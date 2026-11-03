Hiện trạng cầu hơn 500 tỷ đồng ở cửa ngõ phía nam Đà Nẵng hẹn ngày thông xe

TPO - Sau hơn 2 năm thi công, công trình cải tạo, nâng cấp cầu Biện (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đang bước vào giai đoạn nước rút. Nhiều mũi thi công được triển khai đồng loạt, phấn đấu thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2026.
TPO - Việc người dân tự ý trồng dứa trên dải phân cách Đại lộ Hoa Lư (Ninh Bình) đã được phát hiện, yêu cầu xử lý từ tháng 11/2025 nhưng đến nay vẫn chưa được chính quyền địa phương và chủ đầu tư giải quyết dứt điểm. Đáng chú ý, diện tích trồng dứa còn có dấu hiệu tiếp tục mở rộng
TPO - Cửa hàng xăng dầu tại Huế đã ngừng hoạt động gần một năm, nhưng vẫn có công nhân đơn vị đối tác đến khảo sát, chuẩn bị cho việc vệ sinh bồn chứa phục vụ tái kinh doanh nhiên liệu thì xảy ra vụ việc đau lòng.
TPO - Gần 9 năm qua, người dân thôn Nà Tèn, xã Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang phản ánh nhà cửa rung lắc mỗi khi mỏ đá nổ mìn, tường xuất hiện vết nứt, bụi đá phủ mặt đường. Trong khi người dân mong muốn được kiểm tra, hỗ trợ, chính quyền xã cho biết mỏ vẫn hoạt động theo giấy phép và vừa được điều chỉnh.
TPO - Gặp người đàn ông khuyết tật bán vé số dạo đến nhận nền tái định cư phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc, ông Đinh Văn Nơi - Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư đặc khu Phú Quốc, cho biết, sẽ xem xét ghi nợ tiền sử dụng đất, đưa gia đình vào diện rà soát hỗ trợ nhà tình thương để sớm ổn định cuộc sống.
TPO - Sau gần 30 năm đất dân được sử dụng xây chợ nhưng chưa bồi thường, UBND xã Quảng Phú, tỉnh Lâm Đồng thừa nhận việc thu hồi đất trước đây không đúng quy định, song cho rằng hiện chưa có cơ sở pháp lý để khắc phục.
TPO - Một cô gái ở Đắk Lắk trên đường đến tiệm makeup để chụp ảnh cưới đã vô tình đánh rơi xấp tiền. Nam shipper nhặt được đã chủ động dừng công việc, đứng chờ người đánh rơi để trả lại.
TPO - Những luống dứa xanh mướt, thẳng hàng trên dải phân cách đại lộ Hoa Lư (Ninh Bình) nhận được nhiều lời khen từ người dân và cộng đồng mạng. Tuy nhiên, phía sau hình ảnh tưởng chừng đẹp mắt, tiết kiệm ấy lại là câu chuyện về quản lý đất công, an toàn giao thông và cách ứng xử trước những sáng kiến tự phát của người dân.
Giải bóng đá “Bóng tròn kết nối - UTH và cơ quan báo chí năm 2026” quy tụ tám đội bóng, tạo dịp giao lưu giữa giảng viên và người làm báo. Đội Báo Tiền Phong giành đồng hạng ba tại nhánh Serie A.
TPO - Được kỳ vọng tạo hàng cây chắn gió, bảo vệ bờ biển Nghĩa An (xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi), nhưng sau hơn một tháng trồng, gần như toàn bộ 4.000 cây phi lao đã chết khô, chỉ còn lác đác vài cây sống.
TPO - Sau bài viết về nhân vật Nguyễn Văn Thắng (31 tuổi, ở xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ), Báo Tiền Phong nhận được sự nhiều sự thương cảm, quan tâm, chia sẻ đối với anh.
TPO - Sau phản ánh của người dân về tình trạng khói đen phát sinh từ lò đốt tại Công ty TNHH Nice Power (xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình), chính quyền địa phương đã kiểm tra thực tế, lập biên bản và yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương khắc phục, bảo đảm các quy định về bảo vệ môi trường.
TPO - Chủ đất nơi quán cơm Bà Chín hoạt động đã nộp phạt 15 triệu đồng, nhưng các công trình vi phạm trên 1.747m² đất nông nghiệp vẫn chưa được khắc phục hoàn tất. Hiện chính quyền xã Nghĩa Giang (tỉnh Quảng Ngãi) đang rà soát toàn bộ quá trình xử lý vụ việc.
TPO - Dù đã nhiều lần được yêu cầu tăng cường nhân lực, máy móc và điều chỉnh biện pháp thi công, nhà thầu sửa chữa cầu Sông Lô vẫn chưa xây dựng lại tiến độ đáp ứng chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Thọ.
TPO - Từ vụ quán cơm Bà Chín (xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi) bị khách hàng tố bán nửa con gà luộc giá 300.000 đồng, cơ quan chức năng xác nhận khu đất nơi quán hoạt động có 1.747m² công trình xây dựng trái phép.
TPO - Trầu cau đã mang đến, hai họ đã gặp mặt, chỉ chờ đôi trẻ trở về nên duyên vợ chồng. Nhưng sáng 31/10/1968, bom đạn Truông Bồn cướp đi Nguyễn Thị Tâm và Cao Ngọc Hòa, để lại lời hẹn cưới mãi mãi dang dở. Họ đã sống, chiến đấu và ngã xuống bên nhau, viết nên câu chuyện tình yêu lứa đôi hòa vào tình yêu đất nước.
TPO - Phát hiện nữ sinh lớp 8 đi xe đạp điện lọt vào điểm mù của xe container đang tiến đến, anh Nguyễn Văn Thành, nhân viên gác chắn đường sắt ở Đà Nẵng, lập tức lao ra chặn lại, giúp em thoát khỏi tình huống nguy hiểm.