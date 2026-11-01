Chú heo 5 tuổi biết tự mở vòi nước tắm, giận dỗi khi chủ nhà đi vắng

TPO - Không chỉ biết nghe lời, quấn quýt bên chủ, chú heo tên Ột ở xã Phú Hòa, TP Đồng Nai còn khiến nhiều người bất ngờ bởi thói quen sống sạch sẽ, biết đi vệ sinh đúng chỗ và đặc biệt là có thể tự mở vòi nước để tắm cho mình.

Đằng sau những hành động tưởng chừng kỳ lạ ấy là câu chuyện cảm động về tình cảm giữa một người phụ nữ lớn tuổi và con vật từng được bà mua về để làm thịt.

Chú heo biết tự mở vòi nước tắm

Chú heo có tên Ột, 5 tuổi, nặng hơn 200kg do bà Liên (68 tuổi, ở xã Phú Hòa, TP Đồng Nai) nuôi. Theo bà Liên, chú heo không chỉ quấn quýt với chủ mà còn có những thói quen sinh hoạt đặc biệt.



Theo bà Liên, mỗi khi bà đi đâu về, Ột thường nhanh chóng chạy tới, quấn quanh chân, vẫy đuôi thể hiện sự mừng rỡ.



Không chỉ thân thiết với bà Liên, Ột còn có nếp sinh hoạt khá đặc biệt. Chú heo biết đi vệ sinh đúng nơi quy định, không bới phá hay cắn xé đồ đạc trong nhà.



Điều khiến bà Liên bất ngờ nhất là Ột có thể tự mở vòi nước để tắm.

Bà Liên kể, khoảng năm Ột lên 1 tuổi, một lần bà đi chợ về thì phát hiện bồn chứa nước dung tích 1.000 lít của gia đình đã cạn sạch. Ban đầu, bà không nghĩ nguyên nhân xuất phát từ con heo đang nuôi trong nhà. Thế nhưng, tình trạng nước trong bồn thường xuyên hết bất thường khiến bà sinh nghi.

Bà Liên bên chú heo mọi mang tên Ột.

Sau nhiều lần quan sát, bà Liên bất ngờ phát hiện thủ phạm chính là Ột. Chú heo tự tìm đến khu vực vòi nước, dùng mõm tác động để mở van rồi đứng dưới dòng nước, tự xối lên cơ thể. Nước chảy đến khi bồn cạn thì Ột mới thôi.

"Ban đầu tôi cũng không tin, cứ nghĩ chắc ai đó dùng nước. Sau này rình mới thấy chính Ột tự mở vòi để tắm. Nhìn nó đứng dưới vòi nước, tự xối khắp người mà tôi vừa bất ngờ vừa buồn cười", bà Liên kể.

Theo bà, có thể thói quen này bắt nguồn từ lúc Ột còn nhỏ. Khi mới được đưa về nhà, bà thường cho heo tắm trong chiếc chậu nhôm cũ của gia đình. Khi con vật lớn hơn, không còn vừa chiếc chậu, bà nhận thấy Ột chuyển sang tự tắm dưới vòi nước.

Cũng theo bà Liên, đến nay, chỉ cần bà gọi đi ăn hoặc đi tắm, Ột đều có thể nhận biết và làm theo.

Từng được mua về để làm thịt trong ngày giỗ chồng

Ít ai biết rằng, nếu không có một khoảnh khắc khiến bà Liên xúc động, có lẽ câu chuyện về chú heo đặc biệt này đã không có ngày hôm nay.

Ột tự dùng mõm mở vòi nước và xoay mình vòng quanh vòi tự tắm.

Bà Liên cho biết, năm 2021, bà mua Ột về nuôi với mục đích ban đầu rất đơn giản: chờ đến ngày giỗ chồng sẽ làm thịt để đãi họ hàng.

Thời gian đầu, Ột cũng chỉ là một con vật nuôi trong nhà. Bà thả tự do, không nhốt, chăm sóc, cho ăn, tắm rửa như những vật nuôi khác. Tuy nhiên, qua từng ngày, sự gần gũi khiến chú heo dần trở nên thân thuộc. Bà bắt đầu nhận ra Ột có những biểu hiện tình cảm rất riêng, biết quấn quýt, nhận ra chủ và phản ứng với những lời gọi quen thuộc.

Bước ngoặt xảy ra vào một ngày trước giỗ chồng bà.

