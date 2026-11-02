Cửa khẩu Chi Ma sắp thành khu thương mại hiện đại giáp Trung Quốc

VPBank và AIA Việt Nam vừa ra mắt Sản phẩm Bảo hiểm Liên kết đơn vị Tinh Hoa Thịnh Vượng, hướng đến khách hàng cao cấp. Sản phẩm kết hợp quyền lợi bảo vệ có thể đạt đến 300% số tiền bảo hiểm vào năm hợp đồng thứ 20 - khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện của sản phẩm, cùng các lựa chọn đầu tư thông qua Quỹ liên kết đơn vị và Thưởng duy trì đóng phí, nhằm hỗ trợ khách hàng trong quá trình hoạch định tài chính dài hạn.