Giảng viên và người làm báo giao lưu trên sân cỏ

Giải bóng đá “Bóng tròn kết nối - UTH và cơ quan báo chí năm 2026” quy tụ tám đội bóng, tạo dịp giao lưu giữa giảng viên và người làm báo. Đội Báo Tiền Phong giành đồng hạng ba tại nhánh Serie A.

Sáng 1/11, Trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM (UTH) tổ chức giải bóng đá “Bóng tròn kết nối - UTH và cơ quan báo chí năm 2026”, hướng tới kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026).

Trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM (UTH) tổ chức giải bóng đá “Bóng tròn kết nối - UTH và cơ quan báo chí năm 2026”

Tham dự có hai đội chủ nhà UTH 1, UTH 2 cùng các đội Báo Tiền Phong, Nhân Dân, Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Dân trí và Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM (HTV). Các đội tranh tài theo thể thức bóng đá 5 người, chia thành hai nhánh Serie A và Serie B. Mỗi đội thi đấu ít nhất hai trận, nhiều nhất ba trận.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Nguyễn Tiến Thủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM, cho biết nghề giáo và nghề báo cùng làm việc với con chữ, thông tin và có trách nhiệm lớn với xã hội. Nhà trường mong muốn mở rộng kết nối với báo chí qua thể thao, học thuật và hoạt động cộng đồng.

PGS.TS Nguyễn Tiến Thủy kỳ vọng giải được duy trì thường niên, tạo cơ hội để cán bộ, giảng viên, viên chức và người làm báo gặp gỡ, chia sẻ. Đại diện các đội tham dự, nhà báo Trần Quang Quý, Báo Nhân Dân, bày tỏ niềm vui khi các cơ quan báo chí có dịp giao lưu cùng nhà trường.

Đội bóng của Báo Tiền Phong tại giải đấu

Các trận đấu diễn ra hào hứng, với tinh thần quyết tâm và thi đấu đẹp. Cùng niềm đam mê bóng đá, giảng viên và người làm báo có dịp rèn luyện sức khỏe, tăng thêm sự gắn bó, đồng hành trong công tác thông tin về giáo dục.

Chung cuộc, UTH 1 vô địch Serie A, HTV giành giải nhì; Báo Tiền Phong và Báo Thanh Niên đồng hạng ba. Tại Serie B, Báo Nhân Dân vô địch, Báo Tuổi Trẻ giành giải nhì; UTH 2 và Báo Dân trí đồng hạng ba.