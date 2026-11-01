Lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường qua những trải nghiệm mới ở Mỹ Sơn

TPO - Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn đưa vào khai thác các sản phẩm du lịch mới, giúp du khách khám phá hệ sinh thái rừng, tìm hiểu cây dược liệu và văn hóa bản địa, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo vệ thiên nhiên.

Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn (TP Đà Nẵng) vừa ra mắt các sản phẩm du lịch trải nghiệm mới với chủ đề “Mỹ Sơn xanh – Hành trình trải nghiệm văn hóa và thiên nhiên”, nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường đến du khách thông qua các hoạt động khám phá thiên nhiên, tìm hiểu hệ sinh thái rừng và trải nghiệm văn hóa bản địa.

Du khách trải nghiệm du lịch xanh, khám phá thiên nhiên và văn hóa bản địa tại Mỹ Sơn.

Theo ông Nguyễn Công Khiết – Giám đốc Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn, các sản phẩm mới được xây dựng theo định hướng du lịch xanh, có trách nhiệm và thân thiện với môi trường, tăng cường kết nối giá trị di sản văn hóa Champa với hệ sinh thái rừng đặc dụng, đa dạng sinh học của khu vực. Qua những trải nghiệm trực tiếp, du khách có thêm cơ hội tìm hiểu, cảm nhận mối gắn kết giữa di sản văn hóa và thiên nhiên, từ đó nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Điểm nhấn trong hành trình là sản phẩm vườn thực vật và dược liệu dưới tán rừng Mỹ Sơn, được xây dựng dọc tuyến tham quan từ tháp K đến tháp EF. Tại đây, du khách có cơ hội tìm hiểu các loài cây bản địa, cây dược liệu gắn với đời sống người Chăm, khám phá hệ sinh thái rừng đặc dụng và giá trị đa dạng sinh học của khu vực.

Thông qua trải nghiệm trực tiếp giữa không gian xanh, những kiến thức về thiên nhiên, vai trò của thảm thực vật và ý nghĩa bảo tồn hệ sinh thái được truyền tải gần gũi hơn. Đây cũng là cách để mỗi du khách nhận thức rõ hơn trách nhiệm chung tay gìn giữ môi trường trong quá trình tham quan, du lịch.

Tour “Mỹ Sơn xanh” mang đến trải nghiệm mới, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho du khách.

Bên cạnh trải nghiệm thiên nhiên, du khách được tìm hiểu và trực tiếp tham gia các nghề thủ công truyền thống như chuốt gốm Chăm, dệt thổ cẩm, chằm nón lá, chế tác trầm hương, điêu khắc gỗ, điêu khắc đá...

Không gian trình diễn và trưng bày nhạc cụ Chăm góp phần đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với du khách. Đáng chú ý, tour tham quan trải nghiệm vườn dược liệu kết hợp ngâm chân thảo dược vừa ra mắt đã thu hút sự quan tâm của du khách.

Việc đưa các sản phẩm mới vào khai thác không chỉ làm phong phú trải nghiệm tại Mỹ Sơn mà còn góp phần lan tỏa lối sống xanh, khuyến khích du lịch có trách nhiệm. Thông qua hành trình khám phá, du khách được tiếp cận những giá trị của thiên nhiên, hiểu hơn về văn hóa bản địa và ý nghĩa của việc bảo tồn di sản gắn với bảo vệ môi trường.

Với định hướng hài hòa giữa bảo tồn di tích, gìn giữ hệ sinh thái và phát huy văn hóa cộng đồng, Mỹ Sơn kỳ vọng mỗi du khách không chỉ là người tham quan mà còn trở thành một người đồng hành trong hành trình bảo vệ thiên nhiên, gìn giữ những giá trị di sản cho các thế hệ mai sau.