Tiền Phong Golf Championship 2026: Hai sân golf, hai hành trình giữa miền di sản

TPO - Chelsea vừa hòa Liverpool 1-1 trong 90 phút trước khi thua 5-6 ở loạt luân lưu, qua đó bị loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh. Họ nhận thất bại thứ hai liên tiếp và cả 2 trận đều trước các kình địch.