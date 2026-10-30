Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Báo Tiền Phong và Hội Doanh nhân trẻ TPHCM tổ chức giải Pickleball tranh cúp Báo Tiền Phong lần thứ I

Duy Quang

TPO - Giải Pickleball tranh cúp Báo Tiền Phong lần thứ I dự kiến quy tụ khoảng 400 vận động viên, thi đấu ở 4 nội dung, sẽ diễn ra vào lúc 7h30, Chủ nhật 15/11/2026 tại sân Swin Pickleball, số 555 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, TPHCM.

Nhằm chào mừng 73 năm Báo Tiền Phong xuất bản số đầu tiên (16/11/1953 - 16/11/2026) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Doanh nhân trẻ TPHCM lần thứ I nhiệm kỳ 2026 - 2029, Báo Tiền Phong và Hội Doanh nhân trẻ TPHCM phối hợp tổ chức giải Pickleball tranh cúp Báo Tiền Phong lần thứ I.

img-2536.jpg

Giải đấu là sân chơi thể thao lành mạnh, tăng cường rèn luyện sức khỏe, giao lưu và kết nối giữa doanh nhân, doanh nghiệp, đối tác và cộng đồng Pickleball. Đồng thời, lan tỏa tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, với thông điệp “Trên sân là đối thủ - Ngoài sân là đối tác”.

Giải Pickleball tranh cúp Báo Tiền Phong lần thứ I dự kiến quy tụ khoảng 400 vận động viên, thi đấu ở 4 nội dung, gồm đôi nam dưới 40 tuổi, đôi nam trên 40 tuổi, đôi nam nữ dưới 40 tuổi, đôi nam nữ trên 40 tuổi.

Giải đấu sẽ diễn ra vào lúc 7h30, ngày Chủ nhật - 15/11/2026 tại sân Swin Pickleball, số 555 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, TPHCM.

Giải Pickleball tranh cúp Báo Tiền Phong lần thứ I quy tụ các tay vợt là doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp, hội viên Hội Doanh nhân trẻ TPHCM, nhà báo, đối tác, khách mời và thành viên cộng đồng Pickleball…

img-2537.jpg

Ban tổ chức sẽ trao các danh hiệu gồm giải Nhất, giải Nhì và đồng giải Ba cho từng nội dung thi đấu với cúp, huy chương, giấy chứng nhận, tiền thưởng và quà tặng.

Vận động viên đăng ký thi đấu theo link tại đây.

Thông tin về giải đấu, tài trợ giải Pickleball tranh cúp Báo Tiền Phong lần thứ I xin vui lòng liên hệ Nhà báo Duy Quang: 0989999058 và chị Bích Lài: 0933553635

Xem thêm

#Báo Tiền Phong #Hội Doanh nhân trẻ TPHCM #tổ chức giải Pickleball #tổ chức #giải Pickleball #tổ chức giải #Pickleball #tranh cúp Báo Tiền Phong #vận động viên #thi đấu ở 4 nội dung #đôi nam dưới 40 tuổi #đôi nam trên 40 tuổi #đôi nam nữ dưới 40 tuổi #đôi nam nữ trên 40 tuổi #sân Swin Pickleball

Cùng chuyên mục

Nhận định Bắc Ninh vs HAGL, 18h00 ngày 30/10: Giằng co điểm số?

Nhận định Bắc Ninh vs HAGL, 18h00 ngày 30/10: Giằng co điểm số?

TPO - Nhận định bóng đá Bắc Ninh vs HAGL, vòng 6 LPBank V.League 2026/27, lúc 18h00 ngày 30/10. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Bắc Ninh có lợi thế sân nhà, trong khi HAGL chưa tạo được sự ổn định. Những tương quan trái chiều khiến cuộc so tài trở nên khó đoán định.

Suy ngẫm từ scandal của Mbappe: Làm ngôi sao cũng phải được xem như một nghề

Suy ngẫm từ scandal của Mbappe: Làm ngôi sao cũng phải được xem như một nghề

TPO - Một cầu thủ có thể mất nhiều năm để trở thành ngôi sao, nhưng đôi khi chỉ cần một đoạn video vài giây để đối diện với cuộc khủng hoảng hình ảnh nghiêm trọng, như trường hợp của Kylian Mbappe mới đây. Trong thời đại mạng xã hội, trở thành một ngôi sao đại chúng không chỉ là thành quả của tài năng và nỗ lực, mà còn là một công việc toàn thời gian đòi hỏi rất nhiều kỹ năng và sự tỉnh táo.

