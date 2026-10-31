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Nhận định bóng đá Chelsea vs MU, 19h30 ngày 31/10: Định đoạt tương lai HLV Carrick

Trọng Đạt

TPO - Nhận định bóng đá Chelsea vs MU, vòng 9 Premier League 2026/27, lúc 19h30 ngày 31/10. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Một kết quả bất lợi tại Stamford Bridge sẽ khiến nguy cơ rời Old Trafford của HLV Carrick trở nên rõ ràng hơn.

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Nhận định trước trận đấu

Trên khán đài Old Trafford, HLV Michael Carrick vẫn nhận được sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ, điều không còn dành cho các cầu thủ, INEOS hay gia đình Glazer. Nhờ vậy, HLV MU có thêm thời gian tại vị ngoài dự kiến trong bối cảnh phong độ của đội bóng ngày càng sa sút.

Sau thất bại 0-3 trước Bournemouth trên sân nhà cuối tuần trước, nhiều người cho rằng HLV Carrick khó có thể giữ tại “Nhà hát của những giấc mơ”. Đó là lần thứ ba trong bốn mùa giải Bournemouth thắng MU với tỷ số này ngay tại Old Trafford, khiến đội chủ nhà lún sâu hơn vào khủng hoảng.

MU đã trải qua tám trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường, trong đó có sáu trận không thắng tại Premier League. Họ hiện đứng thứ 16, chỉ hơn nhóm xuống hạng một điểm. Dù vậy, HLV Carrick vẫn được trao thêm thời gian để tìm cách đưa đội bóng trở lại quỹ đạo.

Nhiều cổ động viên, kể cả những người hâm mộ các đội bóng khác, cho rằng HLV Carrick hay bất kỳ HLV kế nhiệm nào cũng khó có thể một mình vực dậy toàn bộ CLB. Trách nhiệm còn thuộc về bộ máy lãnh đạo khi họ đã nhiều lần thất bại trong việc đưa đội bóng đi đúng hướng dù đã thay đổi không ít người ngồi trên ghế huấn luyện.

Trong lúc những bất ổn ở cấp lãnh đạo vẫn tiếp diễn, HLV Carrick sẽ tìm kiếm chiến thắng sân khách đầu tiên của MU mùa này ở chuyến hành quân thứ bảy. Sau 8 vòng Premier League, đội bóng mới giành được bảy điểm, khởi đầu tệ nhất kể từ mùa giải 1986-1987.

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Trong khi đó, Chelsea hơn MU 11 bậc và 6 điểm trên bảng xếp hạng Premier League, nhưng tinh thần của đội bóng thành London cũng không khá hơn sau hai thất bại liên tiếp trước Tottenham Hotspur và Liverpool.

Thiếu João Pedro, Chelsea không duy trì được thế áp đảo thường thấy trước Spurs tại Stamford Bridge và bất ngờ thua 0-2. Sau đó, đội bóng của HLV Alonso dừng bước ở vòng bốn Cúp Liên đoàn Anh, khi thất bại trước Liverpool trên loạt sút luân lưu tại Anfield.

Sau kỳ nghỉ quốc tế, Chelsea từng ghi tới bảy bàn vào lưới Bournemouth và Everton. Tuy nhiên, những kết quả đó chưa đủ xua đi dấu hiệu bất ổn. Chelsea đã rời khỏi top 4 và vẫn là đội phòng ngự kém nhất trong nhóm 10 đội dẫn đầu.

Tại Premier League mùa 2026-2027, chỉ Crystal Palace (19 bàn) và Ipswich Town (16 bàn) thủng lưới nhiều hơn Chelsea (15 bàn). Đội bóng của Alonso cũng để đối phương ghi trung bình hai bàn mỗi trận trên sân nhà từ đầu mùa.

Chelsea còn thua MU ở cả hai lượt trận Premier League mùa 2025-2026. Trong 19 lần gặp nhau gần nhất trên mọi đấu trường, đội bóng thành London chỉ thắng ba trận. Thành tích đối đầu này có thể đem lại chút hy vọng cho HLV Carrick trước chuyến làm khách đầy áp lực.

Thông tin lực lượng

Việc Bruno Fernandes bị gạch khỏi đội hình xuất phát trong trận gặp Bournemouth đương nhiên trở thành chủ đề nóng của MU cuối tuần trước. HLV Carrick nhấn mạnh rằng đội trưởng của mình bị loại vì “lý do chuyên môn thuần túy”, sau khi Fernandes dường như chỉ trích chiến thuật của HLV trong chuyến làm khách tại Como.

Hai người được cho là đã có cuộc trao đổi để giải tỏa khúc mắc. Fernandes nhiều khả năng sẽ trở lại đội hình MU vào tối nay, sau khi Carrick xác nhận trong buổi họp báo rằng tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn “hoàn toàn cam kết” với CLB.

Kobbie Mainoo cũng đã trở lại tập luyện, nhưng khả năng ra sân của Marcus Rashford vẫn chưa rõ. Luke Shaw, Benjamin Sesko, Manuel Ugarte và Patrick Dorgu tiếp tục vắng mặt.

Về phía Chelsea, Maxence Lacroix, Moises Caicedo và Malo Gusto đều phải rời sân vì gặp vấn đề trong trận đấu tại Anfield. Caicedo và Gusto nhiều khả năng vẫn kịp bình phục cho trận đấu này, nhưng Lacroix dính chấn thương gân kheo và gần như chắc chắn sẽ vắng mặt.

Cầu thủ người Pháp gia nhập danh sách chấn thương cùng Reece James (đầu gối), Pedro (đùi), Emiliano Martinez (hàm) và Jamie Gittens (mắt cá). Pep Chavarria có thể trở lại sau chấn thương chưa được xác định, còn Cole Palmer đã chấp hành xong án treo giò một trận vì chiếc thẻ đỏ không đáng có trong trận gặp Tottenham.

Dù vừa có màn trình diễn thảm họa ở Cúp Liên đoàn Anh, Wesley Fofana sẽ thay Lacroix. Fofana đã gây ra một quả phạt đền rồi đá hỏng lượt sút luân lưu quyết định trước Liverpool. Palmer có thể được bố trí đá số 9 ảo, sau màn trình diễn không thuyết phục của Danny Welbeck hồi giữa tuần.

Đội hình xuất phát dự kiến

Chelsea: Penders; Acheampong, Fofana, Colwill, Hato; Henderson, Lavia, Caicedo; Neto, Palmer, Rogers.

MU: Lammens; Mazraoui, Maguire, Martinez, Dalot; Santos, Baleba; Mbeumo, Fernandes, Mount; Cunha.

Dự đoán tỷ số: Chelsea 2-1 MU

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