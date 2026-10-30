Báo Tiền Phong và Hội Doanh nhân trẻ TPHCM tổ chức giải Pickleball tranh cúp Báo Tiền Phong lần thứ I

TPO - Giải Pickleball tranh cúp Báo Tiền Phong lần thứ I dự kiến quy tụ khoảng 400 vận động viên, thi đấu ở 4 nội dung, sẽ diễn ra vào lúc 7h30, Chủ nhật 15/11/2026 tại sân Swin Pickleball, số 555 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, TPHCM.

Nhằm chào mừng 73 năm Báo Tiền Phong xuất bản số đầu tiên (16/11/1953 - 16/11/2026) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Doanh nhân trẻ TPHCM lần thứ I nhiệm kỳ 2026 - 2029, Báo Tiền Phong và Hội Doanh nhân trẻ TPHCM phối hợp tổ chức giải Pickleball tranh cúp Báo Tiền Phong lần thứ I.

Giải đấu là sân chơi thể thao lành mạnh, tăng cường rèn luyện sức khỏe, giao lưu và kết nối giữa doanh nhân, doanh nghiệp, đối tác và cộng đồng Pickleball. Đồng thời, lan tỏa tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, với thông điệp “Trên sân là đối thủ - Ngoài sân là đối tác”.

Giải Pickleball tranh cúp Báo Tiền Phong lần thứ I dự kiến quy tụ khoảng 400 vận động viên, thi đấu ở 4 nội dung, gồm đôi nam dưới 40 tuổi, đôi nam trên 40 tuổi, đôi nam nữ dưới 40 tuổi, đôi nam nữ trên 40 tuổi.

Giải đấu sẽ diễn ra vào lúc 7h30, ngày Chủ nhật - 15/11/2026 tại sân Swin Pickleball, số 555 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, TPHCM.

Giải Pickleball tranh cúp Báo Tiền Phong lần thứ I quy tụ các tay vợt là doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp, hội viên Hội Doanh nhân trẻ TPHCM, nhà báo, đối tác, khách mời và thành viên cộng đồng Pickleball…

Ban tổ chức sẽ trao các danh hiệu gồm giải Nhất, giải Nhì và đồng giải Ba cho từng nội dung thi đấu với cúp, huy chương, giấy chứng nhận, tiền thưởng và quà tặng.

Vận động viên đăng ký thi đấu theo link tại đây.