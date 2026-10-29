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Thể thao

Tiền Phong Golf Championship 2026: Hai sân golf, hai hành trình giữa miền di sản

Trọng Đạt - Như Ý - Quỳnh Như

TPO - Được thiết kế uốn lượn giữa những dãy núi đá vôi Ninh Bình, Legend Valley Country Club kết hợp vẻ khoáng đạt của Rose Course với nét mạnh mẽ của Canyon Course. Cả hai sẽ cùng tạo nên trải nghiệm khác biệt cho mùa giải kỷ niệm 10 năm của Tiền Phong Golf Championship.

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