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U15 Việt Nam thua sát nút đối thủ châu Âu, trở thành á quân nhánh C World Cup

Đặng Lai

TPO - Trong trận chung kết nhánh C FIFA U15 World Cup, đội tuyển U15 Việt Nam đã không thể vượt qua đại diện châu Âu, U15 Hungary. Đội hài lòng với vị trí 82 trên tổng số 189 đội tham dự.

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U15 Việt Nam đứng thứ 82 chung cuộc ở giải bóng đá 8 người World Cup 2026

Chiến thắng 4-2 ở bán kết trước chủ nhà Azerbaijan cho phép các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn vào trận với sự tự tin cao độ. Đội không hề ngán ngại Hungary dù đối thủ đến từ nền bóng đá vượt trội, các cầu thủ châu Âu lại nhỉnh hơn về thể hình lẫn thể lực. Thời gian đầu, U15 Việt Nam thi đấu ngang ngửa với đối thủ.

Đại diện đến từ châu Âu tận dụng triệt để lợi thế về thể hình nhằm tạo ra các pha tranh chấp tay đôi quyết liệt ở khu vực trung tuyến. Dù vậy, U15 Việt Nam vẫn duy trì cự ly đội hình hợp lý và bình tĩnh hóa giải những đợt lên bóng của đối phương.

Tình huống đáng nói đầu tiên xuất hiện ở phút 11. Từ quả phạt góc chuẩn xác bên cánh trái, các cầu thủ áo đỏ tạo ra một pha bóng lộn xộn nguy hiểm trong vòng cấm Hungary, đáng tiếc là hậu vệ đội bạn đã kịp thời lăn xả cứu thua ngay trên vạch vôi. Ngay sau tình huống thoát hiểm đó, U15 Hungary lập tức tổ chức phản công chớp nhoáng ở phút 12.

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U15 Việt Nam đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm tại U15 World Cup

Nhận thấy thủ môn Nhật Minh dâng cao, cầu thủ mang áo số 2 của đội tuyển châu Âu bất ngờ tung cú sút táo bạo từ giữa sân. Quỹ đạo bóng bay quá hiểm hóc khiến người gác đền Việt Nam hoàn toàn bất lực nhìn bóng bay vào lưới, 1-0 cho Hungary.

Sau bàn thua chóng vánh, U15 Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Nhưng dù sở hữu một vài pha nguy hiểm, đội vẫn chưa tạo ra đủ độ khó để đánh bại thủ môn Hungary. Đến phút 20, Hungary nhân đôi cách biệt. 20 phút hiệp 1 khép lại với lợi thế dẫn trước 2-0 cho đại diện châu Âu.

Vào hiệp hai, sức ép của U15 Hungary không hề thuyên giảm. Hàng thủ U15 Việt Nam liên tục phải hoạt động hết công suất; đáng chú ý là pha lăn xả quả cảm của Huy Hiệu cùng sự phản xạ xuất sắc của thủ thành Nhật Minh ở phút 30 khi từ chối cú dứt điểm hiểm hóc của số 8 bên phía đối phương.

Trong thế trận kiên cường phòng ngự ấy, U15 Việt Nam đã bất ngờ gỡ lại 1 bàn ở phút 31. Trong tình huống lúng túng của đối phương trong vòng cấm, Huy Huỳnh nhanh chân tung cú sút chéo góc chuẩn xác, thắp lại hy vọng cho U15 Việt Nam.

Tốc độ trận đấu sau đó tiếp tục được đẩy lên đỉnh điểm. Phút 38, sự thiếu dứt khoát trong việc tranh chấp ở giữa sân của các cầu thủ Việt Nam đã tạo điều kiện cho Hungary chuyển đổi trạng thái chớp nhoáng nâng tỷ số lên 3-1.

Dẫu vậy, tinh thần không bỏ cuộc của U15 Việt Nam lại một lần nữa bùng nổ. Phút 39, Xuân Vinh đón đường phất bóng dài chuẩn xác từ Tài Lộc rồi xử lý kỹ thuật đầy tự tin trước khi tung cú cứa lòng chân trái đẳng cấp vào góc cao, rút ngắn tỷ số xuống 2-3 trong sự vỡ òa của toàn đội.

Kết quả 2-3 khiến U15 Việt Nam chấp nhận đứng thứ 2 ở nhánh C, nghĩa là 82 trên tổng số 189 đội tham dự World Cup 2026. Tuy vậy, đây vẫn là vị trí rất tích cực với đội, giúp các tài năng trẻ thêm tự tin trên hành trình trưởng thành.

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ảnh: VFF

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