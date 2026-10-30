Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cả 4 đội trong bảng đấu của Việt Nam chốt xong 'quân xanh' trước thềm Asian Cup 2027

Đặng Lai

TPO - Bảng E của đội tuyển Việt Nam dường như là bảng đấu năng nổ nhất trong khâu chuẩn bị cho Asian Cup 2027. Cho đến nay, cả 4 đội tuyển đều đã chốt kế hoạch giao hữu nhằm hướng tới VCK.

viet-nam-uae-1.jpg

Mới nhất, UAE công bố lịch giao hữu với Honduras và Syria. Đây là 2 đội tuyển “vừa miếng” để UAE tiến hành các thử nghiệm đội hình cũng như chiến thuật. Họ sẽ tiếp đón Honduras tại Abu Dhabi vào ngày 13/11, sau đó là trận đấu với Syria tại Al Ain vào ngày 17/11.

Nếu như Honduras sở hữu lối chơi kỹ thuật, mềm mại thì Syria mang lại sự lỳ lợm, khó chịu. Đây là 2 đội tuyển mà UAE sẽ tập dượt nhằm tìm ra phương án đấu lại những Hàn Quốc, Việt Nam và Yemen, 3 đội chung bảng với họ ở VCK Cúp châu Á.

Các trận đấu với Honduras và Syria nằm trong đợt tập trung thứ hai của đội dưới sự dẫn dắt của Zlatko Dalic, HLV từng đưa đội tuyển Croatia về thứ 3 ở World Cup 2022. Những gì ông Dalic làm cho đội tuyển UAE là khá ấn tượng. Tại giải Gulf Cup vừa qua, UAE đã tiến vào trận chung kết trước khi thua Saudi Arabia với tỷ số 0-2, qua đó giành ngôi á quân.

viet-nam-uae-2.jpg

Trong thông báo trên trang chủ, Liên đoàn Bóng đá UAE cho biết các trận giao hữu này được thay đổi lịch trình. Ban đầu UAE muốn thi đấu ở Saudi Arabia nhưng vì lo ngại an ninh sau hàng loạt vụ không kích nhắm vào quốc gia chủ nhà Asian Cup 2027 nên UAE chuyển sang đá giao hữu trong nước.

UAE là đội tuyển cuối cùng ở bảng E chốt “quân xanh” nhằm chuẩn bị cho VCK. Đội tuyển Việt Nam có kế hoạch sớm nhất. LĐBĐ Việt Nam đã công bố lịch thi đấu với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan tại Thiên Trường ở đợt FIFA Days tháng 11, trong khi đó Yemen cũng sớm chốt lịch gặp Trung Quốc và Malaysia. Với đội tuyển Hàn Quốc, họ vừa thông báo 2 trận đấu thử lửa với 2 đội tuyển hàng đầu châu Á là Saudi Arabia (ngày 13/11) và Qatar (17/11).

Có thể nói bảng E đang là bảng đấu có sự chuẩn bị chu đáo nhất cho VCK Asian Cup 2027. Tại bảng F, nếu như Nhật Bản, Thái Lan và Qatar đã tìm được đối thủ để “tập trận” thì Indonesia mới chốt lịch với 1 đội tuyển, trận còn lại họ vẫn chưa mời được đối tác. Tại các bảng khác, Triều Tiên, Iran, Iraq… là các đội vẫn chưa ấn định kế hoạch chuẩn bị cho giải.

viet-nam-1496.jpg

Xem thêm

#Asian Cup 2027 #bảng E #đội tuyển Việt Nam #UAE #Hàn Quốc #Yemen #lịch giao hữu

Cùng chuyên mục

Nhận định Bắc Ninh vs HAGL, 18h00 ngày 30/10: Giằng co điểm số?

Nhận định Bắc Ninh vs HAGL, 18h00 ngày 30/10: Giằng co điểm số?

TPO - Nhận định bóng đá Bắc Ninh vs HAGL, vòng 6 LPBank V.League 2026/27, lúc 18h00 ngày 30/10. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Bắc Ninh có lợi thế sân nhà, trong khi HAGL chưa tạo được sự ổn định. Những tương quan trái chiều khiến cuộc so tài trở nên khó đoán định.

