)

0968411453

20.000

124

29/10/2026 11:43:14

(Ẩn danh / Không ghi tên)

86249952

100.000

125

29/10/2026 11:40:57

NGUYEN THANH DAT

9019996888

100.000

126

29/10/2026 11:27:55

(Ẩn danh / Không ghi tên)

600222

50.000

127

29/10/2026 11:25:12

(Ẩn danh / Không ghi tên)

13031993

100.000

128

29/10/2026 11:18:54

(Ẩn danh / Không ghi tên)

9704229284099541

200.000

129

29/10/2026 11:17:33

(Ẩn danh / Không ghi tên)

5495215011384

300.000

130

29/10/2026 11:17:04

(Ẩn danh / Không ghi tên)

19035332534016

100.000

131

29/10/2026 11:16:44

NGUYEN NGOC ANH

105001312485

100.000

132

29/10/2026 11:16:31

(Ẩn danh / Không ghi tên)

(Không hiển thị)

100.000

133

29/10/2026 11:16:20

(Ẩn danh / Không ghi tên)

19030873688588

200.000

134

29/10/2026 11:15:48

(Ẩn danh / Không ghi tên)

937142601

500.000

135

29/10/2026 11:14:47

LE THI YEN

0611001994982

100.000

136

29/10/2026 11:14:38

(Ẩn danh / Không ghi tên)

8007041132202

30.000

137

29/10/2026 11:11:14

(Ẩn danh / Không ghi tên)

79796666

200.000

138

29/10/2026 11:08:03

LE THI VAN

19030731141018

300.000

139

29/10/2026 11:06:52

(Ẩn danh / Không ghi tên)

19036883752010

50.000

140

29/10/2026 11:04:56

(Ẩn danh / Không ghi tên)

(Không hiển thị)

50.000

141

29/10/2026 11:04:02

(Ẩn danh / Không ghi tên)

(Không hiển thị)

200.000

142

29/10/2026 11:02:48

(Ẩn danh / Không ghi tên)

19028796781011

200.000

143

29/10/2026 11:02:28

VU VAN THUAN

0591000302951

50.000

144

29/10/2026 10:59:06

PHAM HOANG OANH

0071005431097

500.000

145

29/10/2026 10:56:35

(Ẩn danh / Không ghi tên)

81991999999999

200.000

146

29/10/2026 10:55:38

(Ẩn danh / Không ghi tên)

(Không hiển thị)

50.000

147

29/10/2026 10:55:31

(Ẩn danh / Không ghi tên)

0937956889

100.000

148

29/10/2026 10:54:26

LE ANH BAO

(Không hiển thị)

100.000

149

29/10/2026 10:54:08

(Ẩn danh / Không ghi tên)

(Không hiển thị)

50.000

150

29/10/2026 10:52:08

(Ẩn danh / Không ghi tên)

029261023

1.000.000

151

29/10/2026 10:47:53

(Ẩn danh / Không ghi tên)

12290057

200.000

152

29/10/2026 10:35:42

NGUYEN DUC SANG

(Không hiển thị)

100.000

153

29/10/2026 10:34:43

NGUYEN DUC SANG

(Không hiển thị)

100.000

154

29/10/2026 10:33:04

(Ẩn danh / Không ghi tên)

(Không hiển thị)

300.000

155

29/10/2026 10:30:30

(Ẩn danh / Không ghi tên)

068601091989

200.000

156

29/10/2026 10:29:26

HOANG TIEN BINH

0691000310059

50.000

157

29/10/2026 10:28:30

TRIEU HOANG NGOC MINH

(Không hiển thị)

50.000

158

29/10/2026 10:19:39

(Ẩn danh / Không ghi tên)

19022583219018

200.000

159

29/10/2026 10:17:05

NGUYEN THI BICH THUY

(Không hiển thị)

100.000

160

29/10/2026 10:16:10

(Ẩn danh / Không ghi tên)

9051867

300.000

161

29/10/2026 10:15:40

(Ẩn danh / Không ghi tên)

19035956144018

200.000

162

29/10/2026 09:43:32

LOC THI LIEN

0341007075820

300.000

163

29/10/2026 06:35:39

(Ẩn danh / Không ghi tên)

82221

500.000

164

28/10/2026 22:17:49

(Ẩn danh / Không ghi tên)

(Không hiển thị)

200.000

165

28/10/2026 18:07:38

(Ẩn danh / Không ghi tên)

(Không hiển thị)

300.000

166

28/10/2026 16:32:50

PHI THI THU HA

0979728982

500.000

167

28/10/2026 14:36:59

DOAN THU THUY

1014253654

60.000

168

28/10/2026 14:15:20

BUI THI CAM VAN

0081000707940

1.000.000

169

28/10/2026 12:53:24

LE THI QUYNH NHU

62313568

500.000

170

28/10/2026 10:29:32

(Ẩn danh / Không ghi tên)

1607205472704

500.000

171

28/10/2026 10:05:16

Hội Người cao tuổi TP Hà Nội và cá nhân

(Không hiển thị)

3.000.000

172

28/10/2026 09:48:44

(Ẩn danh / Không ghi tên)

107005968349

2.000.000

173

28/10/2026 08:41:05

NGUYEN HAI CAM HA

0081000786353

500.000

174

28/10/2026 01:25:32

HOANG THI HOA

1025176108

500.000

175

27/10/2026 22:48:35

(Ẩn danh / Không ghi tên)

19036736829016

600.000

176

27/10/2026 22:38:33

(Ẩn danh / Không ghi tên)

1900205031870

5.000.000

177

27/10/2026 20:54:21

NGUYEN VAN GIANG

0451000248720

200.000

178

27/10/2026 19:37:46

NGUYEN VAN TUAN

2602207000831

10.000

179

27/10/2026 19:04:14

BAO PHUOC

(Không hiển thị)

500.000



Mọi sự sẻ chia của bạn đọc đều là nguồn động viên quý giá đối với Thắng và gia đình trong lúc khó khăn. Báo Tiền Phong trân trọng cảm ơn tấm lòng của bạn đọc, nhà hảo tâm đã đồng hành, tiếp sức để Thắng có thêm cơ hội tiếp tục hành trình điều trị.