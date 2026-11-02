Đồng Tháp muốn đầu tư hơn 4.200 tỷ đồng cho chuyển đổi số, đô thị thông minh

TPO - Đồng Tháp đăng ký 9 dự án với tổng nhu cầu vốn hơn 4.260 tỷ đồng để phát triển chuyển đổi số và đô thị thông minh trong giai đoạn tới. Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ lưu ý, tỉnh phải rà soát kỹ hiệu quả đầu tư, giải ngân sát thực tế và gắn ngành hàng chủ lực như lúa gạo, cá tra, xoài, sầu riêng.

Ngày 2/11, Bộ Khoa học và Công nghệ có buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Tháp về chương trình phối hợp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2026-2030.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, địa phương sở hữu nhiều tiềm năng lớn về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, thương mại và xuất khẩu. Tuy nhiên, để chuyển hóa các lợi thế thành năng suất, giá trị gia tăng, năng lực cạnh tranh bắt buộc địa phương phải đổi mới mô hình tăng trưởng. Trong đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là chìa khóa then chốt.

Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ và tỉnh Đồng Tháp ký kết hợp tác.

Người đứng đầu UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong ứng dụng công nghệ nâng cao giá trị các ngành hàng chủ lực, tỉnh tập trung tối đa cho lúa gạo, cá tra, xoài và sầu riêng. Trong đó, ưu tiên ứng dụng công nghệ cao từ khâu chọn tạo giống, sản xuất thông minh, kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc, cho đến bảo quản, chế biến sâu và tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để phát triển kinh tế tuần hoàn.

Đặc biệt, để tạo lực đẩy cho hạ tầng số, Đồng Tháp đã đăng ký 9 dự án với tổng nhu cầu vốn khoảng 4.260 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026-2030, tập trung vào lĩnh vực chuyển đổi số và đô thị thông minh. Tỉnh kiến nghị bộ rà soát, lựa chọn những dự án cấp thiết, hiệu quả nhất để trình cấp có thẩm quyền xem xét bố trí nguồn lực.

Ông Vũ Hải Quân - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Vũ Hải Quân - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ghi nhận những kết quả trong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số của tỉnh Đồng Tháp, nhưng cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, đặc biệt về tiến độ giải ngân nguồn vốn cho các dự án.

Theo ông Quân, các sở ngành của Đồng Tháp cần chủ động làm việc trực tiếp với các đơn vị của bộ để tháo gỡ dứt điểm khó khăn, bảo đảm sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả cao, tuyệt đối không chạy theo thành tích.

Ông Quân cũng cho rằng, để đạt tăng trưởng hai con số, Đồng Tháp phải khẩn trương đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thấm sâu vào toàn bộ chuỗi giá trị sản xuất. Đặc biệt lưu ý vai trò của khối doanh nghiệp, khoa học và công nghệ phải xuất phát từ thực tiễn và nhu cầu của doanh nghiệp, lực lượng chủ lực đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.

Người đứng đầu ngành khoa học và công nghệ cũng đề xuất Đồng Tháp lập Tổ công tác chuyên trách, mời các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học để đặt hàng những bài toán cụ thể. Từ đó lựa chọn nhiệm vụ ưu tiên trọng điểm, tránh triển khai dàn trải.