Suy ngẫm từ scandal của Mbappe: Làm ngôi sao cũng phải được xem như một nghề

Suy ngẫm từ scandal của Mbappe: Làm ngôi sao cũng phải được xem như một nghề

TPO - Một cầu thủ có thể mất nhiều năm để trở thành ngôi sao, nhưng đôi khi chỉ cần một đoạn video vài giây để đối diện với cuộc khủng hoảng hình ảnh nghiêm trọng, như trường hợp của Kylian Mbappe mới đây. Trong thời đại mạng xã hội, trở thành một ngôi sao đại chúng không chỉ là thành quả của tài năng và nỗ lực, mà còn là một công việc toàn thời gian đòi hỏi rất nhiều kỹ năng và sự tỉnh táo.

Nhận định Hà Nội FC vs Ninh Bình FC, 19h15 ngày 30/10: Đi tìm liều thuốc giảm đau

Nhận định Hà Nội FC vs Ninh Bình FC, 19h15 ngày 30/10: Đi tìm liều thuốc giảm đau

TPO - Nhận định bóng đá Hà Nội FC vs Ninh Bình FC, LPBank V.League 1 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cuộc chạm trán giữa Hà Nội FC và Ninh Bình FC tại vòng 6 hứa hẹn sẽ là trận cầu tâm điểm. Nơi đây, 2 đội bóng sẽ tìm kiếm một kết quả thuận lợi sau những cú ngã đáng tiếc ở vòng 5.

Nhận định Thanh Hóa vs Hà Tĩnh, 17h00 ngày 30/10: Chủ nhà gặp khó

Nhận định Thanh Hóa vs Hà Tĩnh, 17h00 ngày 30/10: Chủ nhà gặp khó

TPO - Nhận định bóng đá Thanh Hóa vs Hà Tĩnh, 17h00 ngày 30/10, vòng 6 LPBank V.League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Thanh Hóa có lợi thế sân nhà và cũng đang khá hưng phấn, nhưng Hà Tĩnh đang sở hữu phong độ ổn định hơn. Đội bóng xứ Thanh sẽ phải đối mặt với thử thách không nhỏ nếu muốn giữ lại 3 điểm.

Chuyện kiếm tiền của VFF nhìn từ 5 đời Phó chủ tịch tài chính

Chuyện kiếm tiền của VFF nhìn từ 5 đời Phó chủ tịch tài chính

TPO - Thành tích chuyên môn tốt hơn trong khi công tác truyền thông ngày càng chuyên nghiệp giúp nguồn thu của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tăng lên ổn định. Hoạt động tập luyện, thi đấu của đội tuyển Việt Nam và các đội trẻ nhờ vậy được đảm bảo.

AIA HYROX Hanoi 2027: Đưa sân chơi thể lực toàn cầu đến Việt Nam

AIA HYROX Hanoi 2027: Đưa sân chơi thể lực toàn cầu đến Việt Nam

HYROX, hệ thống giải đấu thể lực có quy mô toàn cầu, vừa công bố chặng đua đầu tiên tại Việt Nam mang tên AIA HYROX Hanoi 2027. Sự kiện sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, với các nội dung thi đấu cá nhân, đôi và đồng đội tiếp sức.

Man City đối mặt án phạt trừ 50 điểm vì bê bối tài chính

Man City đối mặt án phạt trừ 50 điểm vì bê bối tài chính

TPO - Man City có nguy cơ chịu án phạt trừ 40-50 điểm tại Premier League nếu thất bại trong cuộc kháng cáo liên quan đến những vi phạm tài chính nghiêm trọng. Đội bóng của HLV Enzo Maresca còn có thể bị cấm chuyển nhượng kéo dài và phạt tiền ở mức rất lớn.

Nhận định Everton vs Newcastle United, 02h45 ngày 30/10: Đại chiến nẩy lửa

Nhận định Everton vs Newcastle United, 02h45 ngày 30/10: Đại chiến nẩy lửa

TPO - Nhận định bóng đá Everton vs Newcastle United, vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh (EFL Cup) 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Everton khát khao chiến thắng để thoát khỏi chuỗi trận bết bát, trong khi Newcastle United mang đến ADN chiến thắng tại đấu trường cúp nhằm hiện thực hóa mục tiêu tiến sâu.

Toàn cảnh vụ Mbappe bị cả Trung Quốc phẫn nộ

Toàn cảnh vụ Mbappe bị cả Trung Quốc phẫn nộ

TPO - Cầu thủ Kylian Mbappe có phát ngôn không phù hợp về Trung Quốc, thổi bùng phẫn nộ của hàng trăm triệu người dân, khiến anh bị xóa tên khỏi mạng xã hội, quảng cáo, thiệt hại hàng chục triệu Euro.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe