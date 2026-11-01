Danh sách bạn đọc ủng hộ chàng trai nghị lực mang gương mặt dị nhân, mưu sinh giữa chợ

Ngày 27/10, Báo Tiền Phong đăng bài Chàng trai nghị lực mang khuôn mặt dị nhân bán hàng giữa chợ kể về cuộc đời của anh Nguyễn Văn Thắng (31 tuổi, ở xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ). Từ một anh chàng đẹp trai như diễn viên, Thắng giờ mang khuôn mặt căng phồng, mắt mù loà; ăn, thở và nói không được như người bình thường. Cuộc đời Thắng trở nên trớ trêu như vậy sau tai nạn bỏng nước sôi khi đến thăm nhà người yêu ở Lào Cai. Sau thời gian đau buồn, Thắng đã dần hoà nhập lại với cuộc sống, hàng ngày đi chợ bán hàng, kiếm tiền để có cơ hội phẫu thuật.
Sau khi báo đăng, nhiều bạn đọc quan tâm, hỏi thăm kỹ hơn về gia cảnh của Thắng và trước đây và hiện nay. Theo thông tin phóng viên Báo Tiền Phong trao đổi với gia đình và xác minh qua hàng xóm, chính quyền địa phương, trước khi gặp tai nạn bỏng năm 2023, cuộc sống của Thắng vốn đã không dư dả. Anh chủ yếu đi làm thuê tại Hà Nội, ai thuê gì làm nấy, khi thì bốc vác, khi phụ giúp những công việc chân tay khác.
Sau tai nạn bỏng nước sôi tại nhà bạn gái, Thắng hôn mê 18 ngày rồi tỉnh lại trong tình trạng mất thị lực. Hốc mắt, mũi, miệng và da mặt biến dạng. Sau hơn hai năm thu mình trong nhà vì khuôn mặt dị dạng, Thắng được bác sỹ tại bệnh viện ở Bình Dương giúp đỡ phẫu thuật bằng cách lấy da ở đùi thay vào da bụng rồi chuyển phần da bụng lên khuôn mặt.
Khuôn mặt Thắng đã được cải thiện đáng kể nhưng vẫn căng phồng, chưa có đường nét rõ ràng. Cậu vẫn phải thở bằng một ống luồn từ cổ xuống phổi; khi muốn nói phải bịt ống luồn này lại. Miệng chưa thể cử động, mỗi khi ăn anh phải nằm ngửa trên giường.
Tuy nhiên, để khỏi rơi vào tuyệt vọng và kiếm tiền phẫu thuật tiếp, Thắng đã nỗ lực đi làm. Việc phù hợp với Thắng là đi chợ để bán tăm, bông ngoáy tai, bút và quạt giấy. Trung bình mỗi ngày, công việc này mang lại cho anh khoảng 100.000-200.000 đồng, có hôm chỉ được 30.000-40.000 đồng. Cũng có ngày, gặp một số người thương tình, anh có thể có thu nhập 500.000 đồng nhưng rất hiếm.
Chị Nguyễn Thị Hằng, mẹ Thắng hiện đi làm thuê tại một xưởng mộc trong thôn, với tiền công khoảng 250.000 đồng/ngày. Tuy nhiên, công việc không đều, có ngày làm, có ngày phải nghỉ. Những ngày Thắng muốn đi chợ xa, chị lại xin nghỉ chở Thắng đi, đợi tại chợ, rồi đón con về.
Khi Thắng gặp nạn, bố anh cũng mắc ung thư vòm họng và mất sau thời điểm anh gặp nạn 3 tháng. Gia đình đã phải cầm cố sổ đỏ vay ngân hàng để có tiền chữa bệnh.
Bà Nguyễn Thị Dung, Trưởng thôn Vĩnh Đoài 1 cho biết, hoàn cảnh gia đình Thắng đặc biệt khó khăn. Mỗi tháng, anh nhận trợ cấp khuyết tật 750.000 đồng. Trong khi đó, hành trình điều trị còn dài, với những ca phẫu thuật cần thiết phía trước. Thời gian qua, người dân trong thôn đã chung tay quyên góp, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí điều trị cho anh. Tuy nhiên, hành trình chữa trị còn dài, trong khi kinh phí vượt quá khả năng của gia đình.
Sau khi hoàn cảnh của Thắng được Báo Tiền Phong thông tin, nhiều bạn đọc đã liên hệ, gửi lời động viên và hỗ trợ kinh phí. Theo thống kê giao dịch từ ngày 27-30/10, Báo Tiền Phong đã tiếp nhận 48.092.666 đồng qua 179 giao dịch ủng hộ anh Nguyễn Văn Thắng.
Danh sách chi tiết người ủng hộ
|STT
|Ngày gửi
|Họ và tên người gửi / Đơn vị
|Số tài khoản / Thẻ gửi
|Số tiền gửi (VNĐ)
|1
|30/10/2026 14:11:12
|DUONG THI THUY
|1050193046
|150.000
|2
|30/10/2026 12:10:51
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|1059191120213
|10.000
|3
|30/10/2026 11:39:39
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|6640407
|100.000
|4
|30/10/2026 11:24:09
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|19023062643014
|100.000
|5
|30/10/2026 10:14:34
|NGUYEN THI HUONG GIANG
|04221202601
|500.000
|6
|30/10/2026 08:54:27
|THANH MINH
|1428571343333
|100.000
|7
|30/10/2026 07:35:50
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|3355886868
|200.000
|8
|30/10/2026 06:32:35
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|160619696
|300.000
|9
|30/10/2026 01:28:13
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|00368046897
|22.000
|10
|30/10/2026 01:27:43
|MA QUOC HUY
|104891956868
|200.000
|11
|30/10/2026 01:22:21
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|19141907
|100.000
|12
|30/10/2026 01:11:29
|LE HONG NHUNG
|9933576638
|150.000
|13
|29/10/2026 23:35:35
|LE THI HANH
|19037787497014
|100.000
|14
|29/10/2026 23:30:18
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|2700153216276
|100.000
|15
|29/10/2026 23:16:39
|NGUYEN THI HUONG HUONG
|(Không hiển thị)
|100.000
|16
|29/10/2026 23:11:52
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|(Không hiển thị)
|45.000
|17
|29/10/2026 21:08:17
|NGUYEN NGOC HUYEN
|(Không hiển thị)
|200.000
|18
|29/10/2026 20:29:57
|CHU VAN THUONG
|0341005806085
|200.000
|19
|29/10/2026 20:19:47
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|051011989
|1.000.000
|20
|29/10/2026 20:01:03
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|0071001626001
|500.000
|21
|29/10/2026 19:53:09
|TRAN HUU NGHIA
|4310205084170
|200.000
|22
|29/10/2026 19:16:24
|NGUYEN DIEU HONG
|0451001562575
|50.000
|23
|29/10/2026 18:57:25
|NGUYEN TUONG HUY
|0721000530328
|1.000.000
|24
|29/10/2026 18:28:40
|THAI DUC TAI
|0481000726642
|200.000
|25
|29/10/2026 18:02:09
|TONG THI MAI ANH
|1043869075
|100.000
|26
|29/10/2026 18:01:11
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|0789041006
|100.000
|27
|29/10/2026 17:38:48
|DANG KE CUONG
|0041000276642
|100.000
|28
|29/10/2026 17:37:08
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|665656566
|500.000
|29
|29/10/2026 17:31:55
|PHAM NGOC QUI
|1003686868
|100.000
|30
|29/10/2026 17:28:08
|DO HOANG TRUNG
|0651000878863
|100.000
|31
|29/10/2026 17:22:38
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|5490215008220
|200.000
|32
|29/10/2026 17:08:51
|LE THI THANH THAI
|0081000169179
|1.000.000
|33
|29/10/2026 17:08:30
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|(Không hiển thị)
|200.000
|34
|29/10/2026 17:02:18
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|0987217288
|200.000
|35
|29/10/2026 16:21:24
|NGUYEN THI THANH NGA
|1015367561
|200.000
|36
|29/10/2026 16:11:49
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|(Không hiển thị)
|300.000
|37
|29/10/2026 15:57:48
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|88559112992
|100.000
|38
|29/10/2026 15:37:20
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|19120554283019
|200.000
|39
|29/10/2026 15:33:19
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|02873938701
|150.000
|40
|29/10/2026 15:28:44
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|(Không hiển thị)
|50.000
|41
|29/10/2026 15:27:02
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|47099064
|100.000
|42
|29/10/2026 15:26:24
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|90989551616
|200.000
|43
|29/10/2026 15:23:51
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|107869678766
|200.000
|44
|29/10/2026 15:21:30
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|(Không hiển thị)
|150.000
|45
|29/10/2026 15:21:03
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|105883360656
|200.000
|46
|29/10/2026 15:19:27
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|(Không hiển thị)
|200.000
|47
|29/10/2026 15:18:59
|PHUNG DINH HUY
|0371000403637
|150.000
|48
|29/10/2026 15:13:12
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|(Không hiển thị)
|100.000
|49
|29/10/2026 15:10:13
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|46844588
|100.000
|50
|29/10/2026 15:08:09
|TA THI THUY
|7640119868888
|200.000
|51
|29/10/2026 15:05:55
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|7121987
|200.000
|52
|29/10/2026 15:04:06
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|19032524015013
|500.000
|53
|29/10/2026 15:01:11
|NGUYEN THI HUONG
|106872330192
|200.000
|54
|29/10/2026 14:58:33
|NGUYEN THI MINH THUY
|0061001064796
|200.000
|55
|29/10/2026 14:56:48
|PHAM THI TUYET
|108880828036
|200.000
|56
|29/10/2026 14:56:21
|NGUYEN VIET THANH
|2710205010126
|2.000.000
|57
|29/10/2026 14:56:00
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|66666006
|66.666
|58
|29/10/2026 14:55:20
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|90172271
|100.000
|59
|29/10/2026 14:54:47
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|01872858201
|50.000
|60
|29/10/2026 14:53:49
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|0764777000
|200.000
|61
|29/10/2026 14:53:49
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|19028403288023
|100.000
|62
|29/10/2026 14:53:30
|TRAN THU THUY
|8102215037650
|100.000
|63
|29/10/2026 14:49:55
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|19037228349013
|200.000
|64
|29/10/2026 14:45:54
|VU THI THUY
|0491000035854
|100.000
|65
|29/10/2026 14:45:40
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|10520022595018
|300.000
|66
|29/10/2026 14:44:44
|NGO THI LUYEN
|9979835086
|100.000
|67
|29/10/2026 14:41:46
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|9900119931908
|200.000
|68
|29/10/2026 14:41:10
|BUI THI DUNG
|(Không hiển thị)
|200.000
|69
|29/10/2026 14:41:07
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|107871291314
|200.000
|70
|29/10/2026 14:38:30
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|4422999997979
|300.000
|71
|29/10/2026 14:31:33
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|8265128899
|100.000
|72
|29/10/2026 14:23:41
|NGUYEN DINH DAT
|10220644621012
|100.000
|73
|29/10/2026 14:10:18
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|(Không hiển thị)
|300.000
|74
|29/10/2026 14:07:13
|NGUYEN HOANG SANG
|0909290599
|100.000
|75
|29/10/2026 13:55:53
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|3600555598888
|300.000
|76
|29/10/2026 13:53:18
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|2004199922
|200.000
|77
|29/10/2026 13:50:27
|NGUYEN THI HOANG ANH
|5907215006540
|200.000
|78
|29/10/2026 13:48:58
|VAY QUOC TRUONG
|0121001171507
|50.000
|79
|29/10/2026 13:34:43
|VU MANH CUONG
|128704070004812
|50.000
|80
|29/10/2026 13:30:08
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|(Không hiển thị)
|119.000
|81
|29/10/2026 13:29:39
|AN THANH PHUOC
|8123066666
|500.000
|82
|29/10/2026 13:28:19
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|19032589046013
|100.000
|83
|29/10/2026 13:25:01
|CHU THI HOI
|0702197568888
|100.000
|84
|29/10/2026 13:22:52
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|19032696180016
|100.000
|85
|29/10/2026 13:20:03
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|19036818980014
|200.000
|86
|29/10/2026 13:19:38
|HOANG THI PHUNG
|0491001729823
|100.000
|87
|29/10/2026 13:17:09
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|(Không hiển thị)
|300.000
|88
|29/10/2026 13:15:25
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|9704229240556386
|100.000
|89
|29/10/2026 13:06:46
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|19036373236018
|300.000
|90
|29/10/2026 13:04:51
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|01831144901
|200.000
|91
|29/10/2026 13:01:38
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|(Không hiển thị)
|50.000
|92
|29/10/2026 12:57:53
|PHAM THI LIEN HOA
|8686363999999
|100.000
|93
|29/10/2026 12:57:06
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|102866901604
|100.000
|94
|29/10/2026 12:55:48
|Gia đình Vũ Văn Đông - Trần Thị Hòa và các con
|(Không hiển thị)
|400.000
|95
|29/10/2026 12:54:30
|LAM TUAN KIET
|0901435405
|100.000
|96
|29/10/2026 12:54:18
|HOANG HUU CUONG
|9979789336
|100.000
|97
|29/10/2026 12:51:41
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|19032799971011
|200.000
|98
|29/10/2026 12:49:50
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|627704061325510
|300.000
|99
|29/10/2026 12:43:13
|TO THI TUYET MAI
|(Không hiển thị)
|500.000
|100
|29/10/2026 12:41:32
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|060050752448
|200.000
|101
|29/10/2026 12:41:24
|Em Phạm Hải Dương
|100000000810
|100.000
|102
|29/10/2026 12:38:10
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|8888829986
|500.000
|103
|29/10/2026 12:36:33
|TRUONG NGUYEN THE ANH
|0011004391119
|100.000
|104
|29/10/2026 12:36:28
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|060267961657
|100.000
|105
|29/10/2026 12:29:32
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|(Không hiển thị)
|50.000
|106
|29/10/2026 12:28:42
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|107871238664
|100.000
|107
|29/10/2026 12:24:25
|TRAN THI NGOC LAN
|0071001349086
|100.000
|108
|29/10/2026 12:11:35
|DANG THI PHUONG HA
|0011004442222
|100.000
|109
|29/10/2026 12:11:23
|NGUYEN THUY DUONG
|0011001294363
|200.000
|110
|29/10/2026 12:08:47
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|22106927
|100.000
|111
|29/10/2026 12:06:54
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|(Không hiển thị)
|300.000
|112
|29/10/2026 12:06:05
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|(Không hiển thị)
|100.000
|113
|29/10/2026 12:06:01
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|135704070085657
|100.000
|114
|29/10/2026 12:04:00
|TRAN HONG NGOC
|0191000376402
|200.000
|115
|29/10/2026 12:03:18
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|3600207004811
|100.000
|116
|29/10/2026 12:02:10
|NGUYEN HOANG NAM
|0833382222
|100.000
|117
|29/10/2026 12:00:27
|NGUYEN THI THAI BINH
|1013354926
|100.000
|118
|29/10/2026 11:57:23
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|0829352753
|10.000
|119
|29/10/2026 11:55:15
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|(Không hiển thị)
|200.000
|120
|29/10/2026 11:52:49
|LENG VAN BA
|0868234881
|200.000
|121
|29/10/2026 11:48:47
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|(Không hiển thị)
|100.000
|122
|29/10/2026 11:47:24
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|63826886868
|200.000
|123
|29/10/2026 11:45:24
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|0968411453
|20.000
|124
|29/10/2026 11:43:14
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|86249952
|100.000
|125
|29/10/2026 11:40:57
|NGUYEN THANH DAT
|9019996888
|100.000
|126
|29/10/2026 11:27:55
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|600222
|50.000
|127
|29/10/2026 11:25:12
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|13031993
|100.000
|128
|29/10/2026 11:18:54
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|9704229284099541
|200.000
|129
|29/10/2026 11:17:33
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|5495215011384
|300.000
|130
|29/10/2026 11:17:04
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|19035332534016
|100.000
|131
|29/10/2026 11:16:44
|NGUYEN NGOC ANH
|105001312485
|100.000
|132
|29/10/2026 11:16:31
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|(Không hiển thị)
|100.000
|133
|29/10/2026 11:16:20
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|19030873688588
|200.000
|134
|29/10/2026 11:15:48
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|937142601
|500.000
|135
|29/10/2026 11:14:47
|LE THI YEN
|0611001994982
|100.000
|136
|29/10/2026 11:14:38
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|8007041132202
|30.000
|137
|29/10/2026 11:11:14
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|79796666
|200.000
|138
|29/10/2026 11:08:03
|LE THI VAN
|19030731141018
|300.000
|139
|29/10/2026 11:06:52
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|19036883752010
|50.000
|140
|29/10/2026 11:04:56
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|(Không hiển thị)
|50.000
|141
|29/10/2026 11:04:02
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|(Không hiển thị)
|200.000
|142
|29/10/2026 11:02:48
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|19028796781011
|200.000
|143
|29/10/2026 11:02:28
|VU VAN THUAN
|0591000302951
|50.000
|144
|29/10/2026 10:59:06
|PHAM HOANG OANH
|0071005431097
|500.000
|145
|29/10/2026 10:56:35
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|81991999999999
|200.000
|146
|29/10/2026 10:55:38
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|(Không hiển thị)
|50.000
|147
|29/10/2026 10:55:31
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|0937956889
|100.000
|148
|29/10/2026 10:54:26
|LE ANH BAO
|(Không hiển thị)
|100.000
|149
|29/10/2026 10:54:08
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|(Không hiển thị)
|50.000
|150
|29/10/2026 10:52:08
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|029261023
|1.000.000
|151
|29/10/2026 10:47:53
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|12290057
|200.000
|152
|29/10/2026 10:35:42
|NGUYEN DUC SANG
|(Không hiển thị)
|100.000
|153
|29/10/2026 10:34:43
|NGUYEN DUC SANG
|(Không hiển thị)
|100.000
|154
|29/10/2026 10:33:04
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|(Không hiển thị)
|300.000
|155
|29/10/2026 10:30:30
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|068601091989
|200.000
|156
|29/10/2026 10:29:26
|HOANG TIEN BINH
|0691000310059
|50.000
|157
|29/10/2026 10:28:30
|TRIEU HOANG NGOC MINH
|(Không hiển thị)
|50.000
|158
|29/10/2026 10:19:39
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|19022583219018
|200.000
|159
|29/10/2026 10:17:05
|NGUYEN THI BICH THUY
|(Không hiển thị)
|100.000
|160
|29/10/2026 10:16:10
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|9051867
|300.000
|161
|29/10/2026 10:15:40
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|19035956144018
|200.000
|162
|29/10/2026 09:43:32
|LOC THI LIEN
|0341007075820
|300.000
|163
|29/10/2026 06:35:39
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|82221
|500.000
|164
|28/10/2026 22:17:49
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|(Không hiển thị)
|200.000
|165
|28/10/2026 18:07:38
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|(Không hiển thị)
|300.000
|166
|28/10/2026 16:32:50
|PHI THI THU HA
|0979728982
|500.000
|167
|28/10/2026 14:36:59
|DOAN THU THUY
|1014253654
|60.000
|168
|28/10/2026 14:15:20
|BUI THI CAM VAN
|0081000707940
|1.000.000
|169
|28/10/2026 12:53:24
|LE THI QUYNH NHU
|62313568
|500.000
|170
|28/10/2026 10:29:32
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|1607205472704
|500.000
|171
|28/10/2026 10:05:16
|Hội Người cao tuổi TP Hà Nội và cá nhân
|(Không hiển thị)
|3.000.000
|172
|28/10/2026 09:48:44
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|107005968349
|2.000.000
|173
|28/10/2026 08:41:05
|NGUYEN HAI CAM HA
|0081000786353
|500.000
|174
|28/10/2026 01:25:32
|HOANG THI HOA
|1025176108
|500.000
|175
|27/10/2026 22:48:35
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|19036736829016
|600.000
|176
|27/10/2026 22:38:33
|(Ẩn danh / Không ghi tên)
|1900205031870
|5.000.000
|177
|27/10/2026 20:54:21
|NGUYEN VAN GIANG
|0451000248720
|200.000
|178
|27/10/2026 19:37:46
|NGUYEN VAN TUAN
|2602207000831
|10.000
|179
|27/10/2026 19:04:14
|BAO PHUOC
|(Không hiển thị)
|500.000
Mọi sự sẻ chia của bạn đọc đều là nguồn động viên quý giá đối với Thắng và gia đình trong lúc khó khăn. Báo Tiền Phong trân trọng cảm ơn tấm lòng của bạn đọc, nhà hảo tâm đã đồng hành, tiếp sức để Thắng có thêm cơ hội tiếp tục hành trình điều trị.
Bạn đọc, nhà hảo tâm hỗ trợ anh Nguyễn Văn Thắng xin gửi về tài khoản Báo Tiền Phong: 1230062175, Ngân hàng BIDV, chi nhánh Quang Trung, Hà Nội. Nội dung ghi: "Ung ho anh Nguyen Van Thang o Phu Tho".