Hôm ấy, bà Liên đã thông báo cho họ hàng chuẩn bị phụ giúp làm thịt heo. Mọi việc tưởng chừng đã được định đoạt.

"Hôm đó tôi thấy Ột cứ đi theo tôi hoài, lúc thấy Ột đi tắm tôi mới nói, Ột lại đây mẹ biểu thì Ột đi tới. Từ đây tôi cứ nghĩ về Ột mà thương, một con heo biết nghe lời vậy sao mình dám thịt", bà Liên nhớ lại.

Quyết định được đưa ra ngay trong ngày hôm ấy. Bà gọi điện thông báo cho họ hàng và các con rằng sẽ hoãn việc làm thịt Ột. Thay vào đó, bà hứa sẽ nuôi chú heo đến khi chết tự nhiên, sau đó chôn cất chứ nhất quyết không giết thịt.

Từ một con vật được mua về để phục vụ bữa cỗ ngày giỗ, Ột bất ngờ trở thành người bạn đặc biệt của người phụ nữ tuổi 68.

Bà Liên kể, từ khi quyết định giữ Ột lại, tình cảm giữa bà và chú heo ngày càng gắn bó. Mỗi lần bà trở về nhà, Ột lại chạy đến quấn quýt. Có những hôm bà về muộn hoặc đi vắng nhiều ngày, chú heo còn tỏ ra giận dỗi, gọi mãi không chịu lại gần.

Dù bà mang thức ăn ra, Ột cũng nhất quyết không ăn. Chỉ đến khi bà nhẹ nhàng dỗ dành, năn nỉ một lúc, chú heo mới chịu ăn trở lại.

"Đôi lúc tôi cũng không hiểu nó nghĩ gì. Có khi giận dỗi, gọi mãi không chịu ăn. Tôi phải nói chuyện, năn nỉ như dỗ một đứa trẻ thì nó mới chịu", bà Liên cười kể.

Đối với bà Liên, chú heo Ột trở thành "cục cưng" đúng nghĩa.

'Cục cưng' của người phụ nữ tuổi 68

Đằng sau những câu chuyện thú vị về chú heo biết tự tắm là cuộc sống không mấy dư dả của bà Liên.

Bà cho biết bản thân mắc bệnh tiểu đường đã khoảng 20 năm nay. Tuổi cao, sức khỏe không còn như trước, kinh tế gia đình cũng khó khăn. Hiện bà chủ yếu sống nhờ sự chu cấp của hai người con gái.

Việc nuôi một con heo đã lớn, cần lượng thức ăn không nhỏ mỗi ngày, vì thế trở thành gánh nặng nhất định đối với bà. Tuy nhiên, dù hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn, bà Liên vẫn cố gắng duy trì bữa ăn cho Ột.

Với bà, chú heo không còn đơn thuần là vật nuôi có giá trị kinh tế, Ột đã trở thành một thành viên trong gia đình, là người bạn đồng hành bên cạnh bà trong cuộc sống thường ngày.

Bà Liên chia sẻ, điều khiến bà lo lắng nhất là những lúc Ột bị ốm. Mỗi lần thấy chú heo có biểu hiện bất thường, bà đều tìm cách liên hệ người có chuyên môn để thăm khám.

Ột khá to so với đồng loại khi là giống lợn mọi nay đã vượt 200 kg.

Tuy nhiên, việc chăm sóc sức khỏe cho Ột không đơn giản. Do thân hình quá lớn, lớp da dày nên mỗi lần nhân viên thú y đến, nhiều người cũng e ngại, không dám trực tiếp tiêm thuốc.



Nhìn lại chặng đường từ năm 2021 đến nay, bà Liên cho rằng điều khiến mình vui nhất không phải là chú heo biết mở vòi nước hay có những hành động khác thường, mà là sự gắn bó.

Ở tuổi 68, giữa những lo toan của cuộc sống và bệnh tật, bà có thêm một người bạn đặc biệt để trò chuyện, chăm sóc mỗi ngày.



Từ một con heo được mua về với dự định làm thịt trong ngày giỗ, Ột đã có một cuộc sống khác nhờ quyết định đầy tình cảm của bà Liên. Câu chuyện về chú heo biết tự tắm, biết giận dỗi và quấn quýt chủ vì thế không chỉ mang đến sự thích thú cho người dân địa phương, mà còn gợi lên một điều giản dị: đôi khi, tình cảm dành cho một con vật được hình thành từ những điều rất nhỏ, để rồi trở thành một mối gắn bó khó có thể thay thế.