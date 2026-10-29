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Man City đối mặt án phạt trừ 50 điểm vì bê bối tài chính

Nguyễn Khánh

TPO - Man City có nguy cơ chịu án phạt trừ 40-50 điểm tại Premier League nếu thất bại trong cuộc kháng cáo liên quan đến những vi phạm tài chính nghiêm trọng. Đội bóng của HLV Enzo Maresca còn có thể bị cấm chuyển nhượng kéo dài và phạt tiền ở mức rất lớn.

Nguy cơ trừ 40-50 điểm trong một mùa giải

Theo tiết lộ của Football Insider, các nguồn tin từ Liên đoàn bóng đá Anh (FA) và ban tổ chức Premier League cho rằng Man City nhiều khả năng phải nhận án trừ điểm trong một mùa giải, với mức phạt có thể lên tới 40-50 điểm, nếu không thể đảo ngược phán quyết của ủy ban độc lập.

Đây là một trong những kịch bản đáng chú ý nhất kể từ khi bê bối tài chính của đội chủ sân Etihad được đưa ra ánh sáng. Trước đó, ủy ban độc lập xác định Man City vi phạm 114 trong tổng số 115 cáo buộc liên quan đến các quy định tài chính của Premier League trong giai đoạn 2009-2018.

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HLV Enzo Maresca sẽ đối diện cơn đau đầu khủng khiếp nếu Man City bị trừ 50 điểm.

Những vi phạm nghiêm trọng bao gồm việc cung cấp thông tin tài chính không chính xác, che giấu tình trạng thực tế của các khoản thu chi và không tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ hợp tác với ban tổ chức giải.

Theo kết luận được Premier League công bố, Man City đã sử dụng những thỏa thuận tài trợ không phản ánh đúng bản chất giao dịch với một số đối tác thương mại, qua đó thổi phồng doanh thu và giảm chi phí. Các khoản tài trợ bị nghi ngờ có liên quan đến cơ chế cung cấp nguồn tiền từ Abu Dhabi, giúp đội bóng có thêm nguồn lực tài chính trong giai đoạn 9 mùa giải bị điều tra.

Man City kiên quyết phủ nhận sai phạm và đã chính thức kháng cáo phán quyết của ủy ban độc lập. Trong thông báo hồi đầu tháng 10, đội bóng khẳng định phán quyết tồn tại những sai sót nghiêm trọng về pháp lý, nguyên tắc và sự thật, đồng thời tuyên bố sở hữu bằng chứng không thể bác bỏ để bảo vệ lập trường của mình.

Football Insider cho biết, mức án trừ 40-50 điểm được xem là phương án có khả năng xảy ra cao hơn so với việc Man City bị trừ điểm qua nhiều mùa giải. Cách tiếp cận này có thể giúp đội bóng vẫn còn cơ hội trụ hạng trong mùa giải chịu án phạt, thay vì chịu đựng một chu kỳ khủng hoảng thành tích nghiêm trọng vì những hình phạt được phân bổ kéo dài.

Nếu kịch bản trên trở thành hiện thực, đây sẽ là đòn giáng rất mạnh vào tham vọng cạnh tranh của Man City. Đội bóng vốn thường xuyên nằm trong nhóm ứng viên vô địch Premier League có thể lập tức bị đẩy xuống cuộc chiến trụ hạng, bất kể thành tích chuyên môn trước đó.

Để hình dung mức độ nghiêm trọng, Everton từng bị trừ 10 điểm giữa mùa giải 2023-2024 vì vi phạm các quy định về lợi nhuận và tính bền vững (PSR), trước khi mức phạt được giảm xuống còn 6 điểm sau kháng cáo. Đội bóng vùng Merseyside cuối cùng vẫn trụ hạng. Nhưng mức trừ 40-50 điểm dành cho Man City, nếu được áp dụng, sẽ tạo ra thách thức lớn gấp nhiều lần so với những gì Everton phải gánh chịu.

Cuộc chiến pháp lý có thể kéo dài

Bên cạnh nguy cơ mất điểm, Man City còn được dự báo phải đối mặt với lệnh cấm chuyển nhượng kéo dài và khoản tiền phạt đặc biệt lớn. Nếu đồng thời phải chịu cả ba hình thức kỷ luật, đội bóng thành Manchester không chỉ gặp khó khăn trong cuộc đua danh hiệu trước mắt mà còn bị ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch xây dựng lực lượng trong những mùa giải tiếp theo.

Dù vậy, thời điểm đưa ra quyết định cuối cùng vẫn là dấu hỏi. Theo quy định của Premier League, quá trình kháng cáo được dự kiến hoàn tất trong vòng 12 tuần, với khoảng 30 ngày dành cho việc công bố phán quyết. Điều này mở ra khả năng vụ việc được giải quyết vào cuối tháng 1/2027.

Tuy nhiên, chuyên gia tài chính bóng đá Kieran Maguire đến từ trường Quản trị kinh doanh Liverpool không tin tiến trình sẽ diễn ra nhanh chóng như vậy. Ông cho rằng những tranh chấp liên quan đến Man City có thể tiếp tục kéo dài trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Khả năng sắp xếp lịch làm việc của các luật sư cũng được xem là một trong những trở ngại lớn đối với tiến trình kháng cáo.

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Trong lúc cuộc chiến pháp lý diễn ra bên ngoài sân cỏ, nhiệm vụ của các cầu thủ Man City là tập trung hết sức vào thi đấu và giành kết quả tốt.

Theo Football Insider, Premier League rất muốn hoàn tất vụ việc trước khi mùa giải 2026-2027 kết thúc. Một số đội bóng đang thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh lo ngại sự chậm trễ có thể khiến cuộc đua vô địch và các vị trí dự cúp châu Âu bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu chắc chắn về án phạt dành cho Man City.

Trong khi đó, đội chủ sân Etihad được cho là sẵn sàng theo đuổi mọi con đường pháp lý để bảo vệ mình. Sau khi có kết quả kháng cáo, Man City vẫn có thể đề nghị đưa tranh chấp ra trọng tài nếu cho rằng quy trình xử lý thiếu công bằng, trước khi cân nhắc đưa vụ việc lên Tòa án Cấp cao.

Ông Kieran Maguire nhận định Man City đang chuẩn bị cho một cuộc chiến pháp lý tốn kém và kéo dài. Chuyên gia này cũng cảnh báo tranh chấp có thể tạo ra bất đồng giữa các thành viên Premier League, nhất là khi những đội bóng nhỏ hơn không muốn phải gánh thêm chi phí pháp lý phát sinh từ vụ việc.

Ở thời điểm hiện tại, Man City vẫn tập trung thi đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Enzo Maresca. Nhà cầm quân người Italia từng khẳng định ông hoàn toàn tin tưởng ban lãnh đạo và chủ sở hữu đội bóng, đồng thời nhấn mạnh các cầu thủ cần duy trì sự tập trung vào chuyên môn thay vì để những tranh cãi bên ngoài sân cỏ chi phối.

Dẫu vậy, tương lai của Man City vẫn phụ thuộc đáng kể vào kết quả cuộc chiến pháp lý với Premier League. Mức trừ 40-50 điểm hiện mới là dự báo, nhưng nếu trở thành án phạt chính thức, nó có thể làm thay đổi hoàn toàn cục diện mùa giải của đội bóng thành Manchester.

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#Man City #Premier League #trừ điểm #bê bối tài chính #kháng cáo #Enzo Maresca #Kieran Maguire

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