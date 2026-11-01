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Danh sách bạn đọc ủng hộ chàng trai nghị lực mang gương mặt dị nhân, mưu sinh giữa chợ

Hà Hằng

TPO - Sau bài viết về nhân vật Nguyễn Văn Thắng (31 tuổi, ở xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ), Báo Tiền Phong nhận được sự nhiều sự thương cảm, quan tâm, chia sẻ đối với anh.

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Nguyễn Văn Thắng trước và sau tai nạn bỏng nước sôi.

Ngày 27/10, Báo Tiền Phong đăng bài Chàng trai nghị lực mang khuôn mặt dị nhân bán hàng giữa chợ kể về cuộc đời của anh Nguyễn Văn Thắng (31 tuổi, ở xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ). Từ một anh chàng đẹp trai như diễn viên, Thắng giờ mang khuôn mặt căng phồng, mắt mù loà; ăn, thở và nói không được như người bình thường. Cuộc đời Thắng trở nên trớ trêu như vậy sau tai nạn bỏng nước sôi khi đến thăm nhà người yêu ở Lào Cai. Sau thời gian đau buồn, Thắng đã dần hoà nhập lại với cuộc sống, hàng ngày đi chợ bán hàng, kiếm tiền để có cơ hội phẫu thuật.

Sau khi báo đăng, nhiều bạn đọc quan tâm, hỏi thăm kỹ hơn về gia cảnh của Thắng và trước đây và hiện nay. Theo thông tin phóng viên Báo Tiền Phong trao đổi với gia đình và xác minh qua hàng xóm, chính quyền địa phương, trước khi gặp tai nạn bỏng năm 2023, cuộc sống của Thắng vốn đã không dư dả. Anh chủ yếu đi làm thuê tại Hà Nội, ai thuê gì làm nấy, khi thì bốc vác, khi phụ giúp những công việc chân tay khác.

Sau tai nạn bỏng nước sôi tại nhà bạn gái, Thắng hôn mê 18 ngày rồi tỉnh lại trong tình trạng mất thị lực. Hốc mắt, mũi, miệng và da mặt biến dạng. Sau hơn hai năm thu mình trong nhà vì khuôn mặt dị dạng, Thắng được bác sỹ tại bệnh viện ở Bình Dương giúp đỡ phẫu thuật bằng cách lấy da ở đùi thay vào da bụng rồi chuyển phần da bụng lên khuôn mặt.

Khuôn mặt Thắng đã được cải thiện đáng kể nhưng vẫn căng phồng, chưa có đường nét rõ ràng. Cậu vẫn phải thở bằng một ống luồn từ cổ xuống phổi; khi muốn nói phải bịt ống luồn này lại. Miệng chưa thể cử động, mỗi khi ăn anh phải nằm ngửa trên giường.

Tuy nhiên, để khỏi rơi vào tuyệt vọng và kiếm tiền phẫu thuật tiếp, Thắng đã nỗ lực đi làm. Việc phù hợp với Thắng là đi chợ để bán tăm, bông ngoáy tai, bút và quạt giấy. Trung bình mỗi ngày, công việc này mang lại cho anh khoảng 100.000-200.000 đồng, có hôm chỉ được 30.000-40.000 đồng. Cũng có ngày, gặp một số người thương tình, anh có thể có thu nhập 500.000 đồng nhưng rất hiếm.

Chị Nguyễn Thị Hằng, mẹ Thắng hiện đi làm thuê tại một xưởng mộc trong thôn, với tiền công khoảng 250.000 đồng/ngày. Tuy nhiên, công việc không đều, có ngày làm, có ngày phải nghỉ. Những ngày Thắng muốn đi chợ xa, chị lại xin nghỉ chở Thắng đi, đợi tại chợ, rồi đón con về.

Khi Thắng gặp nạn, bố anh cũng mắc ung thư vòm họng và mất sau thời điểm anh gặp nạn 3 tháng. Gia đình đã phải cầm cố sổ đỏ vay ngân hàng để có tiền chữa bệnh.

