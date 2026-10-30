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Nhận định Hà Nội FC vs Ninh Bình FC, 19h15 ngày 30/10: Đi tìm liều thuốc giảm đau

Đặng Lai

TPO - Nhận định bóng đá Hà Nội FC vs Ninh Bình FC, LPBank V.League 1 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cuộc chạm trán giữa Hà Nội FC và Ninh Bình FC tại vòng 6 hứa hẹn sẽ là trận cầu tâm điểm. Nơi đây, 2 đội bóng sẽ tìm kiếm một kết quả thuận lợi sau những cú ngã đáng tiếc ở vòng 5.

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Nhận định trước trận đấu Hà Nội FC vs Ninh Bình FC

Với tư cách là một trong những CLB giàu truyền thống nhất bóng đá Việt Nam, Hà Nội FC luôn được đặt kỳ vọng lớn trong các cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, đội bóng Thủ đô đang trải qua khởi đầu mùa giải khá chật vật cùng Harry Kewell. Sau 5 vòng đầu, Hà Nội FC mới tích lũy được 6 điểm và đang ngụp lặn ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng.

Dù từng tạo ra tiếng vang lớn khi vượt qua Công an Hà Nội, nhưng ngay sau đó, họ lại bộc lộ sự thiếu ổn định bằng thất bại bất ngờ trước đội bóng bị đánh giá thấp hơn là Đà Nẵng ở vòng gần nhất. Đối với Hà Nội, một chiến thắng trên sân nhà Hàng Đẫy lúc này không chỉ là mệnh lệnh để cải thiện điểm số mà còn là liều thuốc tinh thần để xốc lại niềm tin nơi người hâm mộ.

Ở bên kia chiến tuyến, Ninh Bình FC lại đang cho thấy một diện mạo đầy hứng khởi và sẵn sàng thách thức các ông lớn. Đội bóng cố đô khởi đầu mùa giải ấn tượng với 10 điểm sau 5 vòng đấu, qua đó vững vàng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng và áp sát nhóm cạnh tranh chức vô địch. Với một bộ khung đội hình chất lượng và lối chơi đang dần vào guồng, Ninh Bình FC đang nổi lên như một thế lực đáng gờm tại mùa giải năm nay.

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Nhưng ở vòng gần nhất, họ cũng nếm mùi thất bại khi bị Công an TPHCM vượt qua ngay tại sân nhà. Ninh Bình FC tạo ra nhiều cơ hội không thể tận dụng, để rồi nhận bàn thua chí mạng ở những giây cuối cùng. Vậy mới nói đây là trận đấu để cả 2 đi tìm “liều thuốc giảm đau”, tìm kiếm một chiến thắng làm đòn bẩy cho hành trình phía trước.

Phong độ, lịch sử đối đầu Hà Nội FC vs Ninh Bình FC

Ninh Bình FC đang cho thấy sự ổn định cao hơn hẳn so với đội chủ nhà. Trong 5 vòng đấu gần nhất tại LPBank V.League 1, Ninh Bình giành tới 3 chiến thắng, có 1 trận hòa và chỉ nhận 1 thất bại. Dù có một vài "bước hụt" nhẹ trong những vòng đấu gần đây khiến họ không thể độc chiếm ngôi đầu, nhưng màn trình diễn tổng thể của Ninh Bình vẫn mang lại sự an tâm lớn hơn.

Ngược lại, Hà Nội FC lại đang thể hiện một phong độ phập phù và thiếu nhất quán. 5 trận gần nhất của họ kết thúc với 2 chiến thắng và 3 trận thua (không có kết quả hòa). Sự thất thường này chỉ ra những vấn đề trong khâu duy trì nhịp độ và cả sự tập trung của hàng phòng ngự đội bóng Thủ đô.

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Ninh Bình có phong độ sân khách tốt hơn cả sân nhà

Xét về lịch sử đối đầu, hai đội tỏ ra cân tài cân sức. Thống kê từ các cuộc chạm trán ở mùa giải trước cho thấy sự cân bằng khi mỗi đội đều có cho mình 1 chiến thắng. Điểm thú vị nhất là những chiến thắng này đều không diễn ra trên sân nhà: Ninh Bình FC từng gây bất ngờ khi giành trọn 3 điểm ngay tại chảo lửa Hàng Đẫy, trong khi Hà Nội FC sau đó đã đáp trả sòng phẳng bằng một chiến thắng ấn tượng (3-2) ngay trên sân nhà của Ninh Bình.

Mà đá sân nhà lại là điểm mạnh của đội bóng cố đô. 7 chuyến đi xa gần nhất, họ bất bại, giành tới 5 chiến thắng. Phong độ sân khách của họ thậm chí còn tốt hơn sân nhà (thua 2/4 trận vừa qua ở Ninh Bình Arena). Có lẽ hôm nay cũng là một kết quả tương tự khi Ninh Bình FC rời xa sân nhà.

Thông tin lực lượng Hà Nội FC vs Ninh Bình FC

Hà Nội FC đang phải đối mặt với tổn thất cực kỳ nghiêm trọng, không chỉ trên sân cỏ mà còn ở cả băng ghế chỉ đạo. HLV trưởng Harry Kewell sẽ bị cấm chỉ đạo do đã phải nhận thẻ đỏ trước đó, đồng thời HLV thể lực Bruno Luis Inarra cũng vắng mặt vì án kỷ luật.

Việc thiếu vắng "thuyền trưởng" trực tiếp chỉ đạo bên đường biên chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng phản ứng và điều chỉnh chiến thuật của đội chủ nhà. Ngoài ra họ còn mất Hoàng Hên, Duy Mạnh vì chấn thương dài hạn.

Bên phía Ninh Bình, họ đang nắm trong tay đội hình tối ưu và nền tảng thể lực sung mãn. Thủ thành Văn Lâm vẫn là chốt chặn đáng tin cậy trong khung gỗ, trong khi tuyến giữa có sự hiện diện của nhạc trưởng Hoàng Đức và Đức Chiến. Hàng công của Ninh Bình với những cái tên chất lượng hứa hẹn sẽ mang đến nhiều sóng gió cho khung thành của Hà Nội FC. Nhưng vấn đề là họ phải giải bài toán dứt điểm kém như ở trận đấu vừa qua.

Đội hình dự kiến Hà Nội FC vs Ninh Bình FC

Hà Nội FC (4-2-3-1): Văn Chuẩn; Adriel Tadeu, Công Nhật, Thành Chung, Xuân Mạnh; Hùng Dũng, Kevin Felida; Yuval Sade, Faurand-Tournaire, Văn Quyết; Văn Tùng.

Ninh Bình FC (4-2-3-1): Văn Lâm; Martins Romeu, Tiến Anh, Đức Chiến, Thái Bình, Thành Trung, Hoàng Đức; Văn Thuận, Tài Lộc, Friday; Lucao.

Dự đoán tỷ số: Hà Nội FC 1-2 Ninh Bình FC

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