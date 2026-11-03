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Khoa học

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Suối ở Sơn La đen kịt, bốc mùi hôi mỗi mùa cà phê

Ngọc Khiêm

TPO - Cứ đến mùa sơ chế cà phê, nhiều đoạn suối chảy qua các khu dân cư ở Sơn La lại xuất hiện tình trạng nước đen đục, bốc mùi khó chịu. Tình trạng kéo dài nhiều năm khiến người dân bức xúc, kiến nghị chính quyền kiểm tra, xử lý.

Ông H.V.L, trú tại bản Nà Hạ, xã Chiềng Mung phản ánh, từ cuối tháng 8 đến tháng 2 năm sau, suối chảy qua bản Nà Hạ, xã Chiềng Mung thường xuyên xuất hiện tình trạng nước đổi màu đen, bốc mùi khó chịu.

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Dòng suối chảy qua địa bàn bản Nà Hạ, xã Chiềng Mung nước màu đen đục, kèm mùi hôi khó chịu.

“Mùi hôi nồng, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt gia đình. Nếu không đóng kín cửa, trùm chăn thì không thể ngủ được. Tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng tôi”, ông L. phản ánh.

Tại tổ 7, phường Chiềng Sinh, bà L.T.T cũng phản ánh, gia đình thường xuyên phải chịu mùi hôi phát ra từ khu vực suối. Dù nhà cách dòng suối khoảng 300-400m, mùi khó chịu vẫn theo gió bay vào khu dân cư, ảnh hưởng đến sinh hoạt.

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Khu dân cư ngay sát khu vực suối bốc mùi hôi khó chịu.

Theo người dân địa phương, đây là thời điểm vụ cà phê ở Sơn La bắt đầu và nguồn nước bị ô nhiễm do nước thải từ hoạt động sơ chế cà phê ở khu vực lân cận. Nhiều hộ đã kiến nghị chính quyền địa phương sớm kiểm tra, xác định nguồn gây ô nhiễm và có biện pháp xử lý triệt để.

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Suối chảy qua địa bàn Tổ 7, phường Chiềng Sinh cũng xuất hiện tình trạng nước màu đen đục, bốc mùi hôi.
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Nước suối có màu đen đục, bốc mùi hôi, bề mặt xuất hiện lớp váng.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Xuân Hiệp, Chủ tịch UBND xã Chiềng Mung cho biết, tình trạng nước suối đổi màu, bốc mùi hôi thường xuất hiện vào mùa sơ chế cà phê và đã diễn ra trong nhiều năm. Là địa phương nằm ở khu vực cuối nguồn dòng chảy, xã Chiềng Mung chịu ảnh hưởng trực tiếp từ tình trạng ô nhiễm nguồn nước ở các khu vực thượng nguồn.

Theo ông Hiệp, địa phương đã tiếp nhận phản ánh của người dân, đồng thời có văn bản đề nghị phường Chiềng Sinh và xã Chiềng Mai phối hợp tuyên truyền, kiểm tra, giám sát hoạt động xả thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh. UBND xã sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

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#ô nhiễm suối #suối Sơn La #nước thải cà phê #Chiềng Mung #Chiềng Sinh #môi trường Sơn La #xử lý ô nhiễm

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