Bà Nguyễn Thị Dung, Trưởng thôn Vĩnh Đoài 1 cho biết, hoàn cảnh gia đình Thắng đặc biệt khó khăn. Mỗi tháng, anh nhận trợ cấp khuyết tật 750.000 đồng. Trong khi đó, hành trình điều trị còn dài, với những ca phẫu thuật cần thiết phía trước. Thời gian qua, người dân trong thôn đã chung tay quyên góp, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí điều trị cho anh. Tuy nhiên, hành trình chữa trị còn dài, trong khi kinh phí vượt quá khả năng của gia đình.

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Mất thị lực sau tai nạn bỏng, Nguyễn Văn Thắng (31 tuổi) phải dùng gậy dò đường để định hướng khi di chuyển

Sau khi hoàn cảnh của Thắng được Báo Tiền Phong thông tin, nhiều bạn đọc đã liên hệ, gửi lời động viên và hỗ trợ kinh phí. Theo thống kê giao dịch từ ngày 27-30/10, Báo Tiền Phong đã tiếp nhận 48.092.666 đồng qua 179 giao dịch ủng hộ anh Nguyễn Văn Thắng.

Danh sách chi tiết người ủng hộ

STT
Ngày gửi
Họ và tên người gửi / Đơn vị
Số tài khoản / Thẻ gửi
Số tiền gửi (VNĐ)
1
30/10/2026 14:11:12
DUONG THI THUY
1050193046
150.000
2
30/10/2026 12:10:51
(Ẩn danh / Không ghi tên)
1059191120213
10.000
3
30/10/2026 11:39:39
(Ẩn danh / Không ghi tên)
6640407
100.000
4
30/10/2026 11:24:09
(Ẩn danh / Không ghi tên)
19023062643014
100.000
5
30/10/2026 10:14:34
NGUYEN THI HUONG GIANG
04221202601
500.000
6
30/10/2026 08:54:27
THANH MINH
1428571343333
100.000
7
30/10/2026 07:35:50
(Ẩn danh / Không ghi tên)
3355886868
200.000
8
30/10/2026 06:32:35
(Ẩn danh / Không ghi tên)
160619696
300.000
9
30/10/2026 01:28:13
(Ẩn danh / Không ghi tên)
00368046897
22.000
10
30/10/2026 01:27:43
MA QUOC HUY
104891956868
200.000
11
30/10/2026 01:22:21
(Ẩn danh / Không ghi tên)
19141907
100.000
12
30/10/2026 01:11:29
LE HONG NHUNG
9933576638
150.000
13
29/10/2026 23:35:35
LE THI HANH
19037787497014
100.000
14
29/10/2026 23:30:18
(Ẩn danh / Không ghi tên)
2700153216276
100.000
15
29/10/2026 23:16:39
NGUYEN THI HUONG HUONG
(Không hiển thị)
100.000
16
29/10/2026 23:11:52
(Ẩn danh / Không ghi tên)
(Không hiển thị)
45.000
17
29/10/2026 21:08:17
NGUYEN NGOC HUYEN
(Không hiển thị)
200.000
18
29/10/2026 20:29:57
CHU VAN THUONG
0341005806085
200.000
19
29/10/2026 20:19:47
(Ẩn danh / Không ghi tên)
051011989
1.000.000
20
29/10/2026 20:01:03
(Ẩn danh / Không ghi tên)
0071001626001
500.000
21
29/10/2026 19:53:09
TRAN HUU NGHIA
4310205084170
200.000
22
29/10/2026 19:16:24
NGUYEN DIEU HONG
0451001562575
50.000
23
29/10/2026 18:57:25
NGUYEN TUONG HUY
0721000530328
1.000.000
24
29/10/2026 18:28:40
THAI DUC TAI
0481000726642
200.000
25
29/10/2026 18:02:09
TONG THI MAI ANH
1043869075
100.000
26
29/10/2026 18:01:11
(Ẩn danh / Không ghi tên)
0789041006
100.000
27
29/10/2026 17:38:48
DANG KE CUONG
0041000276642
100.000
28
29/10/2026 17:37:08
(Ẩn danh / Không ghi tên)
665656566
500.000
29
29/10/2026 17:31:55
PHAM NGOC QUI
1003686868
100.000
30
29/10/2026 17:28:08
DO HOANG TRUNG
0651000878863
100.000
31
29/10/2026 17:22:38
(Ẩn danh / Không ghi tên)
5490215008220
200.000
32
29/10/2026 17:08:51
LE THI THANH THAI
0081000169179
1.000.000
33
29/10/2026 17:08:30
(Ẩn danh / Không ghi tên)
(Không hiển thị)
200.000
34
29/10/2026 17:02:18
(Ẩn danh / Không ghi tên)
0987217288
200.000
35
29/10/2026 16:21:24
NGUYEN THI THANH NGA
1015367561
200.000
36
29/10/2026 16:11:49
(Ẩn danh / Không ghi tên)
(Không hiển thị)
300.000
37
29/10/2026 15:57:48
(Ẩn danh / Không ghi tên)
88559112992
100.000
38
29/10/2026 15:37:20
(Ẩn danh / Không ghi tên)
19120554283019
200.000
39
29/10/2026 15:33:19
(Ẩn danh / Không ghi tên)
02873938701
150.000
40
29/10/2026 15:28:44
(Ẩn danh / Không ghi tên)
(Không hiển thị)
50.000
41
29/10/2026 15:27:02
(Ẩn danh / Không ghi tên)
47099064
100.000
42
29/10/2026 15:26:24
(Ẩn danh / Không ghi tên)
90989551616
200.000
43
29/10/2026 15:23:51
(Ẩn danh / Không ghi tên)
107869678766
200.000
44
29/10/2026 15:21:30
(Ẩn danh / Không ghi tên)
(Không hiển thị)
150.000
45
29/10/2026 15:21:03
(Ẩn danh / Không ghi tên)
105883360656
200.000
46
29/10/2026 15:19:27
(Ẩn danh / Không ghi tên)
(Không hiển thị)
200.000
47
29/10/2026 15:18:59
PHUNG DINH HUY
0371000403637
150.000
48
29/10/2026 15:13:12
(Ẩn danh / Không ghi tên)
(Không hiển thị)
100.000
49
29/10/2026 15:10:13
(Ẩn danh / Không ghi tên)
46844588
100.000
50
29/10/2026 15:08:09
TA THI THUY
7640119868888
200.000
51
29/10/2026 15:05:55
(Ẩn danh / Không ghi tên)
7121987
200.000
52
29/10/2026 15:04:06
(Ẩn danh / Không ghi tên)
19032524015013
500.000
53
29/10/2026 15:01:11
NGUYEN THI HUONG
106872330192
200.000
54
29/10/2026 14:58:33
NGUYEN THI MINH THUY
0061001064796
200.000
55
29/10/2026 14:56:48
PHAM THI TUYET
108880828036
200.000
56
29/10/2026 14:56:21
NGUYEN VIET THANH
2710205010126
2.000.000
57
29/10/2026 14:56:00
(Ẩn danh / Không ghi tên)
66666006
66.666
58
29/10/2026 14:55:20
(Ẩn danh / Không ghi tên)
90172271
100.000
59
29/10/2026 14:54:47
(Ẩn danh / Không ghi tên)
01872858201
50.000
60
29/10/2026 14:53:49
(Ẩn danh / Không ghi tên)
0764777000
200.000
61
29/10/2026 14:53:49
(Ẩn danh / Không ghi tên)
19028403288023
100.000
62
29/10/2026 14:53:30
TRAN THU THUY
8102215037650
100.000
63
29/10/2026 14:49:55
(Ẩn danh / Không ghi tên)
19037228349013
200.000
64
29/10/2026 14:45:54
VU THI THUY
0491000035854
100.000
65
29/10/2026 14:45:40
(Ẩn danh / Không ghi tên)
10520022595018
300.000
66
29/10/2026 14:44:44
NGO THI LUYEN
9979835086
