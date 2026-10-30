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Chuyện kiếm tiền của VFF nhìn từ 5 đời Phó chủ tịch tài chính

Vĩnh Xuân

TPO - Thành tích chuyên môn tốt hơn trong khi công tác truyền thông ngày càng chuyên nghiệp giúp nguồn thu của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tăng lên ổn định. Hoạt động tập luyện, thi đấu của đội tuyển Việt Nam và các đội trẻ nhờ vậy được đảm bảo.

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Chiếc ghế Phó chủ tịch tài chính VFF từng có sức nặng lớn

Người để lại dấu ấn đậm nét ở vị trí Phó chủ tịch tài chính VFF không ai khác là ông Lê Hùng Dũng.

Việc đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cấp cao ở cả ngân hàng Eximbank và Công ty vàng bạc đá quý SJC giúp ông Dũng đem tiền về cho VFF, nhờ đó giữ vai trò quan trọng ở Liên đoàn. Tiếng nói của ông Lê Hùng Dũng ở VFF có lúc được đánh giá mang sức nặng không kém nguyên Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ.

Đây là nền tảng để sau khi thôi chức Phó chủ tịch phụ trách tài chính, ông Lê Hùng Dũng được ủng hộ và trở thành doanh nhân đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam được bầu làm Chủ tịch.

Sau ông Dũng, ghế Phó chủ tịch phụ trách tài chính VFF đã đổi chủ 4 lần, qua các ông: Đoàn Nguyên Đức (HAGL), Cấn Văn Nghĩa (nguyên Giám đốc Khu LHTTQG Mỹ Đình), Lê Văn Thành (Tập đoàn Động Lực) và Nguyễn Trung Kiên (Next Media). Tuy nhiên, những người kế nhiệm ông Lê Hùng Dũng không còn giữ được vai trò có sức nặng như trước.

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AFC và FIFA đều đặc biệt ấn tượng với thành tựu cũng như công tác truyền thông của VFF nhiệm kỳ 9

Ngay cả bầu Đức khi ngồi ghế Phó chủ tịch tài chính VFF, dấu ấn để lại là khá mờ nhạt. Ông Đức nắm ghế Phó chủ tịch VFF kiêm Phó chủ tịch HĐQT VPF ở thời điểm các ông bầu chiếm đa số ở 2 tổ chức này. Cụ thể ngoài bầu Đức, 2 ghế quan trọng khác ở VPF là Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT cũng thuộc về bầu Võ Quốc Thắng (Đồng Tâm Long An) và bầu Kiên (CLB bóng đá Hà Nội).

Điều này từng làm dấy lên quan ngại về sự xung đột lợi ích, và bầu Đệ (Thanh Hoá) là người đã thẳng thắn nêu ra vấn đề trên.

Trở lại với ghế Phó chủ tịch tài chính VFF, dù những người sau ông Lê Hùng Dũng không phải những doanh nhân lẫy lừng nhưng các năm qua, công tác tài chính-tài trợ của VFF lại thuận lợi. Nhờ nguồn thu dồi dào, hoạt động tập huấn, thi đấu quốc tế của đội tuyển Việt Nam và các đội trẻ được đảm bảo.

Điều này có thể đến từ 2 lý do, đó là thành tích chuyên môn tốt bậc nhất lịch sử của bóng đá Việt Nam: 2 chức vô địch Đông Nam Á của đội tuyển Việt Nam, HCV SEA Games, vé tham dự VCK World Cup bóng đá nữ của đội tuyển nữ, tuyển futsal dự World Cup...

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Bóng đá Việt Nam cứ chơi tốt thì ắt "thóc" sẽ về

Bên cạnh đó, hoạt động truyền thông của VFF cũng trở nên chuyên nghiệp hơn, làm nổi bật hình ảnh bóng đá Việt Nam. Từ việc chủ động cung cấp thông tin, hình ảnh các đội tuyển quốc gia khi thi đấu quốc tế, các giải trong nước đến các sự kiện quan trọng như Đại hội thường niên, Đại hội nhiệm kỳ...

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cả 2 lần đến Việt Nam đều thể hiện sự ấn tượng đặc biệt với những kết quả bóng đá Việt Nam đạt được. Không phải ngẫu nhiên, Phó chủ tịch phụ trách truyền thông VFF Nguyễn Xuân Vũ được đa số các tổ chức thành viên tín nhiệm, và là ứng viên duy nhất cho vị trí này ở kỳ Đại hội nhiệm kỳ 10 sắp tới.

Có thể nói từ sau nhiệm kỳ của ông Lê Hùng Dũng, hoạt động tài chính của VFF đã trở nên chuyên nghiệp và chủ động hơn, khai thác được nhiều nguồn thu thay vì phụ thuộc vào "bầu sữa" của một hoặc một vài đơn vị. Đây được đánh giá là hướng phát triển chuyên nghiệp và bền vững không chỉ với VFF mà cả các CLB bóng đá Việt Nam, vốn cơ bản phụ thuộc vào ngân sách hoặc tiền túi các ông bầu.

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#Đại hội 10 VFF #Lê Hùng Dũng #bầu Đức #HAGL #đội tuyển Việt Nam

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