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U15 Việt Nam vượt qua U15 Cuba, vào bán kết hạng C World Cup

Đặng Lai

TPO - Ở trận đấu vừa kết thúc, U15 Việt Nam đã giành chiến thắng sát nút trước U15 Cuba. Đội tiến thêm một bước trong cuộc đua giành vị trí cao nhất ở hạng C World Cup 2026.

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Sau chiến thắng thuyết phục 5-3 trước U15 Nicaragua, đội tuyển U15 Việt Nam tự tin bước vào trận tứ kết nhánh Tier C (tranh hạng 81-88) tại FIFA U15 World Cup 2026. Thử thách tiếp theo của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn là U15 Cuba, một đại diện sở hữu nền tảng thể lực cùng lối chơi giàu sức mạnh đến từ châu Mỹ.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U15 Việt Nam nhanh chóng triển khai lối đá ban bật gắn kết quen thuộc và làm chủ thế trận. Sự tự tin của các chiến binh sao vàng sớm mang lại cơ hội rõ nét ở phút thứ 9, khi Xuân Vinh thực hiện đường chuyền mở bóng sang cánh trái cho Huy Huỳnh băng lên tốc độ. Đáng tiếc là nỗ lực căng ngang sau đó đã bị thủ môn đối phương đón lõng.

Không chỉ dừng lại ở các pha phối hợp nhóm, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn còn rất tích cực tìm kiếm bàn thắng qua các pha sút xa uy lực. Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong hiệp 1 là tình huống dứt điểm quyết đoán của Anh Hào, đưa bóng dội trúng cột dọc khung thành U15 Cuba.

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Bước sang hiệp hai, nhịp độ tấn công của U15 Việt Nam tiếp tục được đẩy lên cao. Nỗ lực ép sân liên tục của đội cuối cùng cũng đem lại thành quả. Tận dụng sai lầm mất bóng hớ hênh của hậu vệ Cuba, Xuân Vinh cướp được bóng rồi lập tức tung cú nã đại bác hiểm hóc, đánh bại hoàn toàn thủ môn đội bạn để khai thông thế bế tắc. Bị dẫn bàn, đại diện châu Mỹ dồn toàn lực vùng lên và suýt gỡ hòa khi một pha đánh đầu cận thành đưa bóng dội trúng xà ngang U15 Việt Nam.

Đội bóng áo đỏ nhanh chóng gia tăng cách biệt ở phút 39. Từ quả đá phạt góc khó chịu của Xuân Vinh, hàng thủ Cuba rơi vào cảnh hỗn loạn, tạo điều kiện cho Khắc Hiếu băng vào đá bồi quyết đoán, nâng tỷ số lên 2-0.

Dù để số 10 của U15 Cuba rút ngắn cách biệt xuống 1-2 ở phút bù giờ song U15 Việt Nam vẫn bảo toàn thắng lợi kịch tính đến hết trận. Kết quả này giúp đội giành tấm vé xứng đáng tiến vào bán kết nhánh phân hạng C.

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#U15 Việt Nam #U15 Cuba #FIFA U15 World Cup #Tier C World Cup #Hoàng Anh Tuấn #Xuân Vinh #bán kết Tier C

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