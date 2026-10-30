Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thanh Hóa đánh rơi chiến thắng trên sân nhà

Nguyễn Khánh

TPO - Dẫn trước Hà Tĩnh 1-0 đến gần cuối trận nhưng rồi Thanh Hóa lại để thủng lưới và đánh rơi chiến thắng. Chia điểm 1-1 trên sân nhà, đội bóng xứ Thanh nối dài mạch không thắng ở LPBank V.League lên 3 trận và có nguy cơ rơi xuống gần nhóm xuống hạng.

Trước một đội khách có phong độ cao hơn, Thanh Hóa chọn cách khởi đầu trận đấu rất tỉnh táo. Họ không nôn nóng đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng, mà chơi giằng co, đợi thời cơ tung ra những đường phản công nhờ khả năng chuyển trạng thái tốt của các tiền vệ trung tâm, đặc biệt là đội trưởng Odilzhon Abdurakhmanov.

Chiến thuật này của đội chủ nhà đã phát huy hiệu quả ở phút 38. Từ một đường phản công tốc độ, bóng được chuyền đến chân Guindo Saliou. Tiền đạo người Mali sau một cú tăng tốc xộc thẳng vào trung lộ, tung ra cú sút như búa bổ từ cự ly 25 mét làm tung lưới thủ môn Nguyễn Thanh Tùng, mở tỷ số trận đấu.

thanh-hoa-3630.jpg
Saliou (giữa) là người mở ra hy vọng chiến thắng cho Thanh Hóa.

Xem đoàn quân của HLV Mai Xuân Hợp thi đấu trong hiệp 1, nhiều cổ động viên chủ nhà hoàn toàn có thể hy vọng vào việc đội bóng tìm lại chiến thắng ở LPBank V.League sau 2 trận liên tiếp mất điểm. Nhưng Hà Tĩnh không phải đội bóng dễ đầu hàng. Chẳng phải ngẫu nhiên mà đoàn quân của HLV Phan Như Thuật lại có thể trải qua 4 trận liên tiếp bất bại trước chuyến làm khách đến xứ Thanh.

Đội khách tràn lên tấn công dữ dội ngay khi bước vào hiệp 2 và nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Thanh Diệp với 3 lần cứu thua đội chủ nhà, trong đó có pha cản phá cú đá phạt trực tiếp của Luiz Antonio ở phút 68, đội khách hẳn đã thủng lưới.

Bên cạnh đó, may mắn cũng đứng về phía đội chủ nhà trong một tình huống tiền vệ trẻ Đoàn Ngọc Hà để tay chạm bóng trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Hoàng Ngọc Hà không cho Hà Tĩnh hưởng phạt đền vì cho rằng trước đó, tiền đạo của đội khách đã phạm lỗi trong pha tranh chấp trên không với hậu vệ Thanh Hóa.

thanh-hoa.jpg
Thanh Hóa chỉ có thể tự trách mình khi đánh rơi chiến thắng ở quãng thời gian cuối trận.

Nhưng may mắn không thể mãi cứu cho Thanh Hóa khỏi sức ép của Hà Tĩnh, nhất là khi đội bóng này tiếp tục mất tập trung trong những khoảng thời gian nhạy cảm gần cuối mỗi hiệp đấu. Vòng trước, họ bị Công an Hà Nội dẫn 1-0 ở phút 43. Vòng trước nữa, họ để thua Nam Định bởi 2 bàn thủng lưới ở các phút 45 và 86. Còn vòng này, bàn thua đến với đội bóng xứ Thanh ở phút 83. Từ quả đá phạt của Luiz Antonio, bóng được treo vào đúng tầm cho Daniel Passira để chân sút lợi hại này đánh đầu vào góc xa, gỡ hòa 1-1.

Dù trọng tài Hoàng Ngọc Hà mất tận 5 phút để trao đổi với tổ VAR và kiểm tra lại các pha quay chậm, nhưng bàn thắng cuối cùng vẫn được công nhận cho đội khách. Bàn gỡ khiến Hà Tĩnh càng thêm hưng phấn và liên tiếp tạo ra sóng gió về phía khung thành Thanh Hóa trong những phút còn lại. Nếu Thanh Diệp không xuất sắc cản phá, đội chủ nhà thậm chí đã phải nhận thêm 1 bàn thua nữa sau cú đá phạt nguy hiểm của Luiz Antonio ở phút 90+8.

ha-tinh1.jpg
Hà Tĩnh đã có trận thứ 5 liên tiếp bất bại ở LP Bank V.League 2026/27.

Dù không có thêm bàn thắng nhưng Hà Tĩnh vẫn có thể hài lòng khi sân với kết quả hòa 1-1. Họ nối dài mạch bất bại tại LPBank V.League 2026/27 lên con số 5 trận và có được 11 điểm sau 6 vòng đấu để tạm chiếm ngôi nhì bảng trước khi đối thủ có thể lấy chỗ của họ là Ninh Bình bước ra sân ở trận làm khách của Hà Nội.

