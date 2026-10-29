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Thể thao

AIA HYROX Hanoi 2027: Đưa sân chơi thể lực toàn cầu đến Việt Nam

P.V

HYROX, hệ thống giải đấu thể lực có quy mô toàn cầu, vừa công bố chặng đua đầu tiên tại Việt Nam mang tên AIA HYROX Hanoi 2027. Sự kiện sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, với các nội dung thi đấu cá nhân, đôi và đồng đội tiếp sức.

Theo thông tin từ ban tổ chức, HYROX hiện tổ chức giải đấu tại hơn 95 thành phố thuộc 35 thị trường trên toàn cầu và dự kiến thu hút hơn 1,7 triệu lượt vận động viên trong năm 2026. Việc đưa giải đấu đến Việt Nam đánh dấu bước mở rộng mới của HYROX tại Đông Nam Á, đồng thời mở thêm cơ hội để người yêu thể thao trong nước tham gia một sân chơi quốc tế với thể thức thi đấu được chuẩn hóa.

Cộng đồng HYROX đã hình thành tại Việt Nam

Dù đây là chặng đua chính thức đầu tiên thuộc hệ thống HYROX được tổ chức tại Việt Nam, các hoạt động tập luyện theo mô hình này đã xuất hiện trong nước từ trước đó. Theo ban tổ chức, mạng lưới HYROX Training Club và HYROX Performance Coach tại Việt Nam hiện có 38 câu lạc bộ và huấn luyện viên liên kết chính thức.

Ông Gary Wan, Giám đốc Điều hành HYROX khu vực châu Á – Thái Bình Dương, cho biết: “Cộng đồng chạy bộ và tập luyện thể thao tại Việt Nam đang phát triển nhanh, là điểm đến lý tưởng cho HYROX. Chúng tôi rất vui được mang giải đua đến Hà Nội, đến với các đối tác và vận động viên nơi đây, sau khi những HYROX Training Club liên kết đầu tiên đã có mặt tại Việt Nam từ ba năm trước.”

Sự hiện diện của mạng lưới câu lạc bộ và huấn luyện viên liên kết cho thấy cộng đồng tập luyện đã có nền tảng trước khi giải đấu chính thức được tổ chức. AIA HYROX Hanoi 2027 sẽ tạo cơ hội để người tập trong nước tiếp cận trực tiếp với hệ thống thi đấu quốc tế, đồng thời kết nối với những người tham gia ở các thị trường khác.

Kết hợp chạy bộ và tám trạm thể lực

Điểm đặc trưng của HYROX là thể thức kết hợp chạy bộ với các bài tập thể lực chức năng trong một đường đua thống nhất. Người tham gia hoàn thành tám lượt chạy, mỗi lượt dài 1 km, xen kẽ với tám trạm thử thách thể lực.

Các trạm lần lượt gồm SkiErg 1.000 m, đẩy xe trượt 50 m, kéo xe trượt 50 m, burpee bật xa 80 m, chèo thuyền 1.000 m, xách tạ đi bộ 200 m, bước chùng chân với bao cát 100 m và ném bóng vào mục tiêu trên tường 100 lần.

Cấu trúc này đòi hỏi người thi đấu kết hợp sức bền tim mạch, sức mạnh cơ bắp và khả năng duy trì thể lực xuyên suốt cuộc đua. Thay vì tập trung vào một kỹ năng riêng lẻ, HYROX đặt người tham gia trước chuỗi thử thách liên tục, trong đó việc phân phối sức và duy trì hiệu suất đóng vai trò quan trọng.

Một điểm đáng chú ý là thể thức thi đấu được chuẩn hóa trên toàn cầu. Người tham gia được ghi nhận thời gian hoàn thành và nhận thành tích chính thức, qua đó có thể so sánh kết quả với vận động viên tại các chặng HYROX khác trên thế giới.

Nhiều hạng mục thi đấu, hướng tới cộng đồng rộng hơn

AIA HYROX Hanoi 2027 có nhiều hạng mục để người tham gia lựa chọn, gồm cá nhân tiêu chuẩn (Singles), cá nhân Pro (Singles Pro), đôi (Doubles), đôi Pro (Doubles Pro), tiếp sức bốn người (Relay) và hạng mục dành cho vận động viên khuyết tật (Adaptive).

Trong đó, Singles Pro và Doubles Pro áp dụng mức tạ nặng hơn so với các hạng mục tiêu chuẩn. Ở nội dung Doubles, hai người thi đấu theo cặp và chia nhau khối lượng bài tập; còn Relay cho phép bốn thành viên cùng tham gia theo hình thức tiếp sức.

Các hạng mục tạo điều kiện để người tập lựa chọn hình thức thi đấu phù hợp với kinh nghiệm và mục tiêu cá nhân. Với người thường xuyên chạy bộ, HYROX bổ sung thử thách về sức mạnh và thể lực chức năng. Ngược lại, người tập gym có cơ hội kiểm tra sức bền trong một cấu trúc thi đấu có thời gian và kết quả cụ thể.

Hướng tới Giải vô địch thế giới tại Hồng Kông

AIA HYROX Hanoi 2027 nằm trong mùa giải thứ chín của HYROX và hành trình hướng tới PUMA HYROX World Championships 2027, dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến 13/6/2027 tại AsiaWorld-Expo, Hồng Kông. Đây là lần đầu tiên giải vô địch thế giới HYROX được tổ chức tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Theo thông tin từ ban tổ chức, vận động viên có thể giành suất tham dự giải vô địch thế giới thông qua các hạng Pro, hạng Open dành cho nhóm tuổi trên 60 và nội dung đôi nam nữ phối hợp (Mixed Doubles). Giải đấu cũng có nội dung Elite 15, quy tụ 15 vận động viên nam và 15 vận động viên nữ hàng đầu của HYROX.

Việc tổ chức chặng đua chính thức tại Hà Nội mở ra cơ hội để vận động viên trong nước tham gia hệ thống thi đấu quốc tế ngay tại Việt Nam. Với những người hướng đến thành tích cao, đây cũng có thể là một mục tiêu để xây dựng kế hoạch tập luyện và hướng tới các giải đấu lớn hơn, tùy theo điều kiện và quy định xét suất của từng hạng mục.

Đồng hành cùng sự kiện trong vai trò nhà tài trợ chính, AIA Việt Nam cho biết sự hợp tác với HYROX phù hợp với định hướng khuyến khích cộng đồng chủ động chăm sóc sức khỏe và duy trì lối sống năng động.

AIA HYROX Hanoi 2027 sẽ diễn ra trong hai ngày 6-7/3/2027 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Theo ban tổ chức, vé thi đấu và vé khán giả đã được mở bán. Người quan tâm có thể tìm hiểu thông tin và đăng ký tại https://hyroxvietnam.com/event/hyrox-hanoi/.

#HYROX #AIA HYROX Hanoi 2027 #Thể thao thể lực #Giải đấu thể thao #Hồng Kông

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