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Chủ quán cơm ‘chặt chém’ đăng lời xin lỗi khách hàng và người dân Quảng Ngãi

Nguyễn Ngọc

TPO - Quán cơm Bà Chín (xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi) bị xử phạt hơn 8,2 triệu đồng vì vi phạm quy định về giá. Phía quán cơm cũng đăng tải lời xin lỗi gửi đến khách hàng và người dân Quảng Ngãi vì thông tin vụ việc "làm phiền lòng mọi người", mong được cải thiện chất lượng phục vụ tốt hơn.

Quán cơm Bà Chín (xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi). Video: Nguyễn Ngọc

Sáng 3/11, ông Nguyễn Thế Tân - Trưởng Phòng Kinh tế UBND xã Nghĩa Giang (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, UBND xã đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ quán cơm Bà Chín, nằm trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Theo đó, chủ quán bị xử phạt hơn 8,2 triệu đồng về hai hành vi không niêm yết giá và bán hàng cao hơn giá niêm yết. Ngoài ra, chủ quán còn bị buộc khắc phục vi phạm về niêm yết giá, đồng thời liên hệ trả lại cho khách hàng số tiền đã thu cao hơn giá niêm yết.

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Quán cơm Bà Chín (xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi).

Trước đó, mạng xã hội lan truyền phản ánh của một tài xế về bữa cơm có giá 640.000 đồng tại quán cơm Bà Chín. Trong đó, nửa con gà luộc được tính 300.000 đồng, đĩa rau lang luộc 60.000 đồng, tô cơm 50.000 đồng.

Sau phản ánh, UBND xã Nghĩa Giang thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra hoạt động kinh doanh của quán.

Kết quả kiểm tra xác định món canh cải được bán cao hơn giá niêm yết 10.000 đồng, trong khi món gà luộc không được niêm yết trên bảng giá. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính, làm cơ sở để chính quyền địa phương ban hành quyết định xử phạt.

Tiếp tục xử lý vi phạm về đất đai, xây dựng

Không chỉ kiểm tra việc niêm yết và bán hàng đúng giá, UBND xã Nghĩa Giang còn chỉ đạo rà soát toàn diện những vấn đề liên quan đến quán cơm Bà Chín, gồm hoạt động kinh doanh, công trình xây dựng trái phép, an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường.

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Hóa đơn tính tiền nửa con gà luộc có giá 300.000 đồng được cho là "chặt chém".

Đối với vi phạm về đất đai tại khu vực quán cơm đã được lập biên bản từ tháng 5/2026, chính quyền địa phương cho biết sẽ tiếp tục đôn đốc thực hiện các biện pháp xử lý theo quyết định đã ban hành.

Cũng trong sáng 3/11, phía quán cơm Bà Chín đăng tải lời xin lỗi gửi đến khách hàng và người dân Quảng Ngãi, cho rằng những thông tin liên quan đến vụ việc đã gây phiền lòng.

Phía quán mong khách hàng và người dân thông cảm, tiếp tục tạo cơ hội để cơ sở cải thiện chất lượng phục vụ và hoạt động kinh doanh.

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Facebook Quán Cơm Bà Chín đăng lời xin lỗi khách hàng và người dân Quảng Ngãi sáng 3/11

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#Quán cơm Bà Chín #Quảng Ngãi #Vi phạm niêm yết giá #Xử phạt hành chính #Vi phạm xây dựng

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