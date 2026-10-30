Nhận định Bắc Ninh vs HAGL, 18h00 ngày 30/10: Giằng co điểm số?

TPO - Nhận định bóng đá Bắc Ninh vs HAGL, vòng 6 LPBank V.League 2026/27, lúc 18h00 ngày 30/10. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Bắc Ninh có lợi thế sân nhà, trong khi HAGL chưa tạo được sự ổn định. Những tương quan trái chiều khiến cuộc so tài trở nên khó đoán định.

Nhận định trước trận đấu

Sau năm vòng, Bắc Ninh đứng thứ 11 với 5 điểm, còn HAGL xếp thứ 13 với 3 điểm. Một chiến thắng sẽ giúp HAGL vượt lên trên đối thủ, trong khi Bắc Ninh có cơ hội nới cách biệt với nhóm cuối bảng.

Với một thắng, hai hòa và hai thua, Bắc Ninh đang có khởi đầu đáng khích lệ trong mùa đầu tiên góp mặt ở V.League. Đội bóng Kinh Bắc mới để thủng lưới 4 bàn sau 5 trận, nhưng cũng chỉ ghi được 3 bàn. Những con số này cho thấy họ có nền tảng phòng ngự tương đối ổn định, song vẫn thiếu độ sắc bén ở khâu kết thúc.

Trận hòa 2-2 trước Thể Công Viettel ở vòng trước là cú hích tinh thần đáng kể. Bắc Ninh hai lần bị dẫn trước, mất Mai Xuân Quyết vì thẻ đỏ nhưng vẫn gỡ hòa ở những phút cuối.

Ngân Văn Đại lập công sau đường chuyền của Vitao, còn Brenner đánh đầu ghi bàn quyết định từ một quả tạt. Những tình huống ấy cho thấy Bắc Ninh có thể gây nguy hiểm khi đưa bóng nhanh vào khu vực cấm địa và khai thác khả năng không chiến.

Tuy nhiên, chủ nhà cần cải thiện khả năng chuyển hóa cơ hội. Ở trận hòa 0-0 với Thành phố Đồng Nai, Bắc Ninh kiểm soát bóng và tạo nhiều đợt tấn công nhưng không đủ sắc sảo trong những pha xử lý cuối cùng. Trước HAGL, họ có thể chủ động hơn nhờ lợi thế sân nhà, nhưng nếu nôn nóng dâng cao, đội bóng Kinh Bắc sẽ mở ra khoảng trống cho đối thủ phản công.

Các cầu thủ HAGL làm quen mặt cỏ sân vận động Việt Yên.

Trong khi đó, HAGL đang ở tình thế khó khăn hơn khi chỉ thắng một và thua 4 trận sau 5 vòng, ghi 7 bàn nhưng để lọt lưới 13 lần. Đội bóng phố Núi từng thắng SHB Đà Nẵng 3-0 và ghi ba bàn trong trận thua Ninh Bình 3-4, cho thấy hàng công vẫn có khả năng tạo đột biến. Nhưng hai trận gần nhất cũng phơi bày vấn đề ở chiều ngược lại khi HAGL thua Ninh Bình rồi thất bại 0-2 trước SLNA.

Trước SLNA, bàn mở tỷ số đến từ một quả phạt góc khi Jairo có khoảng trống để đánh đầu, bàn còn lại được ghi ở phút 90. Bắc Ninh vì thế có lý do để thử thách khả năng chống bóng bổng và giữ tập trung của hàng thủ đội khách. Ngược lại, HAGL có thể tìm cơ hội từ những pha chuyển trạng thái nếu đội chủ nhà đẩy cao đội hình.

Thông tin lực lượng

Bắc Ninh vắng HLV trưởng Paulo Foiani, trợ lý Nguyễn Văn Phong và tiền vệ Mai Xuân Quyết do án treo giò sau các thẻ đỏ ở trận gặp Thể Công Viettel. HAGL cũng mất Võ Phước Bảo vì án treo giò.

Việc thiếu HLV trưởng đặt thêm thách thức cho Bắc Ninh trong khâu điều chỉnh thế trận, còn sự vắng mặt của Xuân Quyết khiến đội chủ nhà phải tính lại phương án ở tuyến giữa.

Đội hình dự kiến Bắc Ninh: Văn Công, Trọng Kiệt, Tiến Long, Văn Đạt, Thế Hưng, Hồng Quân, Hải Huy, Vitao, Brenner, Fisher, Văn Đại. HAGL: Trung Kiên, Châu Phi, Quang Huy, Cesar, Thanh Sơn, Thành Nhân, Xavier Boy, Minh Tâm, Gia Bảo, Vĩnh Nguyên, Reis. Dự đoán tỷ số: Bắc Ninh 1-1 HAGL