Nhận định Hà Nội FC vs Ninh Bình FC, 19h15 ngày 30/10: Đi tìm liều thuốc giảm đau

Nhận định Hà Nội FC vs Ninh Bình FC, 19h15 ngày 30/10: Đi tìm liều thuốc giảm đau

TPO - Nhận định bóng đá Hà Nội FC vs Ninh Bình FC, LPBank V.League 1 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cuộc chạm trán giữa Hà Nội FC và Ninh Bình FC tại vòng 6 hứa hẹn sẽ là trận cầu tâm điểm. Nơi đây, 2 đội bóng sẽ tìm kiếm một kết quả thuận lợi sau những cú ngã đáng tiếc ở vòng 5.

Nhận định Thanh Hóa vs Hà Tĩnh, 17h00 ngày 30/10: Chủ nhà gặp khó

Nhận định Thanh Hóa vs Hà Tĩnh, 17h00 ngày 30/10: Chủ nhà gặp khó

TPO - Nhận định bóng đá Thanh Hóa vs Hà Tĩnh, 17h00 ngày 30/10, vòng 6 LPBank V.League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Thanh Hóa có lợi thế sân nhà và cũng đang khá hưng phấn, nhưng Hà Tĩnh đang sở hữu phong độ ổn định hơn. Đội bóng xứ Thanh sẽ phải đối mặt với thử thách không nhỏ nếu muốn giữ lại 3 điểm.

Chuyện kiếm tiền của VFF nhìn từ 5 đời Phó chủ tịch tài chính

Chuyện kiếm tiền của VFF nhìn từ 5 đời Phó chủ tịch tài chính

TPO - Thành tích chuyên môn tốt hơn trong khi công tác truyền thông ngày càng chuyên nghiệp giúp nguồn thu của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tăng lên ổn định. Hoạt động tập luyện, thi đấu của đội tuyển Việt Nam và các đội trẻ nhờ vậy được đảm bảo.

AIA HYROX Hanoi 2027: Đưa sân chơi thể lực toàn cầu đến Việt Nam

AIA HYROX Hanoi 2027: Đưa sân chơi thể lực toàn cầu đến Việt Nam

HYROX, hệ thống giải đấu thể lực có quy mô toàn cầu, vừa công bố chặng đua đầu tiên tại Việt Nam mang tên AIA HYROX Hanoi 2027. Sự kiện sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, với các nội dung thi đấu cá nhân, đôi và đồng đội tiếp sức.

Man City đối mặt án phạt trừ 50 điểm vì bê bối tài chính

Man City đối mặt án phạt trừ 50 điểm vì bê bối tài chính

TPO - Man City có nguy cơ chịu án phạt trừ 40-50 điểm tại Premier League nếu thất bại trong cuộc kháng cáo liên quan đến những vi phạm tài chính nghiêm trọng. Đội bóng của HLV Enzo Maresca còn có thể bị cấm chuyển nhượng kéo dài và phạt tiền ở mức rất lớn.

Nhận định Everton vs Newcastle United, 02h45 ngày 30/10: Đại chiến nẩy lửa

Nhận định Everton vs Newcastle United, 02h45 ngày 30/10: Đại chiến nẩy lửa

TPO - Nhận định bóng đá Everton vs Newcastle United, vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh (EFL Cup) 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Everton khát khao chiến thắng để thoát khỏi chuỗi trận bết bát, trong khi Newcastle United mang đến ADN chiến thắng tại đấu trường cúp nhằm hiện thực hóa mục tiêu tiến sâu.

Toàn cảnh vụ Mbappe bị cả Trung Quốc phẫn nộ

Toàn cảnh vụ Mbappe bị cả Trung Quốc phẫn nộ

TPO - Cầu thủ Kylian Mbappe có phát ngôn không phù hợp về Trung Quốc, thổi bùng phẫn nộ của hàng trăm triệu người dân, khiến anh bị xóa tên khỏi mạng xã hội, quảng cáo, thiệt hại hàng chục triệu Euro.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe