Trực tiếp Hà Nội FC vs Ninh Bình FC 0-1 (H2): Hiệp 2 bắt đầu

TPO - Xuất phát từ pha đá phạt góc bên cánh trái, Xuân Mạnh bật cao đánh đầu cực căng. Thủ môn Đặng Văn Lâm đã bất lực nhưng hậu vệ Ninh Bình kịp phá bóng ngay trên vạch vôi, cứu đội khách bàn thua.

foul Hiệp 2 bắt đầu foul Hết hiệp 1 Hà Nội FC đang bế tắc. Họ không thể tạo ra lối chơi liền mạch trong khi Ninh Bình FC thể hiện rõ tư tưởng chơi phòng ngự phản công. Các vị khách đang dẫn bàn 1-0 và hiệu quả hơn rõ ràng trong cách vận hành. report Quá nguy hiểm 41': Lucao đi bóng thoải mái xuống đáy biên rồi tạt vào. Bên trong Tiến Anh không thể tiếp cận bóng. Tình huống không thành công nhưng có thể nói, Ninh Bình FC luôn sẵn sàng với những pha trừng phạt hàng thủ Hà Nội FC. report May mắn cho Ninh Bình FC 36': Xuân Mạnh bay người đánh đầu rất khó chịu. Bóng đã vượt qua Văn Lâm nhưng Thái Bình có mặt kịp thời, phá bóng ngay trên vạch vôi. report Hà Nội FC đang bế tắc 31': Đội chủ nhà cầm bóng nhiều nhưng loay hoay trước vòng cấm. Họ thiếu những đường chuyền mở ra khoảng trống để dứt điểm. Tương tự như các trận thua Công an TPHCM và Bắc Ninh, Hà Nội FC thực sự không biết cách giải mã các hàng thủ số đông. ảnh: Ngọc Tú report Không vàooo 26': Hà Nội FC tạo ra cơ hội tấn công rất tốt. Cú đá là rất chất lượng nhưng Văn Lâm đã chọn điểm rơi tốt để cản phá. ảnh: Ngọc Tú report Hà Nội FC đang nỗ lực lấy lại thế trận 20': Sau hàng loạt tình huống bị đe dọa và nhận bàn thua, rõ ràng Hà Nội FC đang gặp vấn đề ở khâu phòng ngự. Họ phải siết lại đội hình lập tức nếu không muốn thủng lưới thêm. Ảnh: Ngọc Tú goal VÀO! 1-0 cho Ninh Bình FC 16': Hà Nội FC lại để lộ ra khoảng trống và bị trừng phạt. Lần này Lê Phát đã không bỏ lỡ với pha dứt điểm gọn gàng ghi bàn. Ảnh: Ngọc Tú report Nhiều cơ hội xuất hiện, 2 đội ăn miếng trả miếng 15': Không lâu sau khi bị đe dọa, Ninh Bình FC đã đáp lễ với tình huống bật tường giữa Lucao và Lê Phát. Tiền đạo U23 Việt Nam đối mặt Văn Chuẩn và anh dứt điểm quá lộ. report Hà Nội FC đáp lễ 13': Hà Nội FC đưa bóng xuống đáy biên rồi trả về. Felida chọn sẵn vị trí ở tuyến 2, tung ra cú sút căng. Tiếc rằng bóng bay chệch cột. report Hà Nội FC đang cầm bóng không tốt 12': Lucao một lần nữa lấy bóng trong chân các tiền vệ Hà Nội FC. Lần này anh nỗ lực dứt điểm từ xa. Bóng bay quá nhẹ. report Không được! 8': Lucao pressing lấy bóng ngay trước vòng cấm Hà Nội FC. Bóng đến chân Ngọc Mỹ và tiền đạo này dứt điểm nhanh. Tuy nhiên bóng bay quá hiền. report Tốc độ trận đấu duy trì ở mức chậm 5': Hai đội đang giữ tốc độ thấp. Khác với những trận vừa qua, Ninh Bình FC không hề đẩy cao nhịp độ. Họ đang nhún nhường chủ nhà. foul Trận đấu bắt đầu report Tài Lộc đã bình phục chấn thương nhưng chưa đá chính Tài Lộc có mặt trên danh sách dự bị. Trong trận thua Công an TPHCM vừa qua, tiền đạo 32 tuổi cũng vào sân từ ghế dự bị. report Đội hình ra sân của Ninh Bình FC report Đội hình ra sân của Hà Nội FC

Hà Nội FC bước vào cuộc tiếp đón Ninh Bình dưới sức ép nặng nề sau khởi đầu đáng thất vọng. Dù nhận nhiều kỳ vọng cùng sự đầu tư lớn, song đội bóng Thủ đô mới chỉ giành vỏn vẹn 6 điểm sau 5 vòng (2 thắng, 3 thua) và tạm xếp ở nhóm nguy hiểm.

Tình hình càng thêm khó khăn khi ở vòng 5 vừa qua, họ bất ngờ gục ngã trước SHB Đà Nẵng, đồng thời tổn thất nghiêm trọng về lực lượng: trung vệ Anh Tiệp nhận thẻ đỏ, còn HLV trưởng Harry Kewell bị cấm chỉ đạo.

Dẫu vậy, đẳng cấp của đại diện Thủ đô là điều không thể xem nhẹ. Chiến thắng 2-1 trước nhà đương kim vô địch CAHN ở vòng 4 đã chứng minh bản lĩnh của họ trong các trận cầu lớn. Trong tay đội bóng áo tím vẫn sở hữu dàn trụ cột giàu đột biến như Văn Quyết, Hai Long, Xuân Mạnh hay Thành Chung...

Vấn đề then chốt của Hà Nội FC lúc này không nằm ở trình độ chuyên môn, mà là tính ổn định và sự tập trung, tâm lý thi đấu. Khi chạm trán đối thủ sở hữu hàng công sắc bén, thầy trò HLV Harry Kewell buộc phải hạn chế tối đa sai lầm nơi hậu tuyến và chắt chiu từng cơ hội nhỏ nhất.

Ở bên kia chiến tuyến, Ninh Bình đang nắm giữ lợi thế lớn về cả tâm lý lẫn phong độ. Với 10 điểm trong tay và vị trí thứ 4, họ chỉ kém ngôi đầu của SLNA vỏn vẹn 1 điểm. Mục tiêu tái chiếm đỉnh bảng chắc chắn sẽ là nguồn động lực thôi thúc Hoàng Đức cùng các đồng đội. Dưới thời HLV Chu Đình Nghiêm, Ninh Bình thể hiện lối chơi có tổ chức và kỷ luật cao, dẫu thất bại sát nút 0-1 trước CA TPHCM ở vòng trước vẫn là lời cảnh báo về độ hiệu quả ở cả hai đầu sân.

Lịch sử đối đầu gần đây cũng phản ánh rõ nét sự cân bằng: Ninh Bình từng ca khúc khải hoàn 2-1 tại Hàng Đẫy vào tháng 10/2025, nhưng Hà Nội FC đã kịp đòi lại món nợ bằng màn rượt đuổi tỷ số kịch tính 3-2 vào tháng 4/2026. Với tương quan lực lượng đồng đều và quyết tâm riêng của mỗi bên, màn so tài sắp tới hứa hẹn sẽ là một trận cầu kịch tính, khó lường đến phút chót.