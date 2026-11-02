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Người dân Huế tự nguyện giao nộp rùa đất lớn quý hiếm

Ngọc Văn

TPO - Phát hiện một con rùa đất lớn gần sông Bồ, người dân phường Kim Trà (TP. Huế) chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng để bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm.

Ngày 2/11, Công an phường Kim Trà cho biết vừa phối hợp với UBND phường và Hạt Kiểm lâm khu vực Bắc Sông Hương tiếp nhận, bàn giao một con rùa đất lớn do người dân tự nguyện giao nộp.

Trước đó, trong lúc sinh hoạt gần khu vực sông Bồ, ông Phạm Thái Hiền (trú tại tổ dân phố Hương Sơn, phường Kim Trà) phát hiện một con rùa có phần mai màu xám, với gờ nổi chạy dọc sống lưng, rìa sau mai hình răng cưa.

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Công an phường Kim Trà phối hợp lực lượng kiểm lâm cùng cơ quan chức năng tiếp nhận con rùa đất quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp. Ảnh CACC

Nhận thấy đây có thể là động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ, ông Hiền đã chủ động liên hệ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để giao nộp con vật cho Công an phường.

Sau khi tiếp nhận, Công an phường Kim Trà phối hợp chính quyền địa phương và cơ quan kiểm lâm hoàn tất thủ tục bàn giao, bảo đảm con rùa được chăm sóc, bảo vệ và xử lý theo quy định.

Theo cơ quan chức năng, đây là rùa đất lớn, có tên khoa học Heosemys grandis, thuộc họ Rùa đầm (Geoemydidae), là loài rùa nước ngọt có kích thước lớn, thuộc nhóm IIB trong Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm của Việt Nam.

Công an phường Kim Trà khuyến cáo người dân không săn bắt, mua bán, vận chuyển, tàng trữ hoặc nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã. Khi phát hiện các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm, cần thông báo cho chính quyền địa phương, cơ quan công an hoặc kiểm lâm để được hướng dẫn xử lý đúng quy định.

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#Rùa đất #động vật #quý hiếm #sông Bồ #Kim Trà #giao nộp #kiểm lâm #TP Huế #Công an phường

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