100.000
67
29/10/2026 14:41:46
(Ẩn danh / Không ghi tên)
9900119931908
200.000
68
29/10/2026 14:41:10
BUI THI DUNG
(Không hiển thị)
200.000
69
29/10/2026 14:41:07
(Ẩn danh / Không ghi tên)
107871291314
200.000
70
29/10/2026 14:38:30
(Ẩn danh / Không ghi tên)
4422999997979
300.000
71
29/10/2026 14:31:33
(Ẩn danh / Không ghi tên)
8265128899
100.000
72
29/10/2026 14:23:41
NGUYEN DINH DAT
10220644621012
100.000
73
29/10/2026 14:10:18
(Ẩn danh / Không ghi tên)
(Không hiển thị)
300.000
74
29/10/2026 14:07:13
NGUYEN HOANG SANG
0909290599
100.000
75
29/10/2026 13:55:53
(Ẩn danh / Không ghi tên)
3600555598888
300.000
76
29/10/2026 13:53:18
(Ẩn danh / Không ghi tên)
2004199922
200.000
77
29/10/2026 13:50:27
NGUYEN THI HOANG ANH
5907215006540
200.000
78
29/10/2026 13:48:58
VAY QUOC TRUONG
0121001171507
50.000
79
29/10/2026 13:34:43
VU MANH CUONG
128704070004812
50.000
80
29/10/2026 13:30:08
(Ẩn danh / Không ghi tên)
(Không hiển thị)
119.000
81
29/10/2026 13:29:39
AN THANH PHUOC
8123066666
500.000
82
29/10/2026 13:28:19
(Ẩn danh / Không ghi tên)
19032589046013
100.000
83
29/10/2026 13:25:01
CHU THI HOI
0702197568888
100.000
84
29/10/2026 13:22:52
(Ẩn danh / Không ghi tên)
19032696180016
100.000
85
29/10/2026 13:20:03
(Ẩn danh / Không ghi tên)
19036818980014
200.000
86
29/10/2026 13:19:38
HOANG THI PHUNG
0491001729823
100.000
87
29/10/2026 13:17:09
(Ẩn danh / Không ghi tên)
(Không hiển thị)
300.000
88
29/10/2026 13:15:25
(Ẩn danh / Không ghi tên)
9704229240556386
100.000
89
29/10/2026 13:06:46
(Ẩn danh / Không ghi tên)
19036373236018
300.000
90
29/10/2026 13:04:51
(Ẩn danh / Không ghi tên)
01831144901
200.000
91
29/10/2026 13:01:38
(Ẩn danh / Không ghi tên)
(Không hiển thị)
50.000
92
29/10/2026 12:57:53
PHAM THI LIEN HOA
8686363999999
100.000
93
29/10/2026 12:57:06
(Ẩn danh / Không ghi tên)
102866901604
100.000
94
29/10/2026 12:55:48
Gia đình Vũ Văn Đông - Trần Thị Hòa và các con
(Không hiển thị)
400.000
95
29/10/2026 12:54:30
LAM TUAN KIET
0901435405
100.000
96
29/10/2026 12:54:18
HOANG HUU CUONG
9979789336
100.000
97
29/10/2026 12:51:41
(Ẩn danh / Không ghi tên)
19032799971011
200.000
98
29/10/2026 12:49:50
(Ẩn danh / Không ghi tên)
627704061325510
300.000
99
29/10/2026 12:43:13
TO THI TUYET MAI
(Không hiển thị)
500.000
100
29/10/2026 12:41:32
(Ẩn danh / Không ghi tên)
060050752448
200.000
101
29/10/2026 12:41:24
Em Phạm Hải Dương
100000000810
100.000
102
29/10/2026 12:38:10
(Ẩn danh / Không ghi tên)
8888829986
500.000
103
29/10/2026 12:36:33
TRUONG NGUYEN THE ANH
0011004391119
100.000
104
29/10/2026 12:36:28
(Ẩn danh / Không ghi tên)
060267961657
100.000
105
29/10/2026 12:29:32
(Ẩn danh / Không ghi tên)
(Không hiển thị)
50.000
106
29/10/2026 12:28:42
(Ẩn danh / Không ghi tên)
107871238664
100.000
107
29/10/2026 12:24:25
TRAN THI NGOC LAN
0071001349086
100.000
108
29/10/2026 12:11:35
DANG THI PHUONG HA
0011004442222
100.000
109
29/10/2026 12:11:23
NGUYEN THUY DUONG
0011001294363
200.000
110
29/10/2026 12:08:47
(Ẩn danh / Không ghi tên)
22106927
100.000
111
29/10/2026 12:06:54
(Ẩn danh / Không ghi tên)
(Không hiển thị)
300.000
112
29/10/2026 12:06:05
(Ẩn danh / Không ghi tên)
(Không hiển thị)
100.000
113
29/10/2026 12:06:01
(Ẩn danh / Không ghi tên)
135704070085657
100.000
114
29/10/2026 12:04:00
TRAN HONG NGOC
0191000376402
200.000
115
29/10/2026 12:03:18
(Ẩn danh / Không ghi tên)
3600207004811
100.000
116
29/10/2026 12:02:10
NGUYEN HOANG NAM
0833382222
100.000
117
29/10/2026 12:00:27
NGUYEN THI THAI BINH
1013354926
100.000
118
29/10/2026 11:57:23
(Ẩn danh / Không ghi tên)
0829352753
10.000
119
29/10/2026 11:55:15
(Ẩn danh / Không ghi tên)
(Không hiển thị)
200.000
120
29/10/2026 11:52:49
LENG VAN BA
0868234881
200.000
121
29/10/2026 11:48:47
(Ẩn danh / Không ghi tên)
(Không hiển thị)
100.000
122
29/10/2026 11:47:24
(Ẩn danh / Không ghi tên)
63826886868
200.000
123
29/10/2026 11:45:24
(Ẩn danh / Không ghi tên)
0968411453
20.000
124
29/10/2026 11:43:14
(Ẩn danh / Không ghi tên)
86249952
100.000
125
29/10/2026 11:40:57
NGUYEN THANH DAT
9019996888
100.000
126
29/10/2026 11:27:55
(Ẩn danh / Không ghi tên)
600222
50.000
127
29/10/2026 11:25:12
(Ẩn danh / Không ghi tên)
13031993
100.000
128
29/10/2026 11:18:54
(Ẩn danh / Không ghi tên)
9704229284099541
200.000
129
29/10/2026 11:17:33
(Ẩn danh / Không ghi tên)
5495215011384
300.000
130
29/10/2026 11:17:04
(Ẩn danh / Không ghi tên)
19035332534016
100.000
131
29/10/2026 11:16:44
NGUYEN NGOC ANH
105001312485
100.000
132
29/10/2026 11:16:31
(Ẩn danh / Không ghi tên)
(Không hiển thị)
100.000
133
29/10/2026 11:16:20
(Ẩn danh / Không ghi tên)
19030873688588
200.000
134
29/10/2026 11:15:48
(Ẩn danh / Không ghi tên)
937142601
500.000
135
29/10/2026 11:14:47
LE THI YEN
0611001994982
100.000
136
29/10/2026 11:14:38
(Ẩn danh / Không ghi tên)
8007041132202
30.000
137
29/10/2026 11:11:14
(Ẩn danh / Không ghi tên)
79796666
200.000
138
29/10/2026 11:08:03
LE THI VAN
19030731141018
300.000
139
29/10/2026 11:06:52
(Ẩn danh / Không ghi tên)
19036883752010
50.000
140
29/10/2026 11:04:56
(Ẩn danh / Không ghi tên)
(Không hiển thị)
50.000
141
29/10/2026 11:04:02
(Ẩn danh / Không ghi tên)
(Không hiển thị)
200.000
142
29/10/2026 11:02:48
(Ẩn danh / Không ghi tên)
19028796781011
200.000
143
29/10/2026 11:02:28
VU VAN THUAN
0591000302951
50.000
144
29/10/2026 10:59:06
PHAM HOANG OANH
0071005431097
500.000
145
29/10/2026 10:56:35
(Ẩn danh / Không ghi tên)
81991999999999
200.000
146
29/10/2026 10:55:38
(Ẩn danh / Không ghi tên)
(Không hiển thị)
50.000
147
29/10/2026 10:55:31
(Ẩn danh / Không ghi tên)
0937956889
100.000
148
29/10/2026 10:54:26
LE ANH BAO
(Không hiển thị)
100.000
149
29/10/2026 10:54:08
(Ẩn danh / Không ghi tên)
(Không hiển thị)
50.000
150
29/10/2026 10:52:08
(Ẩn danh / Không ghi tên)
029261023
1.000.000
151
29/10/2026 10:47:53
(Ẩn danh / Không ghi tên)
12290057
200.000
152
29/10/2026 10:35:42
NGUYEN DUC SANG
(Không hiển thị)
100.000
153
29/10/2026 10:34:43
NGUYEN DUC SANG
(Không hiển thị)
100.000
154
29/10/2026 10:33:04
(Ẩn danh / Không ghi tên)
(Không hiển thị)
300.000
155
29/10/2026 10:30:30
(Ẩn danh / Không ghi tên)
068601091989
200.000
156
29/10/2026 10:29:26
HOANG TIEN BINH
0691000310059
50.000
157
29/10/2026 10:28:30
TRIEU HOANG NGOC MINH
(Không hiển thị)
50.000
158
29/10/2026 10:19:39
(Ẩn danh / Không ghi tên)
19022583219018
200.000
159
29/10/2026 10:17:05
NGUYEN THI BICH THUY
(Không hiển thị)
100.000
160
29/10/2026 10:16:10
(Ẩn danh / Không ghi tên)
9051867
300.000
161
29/10/2026 10:15:40
(Ẩn danh / Không ghi tên)
19035956144018
200.000
162
29/10/2026 09:43:32
LOC THI LIEN
0341007075820
300.000
163
29/10/2026 06:35:39
(Ẩn danh / Không ghi tên)
82221
500.000
164
28/10/2026 22:17:49
(Ẩn danh / Không ghi tên)
(Không hiển thị)
200.000
165
28/10/2026 18:07:38
(Ẩn danh / Không ghi tên)
(Không hiển thị)
300.000
166
28/10/2026 16:32:50
PHI THI THU HA
0979728982
500.000
167
28/10/2026 14:36:59
DOAN THU THUY
1014253654
60.000
168
28/10/2026 14:15:20
BUI THI CAM VAN
0081000707940
1.000.000
169
28/10/2026 12:53:24
LE THI QUYNH NHU
62313568
500.000
170
28/10/2026 10:29:32
(Ẩn danh / Không ghi tên)
1607205472704
500.000
171
28/10/2026 10:05:16
Hội Người cao tuổi TP Hà Nội và cá nhân
(Không hiển thị)
3.000.000
172
28/10/2026 09:48:44
(Ẩn danh / Không ghi tên)
107005968349
2.000.000
173
28/10/2026 08:41:05
NGUYEN HAI CAM HA
0081000786353
500.000
174
28/10/2026 01:25:32
HOANG THI HOA
1025176108
500.000
175
27/10/2026 22:48:35
(Ẩn danh / Không ghi tên)
19036736829016
600.000
176
27/10/2026 22:38:33
(Ẩn danh / Không ghi tên)
1900205031870
5.000.000
177
27/10/2026 20:54:21
NGUYEN VAN GIANG
0451000248720
200.000
178
27/10/2026 19:37:46
NGUYEN VAN TUAN
2602207000831
10.000
179
27/10/2026 19:04:14
BAO PHUOC
(Không hiển thị)
500.000

Mọi sự sẻ chia của bạn đọc đều là nguồn động viên quý giá đối với Thắng và gia đình trong lúc khó khăn. Báo Tiền Phong trân trọng cảm ơn tấm lòng của bạn đọc, nhà hảo tâm đã đồng hành, tiếp sức để Thắng có thêm cơ hội tiếp tục hành trình điều trị.

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