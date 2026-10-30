Lịch thi đấu LPBank V.League 1-2026/27 mới nhất: 'Nóng' cuộc chiến ngôi đầu

Ảnh: ﻿Fanpage SLNA.

Sau 5 vòng tại V.League 2026/27, bất ngờ xảy ra khi SLNA vượt lên một loạt ông lớn để dẫn đầu. Thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn thắng 3, hòa 2, ghi 10 bàn và để thủng lưới 4 lần. Từ thành tích ấn tượng đó, SLNA đứng trên CAHN, Công an TPHCM, Thép Xanh Nam Định và Ninh Bình.

Cuộc tiếp đón CAHN trên sân nhà ở vòng này là thử thách cực đại để đội bóng xứ Nghệ chứng minh bản lĩnh đua vô địch đường dài. CAHN vừa có chiến thắng lịch sử trước Cảng Thượng Hải ở AFC Champions League, qua đó lấy lại hưng phấn sau chuỗi 3 trận không thắng. Trước đó, thầy trò HLV Polking hòa Thanh Hóa, thua Hà Nội và thua Kashima.

Trọng tâm ở vòng 6 V.League 2026/27 tiếp tục đặt vào trận đại chiến Hà Nội - Ninh Bình, 2 gã nhà giàu đang gây thất vọng. Hà Nội đã thắng CAHN ở vòng 4 và lấy lại niềm tin nơi CĐV. Nhưng ngay trận sau đó, thầy trò HLV Harry Kewell thua CLB đang khủng hoảng là Đà Nẵng.

Lịch thi đấu chi tiết vòng 6 V.League.

Ninh Bình thua Công an TPHCM 0-1 ở vòng 5. Trước đó, Hoàng Đức và các đồng đội thắng HAGL, hòa Nam Định và thắng Thanh Hóa. Vì chuỗi phong độ bất ổn, Ninh Bình rơi khỏi vị trí đầu bảng. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm phải thắng Hà Nội để trở lại dẫn đầu.

Trận đại chiến giữa Nam Định và Thể Công Viettel cũng thu hút sự chú ý từ CĐV. Nam Định đang hồi sinh mạnh mẽ dù không có sự phục vụ của Xuân Son. Thể Công Viettel thì gây thất vọng trên mọi mặt trận, từ V.League đến AFC Champions League Two. Khi 2 đội chạm trán trên sân Thiên Trường, Nam Định được đặt ở cửa trên.

Các cặp đấu còn lại của vòng 6 lần lượt là Thanh Hóa - Hà Tĩnh, Bắc Ninh - HAGL, Hải Phòng - Đồng Nai và Công an TPHCM - Đà Nẵng. Trong nhóm dẫn đầu BXH V.League hiện tại, Công an TPHCM có cửa lớn nhất để giành 3 điểm khi tiếp đón Đà Nẵng. Trận đại chiến giữa Hải Phòng và Đồng Nai, 2 đội đang nỗ lực thoát khỏi nhóm cuối BXH cũng hứa hẹn hấp dẫn.