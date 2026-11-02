Bất ngờ nhặt được xấp tiền hàng chục triệu, nam shipper quyết đứng chờ trả lại

TPO - Một cô gái ở Đắk Lắk trên đường đến tiệm makeup để chụp ảnh cưới đã vô tình đánh rơi xấp tiền. Nam shipper nhặt được đã chủ động dừng công việc, đứng chờ người đánh rơi để trả lại.

Ngày 2/10, mạng xã hội tiếp tục lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên trao trả 9 triệu đồng cho cô gái đánh rơi, trước sự chứng kiến và những tràng vỗ tay của nhiều người dân xung quanh.

Nam shipper trao trả xấp tiền cho cô gái đánh rơi. Ảnh cắt từ clip.

Theo nội dung clip, ngày 1/11, chị L.T.T.T. (28 tuổi) được em gái chở đến tiệm trang điểm để chuẩn bị chụp ảnh cưới. Trong lúc cởi áo khoác đưa cho em mang về, chị vô tình làm rơi xấp tiền để trong túi áo mà không hay biết.

Một người đã nhặt được số tiền trên là anh Trần Ngọc Tứ (30 tuổi, trú phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), làm nghề giao hàng (shipper).

Kể lại sự việc, anh Tứ cho biết, khoảng 11h15 ngày 1/11, trong lúc chạy xe đi giao hàng, khi dừng trước nhà số 89E đường Hoàng Hoa Thám (phường Buôn Ma Thuột), anh phát hiện dưới bánh xe máy của mình có một xấp tiền, gồm nhiều tờ mệnh giá 500.000 đồng.

Anh liền nhặt lên và lớn tiếng hỏi những người xung quanh: “Có ai rớt tiền không, em lượm được xấp tiền đây”.

Không có ai nhận, anh Tứ nhờ những người có mặt làm chứng việc mình nhặt được tiền, sau đó kiểm đếm được tổng cộng 39 triệu đồng. Anh quyết định đứng lại chờ người đánh rơi quay lại nhận. Nếu không có ai đến, anh sẽ mang số tiền đến cơ quan công an nhờ tìm chủ nhân.

“Sau đó, một chị nói lúc nãy có thấy một cô gái đứng ở khu vực này rồi vào tiệm trang điểm nên vào gọi giúp. Một lúc sau, cô gái chạy ra với vẻ hốt hoảng, xin nhận lại số tiền bị đánh rơi. Tôi đề nghị kiểm tra camera xung quanh để xác minh. Sau khi xác định đúng người đánh rơi, tôi đã trao trả lại tiền”, anh Tứ kể.

Qua camera, anh Tứ biết được cô gái được em gái chở đến tiệm trang điểm. Khi cởi áo khoác đưa cho em mang về, xấp tiền trong túi áo vô tình rơi xuống đường.

Anh Tứ chia sẻ, lúc nhặt được số tiền lớn, bản thân cũng không khỏi lo lắng. Có người hỏi việc đứng chờ người đánh rơi đến nhận có ảnh hưởng đến công việc giao hàng hay không, anh chỉ trả lời không sao, miễn là trả lại được tài sản cho người mất. Khi trả lại được tiền cho cô gái, anh rất vui.

Câu chuyện anh shipper nhận được nhiều lời khen ngợi trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự cảm kích trước sự hành động đẹp của anh.