Trong khi đó, Thanh Hóa chỉ có thể tự trách mình khi đánh rơi chiến thắng. Đội bóng xứ Thanh như vậy đã có 3 trận liền chỉ hòa và thua. Với 8 điểm sau 6 vòng đấu, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp có nguy cơ rơi xuống khá xa vị trí thứ 7 hiện tại nếu các đội xếp dưới họ giành thắng lợi ở vòng đấu này.

Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Xem thêm

#Thanh Hóa #Hà Tĩnh #LPBank V.League #Guindo Saliou #Daniel Passira #Mai Xuân Hợp #hòa 1-1

Cùng chuyên mục

Ba giá trị làm nên dấu ấn 10 năm Tiền Phong Golf Championship

Ba giá trị làm nên dấu ấn 10 năm Tiền Phong Golf Championship

TPO - Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Tiền Phong Golf Championship, cho biết, phát triển phong trào golf, tìm kiếm và bồi dưỡng tài năng trẻ, đồng hành cùng Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam là những giá trị được Tiền Phong Golf Championship vun đắp trong suốt một thập kỷ qua.

Mbappe gần như bị xóa sổ tại Trung Quốc

Mbappe gần như bị xóa sổ tại Trung Quốc

TPO - Sau khi những phát ngôn của siêu sao bóng đá Pháp Kylian Mbappe gây ra làn sóng phẫn nộ và phản ứng dữ dội ở Trung Quốc, các quan chức bóng đá Pháp và Tây Ban Nha liên tục lên tiếng bảo vệ anh.

Nhận định Bắc Ninh vs HAGL, 18h00 ngày 30/10: Giằng co điểm số?

Nhận định Bắc Ninh vs HAGL, 18h00 ngày 30/10: Giằng co điểm số?

TPO - Nhận định bóng đá Bắc Ninh vs HAGL, vòng 6 LPBank V.League 2026/27, lúc 18h00 ngày 30/10. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Bắc Ninh có lợi thế sân nhà, trong khi HAGL chưa tạo được sự ổn định. Những tương quan trái chiều khiến cuộc so tài trở nên khó đoán định.

Suy ngẫm từ scandal của Mbappe: Làm ngôi sao cũng phải được xem như một nghề

Suy ngẫm từ scandal của Mbappe: Làm ngôi sao cũng phải được xem như một nghề

TPO - Một cầu thủ có thể mất nhiều năm để trở thành ngôi sao, nhưng đôi khi chỉ cần một đoạn video vài giây để đối diện với cuộc khủng hoảng hình ảnh nghiêm trọng, như trường hợp của Kylian Mbappe mới đây. Trong thời đại mạng xã hội, trở thành một ngôi sao đại chúng không chỉ là thành quả của tài năng và nỗ lực, mà còn là một công việc toàn thời gian đòi hỏi rất nhiều kỹ năng và sự tỉnh táo.

Nhận định Hà Nội FC vs Ninh Bình FC, 19h15 ngày 30/10: Đi tìm liều thuốc giảm đau

Nhận định Hà Nội FC vs Ninh Bình FC, 19h15 ngày 30/10: Đi tìm liều thuốc giảm đau

TPO - Nhận định bóng đá Hà Nội FC vs Ninh Bình FC, LPBank V.League 1 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cuộc chạm trán giữa Hà Nội FC và Ninh Bình FC tại vòng 6 hứa hẹn sẽ là trận cầu tâm điểm. Nơi đây, 2 đội bóng sẽ tìm kiếm một kết quả thuận lợi sau những cú ngã đáng tiếc ở vòng 5.

Nhận định Thanh Hóa vs Hà Tĩnh, 17h00 ngày 30/10: Chủ nhà gặp khó

Nhận định Thanh Hóa vs Hà Tĩnh, 17h00 ngày 30/10: Chủ nhà gặp khó

TPO - Nhận định bóng đá Thanh Hóa vs Hà Tĩnh, 17h00 ngày 30/10, vòng 6 LPBank V.League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Thanh Hóa có lợi thế sân nhà và cũng đang khá hưng phấn, nhưng Hà Tĩnh đang sở hữu phong độ ổn định hơn. Đội bóng xứ Thanh sẽ phải đối mặt với thử thách không nhỏ nếu muốn giữ lại 3 điểm.

Chuyện kiếm tiền của VFF nhìn từ 5 đời Phó chủ tịch tài chính

Chuyện kiếm tiền của VFF nhìn từ 5 đời Phó chủ tịch tài chính

TPO - Thành tích chuyên môn tốt hơn trong khi công tác truyền thông ngày càng chuyên nghiệp giúp nguồn thu của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tăng lên ổn định. Hoạt động tập luyện, thi đấu của đội tuyển Việt Nam và các đội trẻ nhờ vậy được đảm bảo.

AIA HYROX Hanoi 2027: Đưa sân chơi thể lực toàn cầu đến Việt Nam

AIA HYROX Hanoi 2027: Đưa sân chơi thể lực toàn cầu đến Việt Nam

HYROX, hệ thống giải đấu thể lực có quy mô toàn cầu, vừa công bố chặng đua đầu tiên tại Việt Nam mang tên AIA HYROX Hanoi 2027. Sự kiện sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, với các nội dung thi đấu cá nhân, đôi và đồng đội tiếp sức.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe