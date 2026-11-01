Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đà Nẵng có tuyến phố du lịch xanh, giảm nhựa dùng một lần

Giang Thanh

TPO - Đường Hà Bổng (phường An Hải, TP Đà Nẵng) được xây dựng thành Tuyến phố du lịch xanh, hướng đến giảm nhựa dùng một lần với sự tham gia của các cơ sở kinh doanh, hộ dân và du khách.

UBND phường An Hải (TP. Đà Nẵng) phối hợp với Tổ chức Pacific Environment and Resource Center Việt Nam ra mắt Tuyến phố du lịch xanh Hà Bổng, thuộc dự án “Thúc đẩy giảm nhựa dùng một lần trên địa bàn phường An Hải”.

tp_da-nang-tuyen-pho-du-lich-xanh-2.jpg
Hà Bổng sẽ trở thành tuyến phố du lịch xanh, giảm nhựa dùng một lần. Ảnh: Giang Thanh

Hà Bổng là tuyến phố tập trung nhiều cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán cà phê và dịch vụ phục vụ du lịch. Tuy nhiên, việc sử dụng phổ biến các sản phẩm nhựa dùng một lần, rác thải chưa được phân loại và tình trạng bỏ rác không đúng nơi quy định đang tạo áp lực lên công tác thu gom, giữ gìn cảnh quan và môi trường đô thị.

Mô hình Tuyến phố du lịch xanh Hà Bổng hướng đến xây dựng một tuyến phố điển hình về giảm nhựa dùng một lần vào cuối năm 2027, với thông điệp “Hà Bổng - Nói không với nhựa dùng một lần”. Một trong những mục tiêu quan trọng là có ít nhất 80% cơ sở kinh doanh và hộ dân trong phạm vi dự án cam kết thực hành giảm nhựa.

Theo thống kê, phạm vi triển khai dự kiến có 37 cơ sở lưu trú, 16 cơ sở giặt ủi, 15 nhà hàng, 7 quán cà phê và giải khát, 29 spa, 15 cơ sở bán lẻ, 3 nhà thuốc, 5 văn phòng và 50 hộ dân.

tp_da-nang-tuyen-pho-du-lich-xanh-4.jpg
tp_da-nang-tuyen-pho-du-lich-xanh-5.jpg
Đại diện chính quyền, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân ký cam kết giảm nhựa dùng một lần.

Vừa qua, dự án lắp đặt một số điểm thu gom rác tái chế và máy lọc nước phục vụ miễn phí nhằm khuyến khích người dân, du khách sử dụng lại bình nước cá nhân, phân loại rác nhựa và đưa các vật liệu có thể tái chế đến đúng nơi thu gom.

Thời gian tới, dự án sẽ tập trung tham vấn cộng đồng, nâng cao nhận thức về tác động của ô nhiễm nhựa, hướng dẫn thực hành và xây dựng lộ trình giảm nhựa dùng một lần tại các cơ sở lưu trú, ăn uống, bán lẻ, giặt là và làm đẹp.

Theo ông Dương Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND phường An Hải, việc xây dựng Tuyến phố du lịch xanh Hà Bổng góp phần thực hiện mục tiêu chung của dự án là giảm sử dụng đồ nhựa dùng một lần trong du lịch, kinh doanh, giáo dục và sinh hoạt trên địa bàn, hướng tới sự chuyển đổi bền vững và đóng góp cho đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường”.

Xem thêm

#Tuyến phố du lịch xanh Hà Bổng #Đà Nẵng #Giảm rác thải nhựa #Du lịch bền vững #Phân loại rác

Cùng chuyên mục

Vốn ‘mồi’ mở lối cho những dự án xanh

Vốn ‘mồi’ mở lối cho những dự án xanh

TPO - Những mô hình kinh tế xanh của các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ cũng như hợp tác xã đang mở ra hướng sinh kế bền vững ở nhiều địa phương miền Trung. Tuy nhiên, để những sáng kiến này đứng vững trên thị trường vẫn cần vốn “mồi” mở lối.

Muốn giữ rừng, phải giúp dân sống được nhờ rừng

Muốn giữ rừng, phải giúp dân sống được nhờ rừng

TPO - Sở hữu hệ động, thực vật phong phú, nhiều loài quý hiếm, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống (Nghệ An) giữ vai trò quan trọng trong bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ nguồn nước khu vực miền Tây xứ Nghệ. Theo ông Võ Minh Sơn - Giám đốc Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, để giữ được màu xanh đại ngàn, bên cạnh tăng cường tuần tra, ứng dụng công nghệ, cần tạo sinh kế bền vững để người dân thực sự trở thành lực lượng nòng cốt bảo vệ rừng.

Khởi động dự án biến rác thành tài nguyên

Khởi động dự án biến rác thành tài nguyên

TPO - Dự án “Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong quản lý tổng hợp chất thải rắn sinh hoạt thông qua thí điểm đồng xử lý trong lò nung xi măng tại thành phố Quảng Ninh” vừa được khởi động, giúp hộ gia đình phân loại rác, thu hồi và tái chế các vật liệu có giá trị.

Startup chọn làm chủ công nghệ để đi sâu vào chuỗi giá trị ngành dược

Startup chọn làm chủ công nghệ để đi sâu vào chuỗi giá trị ngành dược

Phát triển hoạt chất sinh dược lành tính có nguồn gốc từ nguyên liệu Việt, Synthena Pharmaceuticals đồng thời theo đuổi mô hình dược sinh học tích hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Đây là lựa chọn mang tính chiến lược, tạo tiền đề để doanh nghiệp trở thành công ty dược phẩm khác biệt với năng lực nghiên cứu là giá trị cốt lõi, tạo tiền đề để chiếm lĩnh chuỗi giá trị ngành dược.

Thành viên Hội đồng Giải thưởng VinFuture hé lộ 5 từ khóa đặc biệt của mùa giải 2026

Thành viên Hội đồng Giải thưởng VinFuture hé lộ 5 từ khóa đặc biệt của mùa giải 2026

GS. Daniel Kammen, thành viên Hội đồng Giải thưởng VinFuture phác họa mùa giải VinFuture 2026 bằng 5 từ khóa đặc biệt. Các từ khóa này không chỉ gợi mở về những thành tựu khoa học sắp được vinh danh mà còn phản ánh một xu hướng đáng chú ý: những đột phá có sức ảnh hưởng lớn đang ngày càng được thúc đẩy bởi sự giao thoa giữa các lĩnh vực, nơi những khám phá nền tảng mở đường cho lời giải trước các thách thức toàn cầu.

Tín chỉ các-bon rừng: Mỏ vàng hay phép thử lớn?

Tín chỉ các-bon rừng: Mỏ vàng hay phép thử lớn?

TPO - Đến nay, Việt Nam đã thu về khoảng 1.388 tỷ đồng từ chuyển nhượng các-bon rừng với 78.000 hộ gia đình được thụ hưởng, hơn nửa là đồng bào dân tộc thiểu số. Việt Nam đã hình thành nền tảng pháp lý đầy đủ, tiếp tục chuyển nhượng đàm phán với các bên, hướng tới hình thành thị trường minh bạch, bền vững, theo ông Phạm Hồng Lượng, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

4 năm giải mã bí ẩn của loài thú cổ xưa nhất thế giới trên dãy Trường Sơn

4 năm giải mã bí ẩn của loài thú cổ xưa nhất thế giới trên dãy Trường Sơn

TPO - Hơn 4 năm, các nhà khoa học của Viện Sinh thái học Miền Nam đã gom nhặt từng lát cắt hành vi sống động và những thước phim cận cảnh đắt giá, góp phần lấp đầy các khoảng trống dữ liệu sinh thái học phục vụ công tác bảo tồn loài thỏ vằn Trường Sơn – một trong những loài thú cổ xưa nhất thế giới còn tồn tại đến ngày nay.

Việt Nam tham gia hiệp ước Artemis về khám phá không gian

Việt Nam tham gia hiệp ước Artemis về khám phá không gian

TPO - Việt Nam vừa chính thức tham gia Hiệp ước Artemis – một khuôn khổ hợp tác quốc tế tự nguyện nhằm thúc đẩy các quốc gia cùng thăm dò, sử dụng Mặt Trăng, Sao Hoả và các thiên thể khác vì mục đích hòa bình.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe