Tiền Phong Golf Championship 2026: Hai sân golf, hai hành trình giữa miền di sản

TPO - Được thiết kế uốn lượn giữa những dãy núi đá vôi Ninh Bình, Legend Valley Country Club kết hợp vẻ khoáng đạt của Rose Course với nét mạnh mẽ của Canyon Course. Cả hai sẽ cùng tạo nên trải nghiệm khác biệt cho mùa giải kỷ niệm 10 năm của Tiền Phong Golf Championship.
TPO - Cầu thủ Kylian Mbappe có phát ngôn không phù hợp về Trung Quốc, thổi bùng phẫn nộ của hàng trăm triệu người dân, khiến anh bị xóa tên khỏi mạng xã hội, quảng cáo, thiệt hại hàng chục triệu Euro.
TPO - Kể từ khi ban tổ chức Quả bóng vàng mở cuộc bình chọn chính thức để tìm ra "B.O.A.T." để vinh danh chủ nhân Quả bóng Vàng vĩ đại nhất mọi thời đại, người hâm mộ khắp hành tinh đã sôi nổi bỏ phiếu cho chiến tích mang tính biểu tượng nhất. Và hôm nay, người chiến thắng chung cuộc đã được ấn định: Cristiano Ronaldo.
TPO - Vào rạng sáng nay (29/10) tại Azerbaijan, đội tuyển U15 Việt Nam đã chơi trận thứ 2 ở vòng phân hạng. Lần này, đội giành chiến thắng bùng nổ 5-3 trước U15 Nicaragua.
TPO - Chelsea vừa hòa Liverpool 1-1 trong 90 phút trước khi thua 5-6 ở loạt luân lưu, qua đó bị loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh. Họ nhận thất bại thứ hai liên tiếp và cả 2 trận đều trước các kình địch.
TPO - Man City phải nhờ đến loạt đá luân lưu mới vượt qua Brighton ở vòng 1/8 Cúp Liên đoàn Anh 2026/27. Thủ môn Gerónimo Rulli trở thành người hùng khi cản phá hai lượt sút liên tiếp, giúp đội chủ sân Etihad giành chiến thắng 4-3 sau khi hòa 2-2 trong 90 phút.
TPO - Đoàn Thể thao TP. Đà Nẵng đặt mục tiêu giành từ 37-46 Huy chương Vàng, phấn đấu lọt tốp 7 đơn vị dẫn đầu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.
TPO - Sau khi tuyên bố không cấp quyền miễn trừ cho golfer LIV từ năm 2027, DP World Tour đứng trước lựa chọn khó: bảo vệ cơ hội của những thành viên đã ở lại hay mở cửa đón các ngôi sao có thể giúp giải đấu tăng sức hút và doanh thu.
TPO - Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) vừa ra quyết định hoãn toàn bộ 24 trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 1/32 Cúp Nhà Vua dự kiến diễn ra vào rạng sáng 29/10. Quyết định khẩn cấp này được ban hành nhằm bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trước vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng vừa xảy ra, cướp đi sinh mạng của hơn 60 nạn nhân.
TPO - Lượt trận thứ 3 vòng phân hạng AFC Champions League Elite vừa kết thúc vào tối 28/10. Có một điểm chung của giải đấu sau chặng khởi đầu là các đội bóng Thái Lan không thắng nổi trận nào dù quốc gia này có tới 3 đại diện góp mặt.
TPO - Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I khai mạc với 2.500 vận động viên tranh tài ở 18 môn, lan tỏa tinh thần đoàn kết và thúc đẩy phong trào rèn luyện.
TPO - Trong trận đấu thuộc vòng 5 Sacombank V.League 2-2026/27, CLB Hưng Yên đã vùi dập Huế 4-1 để vươn lên chiếm ngôi đầu,
TPO - Bốn bàn thua chỉ trong 35 phút đầu khiến Thể Công Viettel vỡ trận trước FC Seoul. Dù đội khách mất người từ phút 66, đội chủ sân Hàng Đẫy vẫn không thể ghi bàn danh dự, nhận thất bại nặng nề ở lượt trận thứ ba bảng E AFC Champions League Two 2026/27.
TPO - Theo nghiên cứu, tuyên bố vạ miệng của Kylian Mbappe có thể khiến La Liga 'bay' khoảng 100 triệu euro.
TPO - Hai năm gắn bó với sân Legend Valley Country Club, golfer Nguyễn Xuân Mười (Hoà Bình) thường chơi tại đây 1 - 3 lần mỗi tuần. Cảnh quan đẹp, những hố đấu nhiều thử thách và sự nhiệt tình của đội ngũ phục vụ khiến anh luôn muốn quay trở lại.
TPO - Nguyễn Tuấn Anh, Hồ Anh Huy và Nguyễn Văn Hòa sẽ lần đầu góp mặt tại Asia-Pacific Amateur Championship (AAC) 2026, diễn ra từ ngày 29/10 đến 1/11 tại New Zealand.
TPO - Chiều nay (28/10), đội tuyển U17 Việt Nam đã khép lại chuyến tập huấn chất lượng tại Hàn Quốc bằng chiến thắng thuyết phục 4-2 trước CLB Shinpyeong.