Trực tiếp Hà Nội FC vs Ninh Bình FC (19h15 ngày 30/10): Đứng dậy nổi không?

TPO - Hà Nội FC và Ninh Bình FC sẽ tạo nên trận cầu hấp dẫn. Ở đó, cả 2 đội sẽ cùng nỗ lực để đứng dậy sau kết quả đáng quên ở vòng 5.

report Tài Lộc đã bình phục chấn thương nhưng chưa đá chính Tài Lộc có mặt trên danh sách dự bị. Trong trận thua Công an TPHCM vừa qua, tiền đạo 32 tuổi cũng vào sân từ ghế dự bị. report Đội hình ra sân của Ninh Bình FC report Đội hình ra sân của Hà Nội FC

Hà Nội FC bước vào cuộc tiếp đón Ninh Bình dưới sức ép nặng nề sau khởi đầu đáng thất vọng. Dù nhận nhiều kỳ vọng cùng sự đầu tư lớn, song đội bóng Thủ đô mới chỉ giành vỏn vẹn 6 điểm sau 5 vòng (2 thắng, 3 thua) và tạm xếp ở nhóm nguy hiểm.

Tình hình càng thêm khó khăn khi ở vòng 5 vừa qua, họ bất ngờ gục ngã trước SHB Đà Nẵng, đồng thời tổn thất nghiêm trọng về lực lượng: trung vệ Anh Tiệp nhận thẻ đỏ, còn HLV trưởng Harry Kewell bị cấm chỉ đạo.

Dẫu vậy, đẳng cấp của đại diện Thủ đô là điều không thể xem nhẹ. Chiến thắng 2-1 trước nhà đương kim vô địch CAHN ở vòng 4 đã chứng minh bản lĩnh của họ trong các trận cầu lớn. Trong tay đội bóng áo tím vẫn sở hữu dàn trụ cột giàu đột biến như Văn Quyết, Hai Long, Xuân Mạnh hay Thành Chung...

Vấn đề then chốt của Hà Nội FC lúc này không nằm ở trình độ chuyên môn, mà là tính ổn định và sự tập trung, tâm lý thi đấu. Khi chạm trán đối thủ sở hữu hàng công sắc bén, thầy trò HLV Harry Kewell buộc phải hạn chế tối đa sai lầm nơi hậu tuyến và chắt chiu từng cơ hội nhỏ nhất.

Ở bên kia chiến tuyến, Ninh Bình đang nắm giữ lợi thế lớn về cả tâm lý lẫn phong độ. Với 10 điểm trong tay và vị trí thứ 4, họ chỉ kém ngôi đầu của SLNA vỏn vẹn 1 điểm. Mục tiêu tái chiếm đỉnh bảng chắc chắn sẽ là nguồn động lực thôi thúc Hoàng Đức cùng các đồng đội. Dưới thời HLV Chu Đình Nghiêm, Ninh Bình thể hiện lối chơi có tổ chức và kỷ luật cao, dẫu thất bại sát nút 0-1 trước CA TPHCM ở vòng trước vẫn là lời cảnh báo về độ hiệu quả ở cả hai đầu sân.

Lịch sử đối đầu gần đây cũng phản ánh rõ nét sự cân bằng: Ninh Bình từng ca khúc khải hoàn 2-1 tại Hàng Đẫy vào tháng 10/2025, nhưng Hà Nội FC đã kịp đòi lại món nợ bằng màn rượt đuổi tỷ số kịch tính 3-2 vào tháng 4/2026. Với tương quan lực lượng đồng đều và quyết tâm riêng của mỗi bên, màn so tài sắp tới hứa hẹn sẽ là một trận cầu kịch tính, khó lường đến phút chót.