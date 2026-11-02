Cửa khẩu Chi Ma sắp thành khu thương mại hiện đại giáp Trung Quốc

Không gian phát triển cửa khẩu Chi Ma sẽ rộng gấp nhiều lần hiện nay.
TPO - Cửa khẩu Chi Ma vừa được UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành kế hoạch phát triển thành khu dịch vụ cửa khẩu, logistics và du lịch, biên mậu thông minh, hiện đại xuyên biên giới, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho Lạng Sơn và các tỉnh Đông Bắc.
Không gian phát triển cửa khẩu Chi Ma sẽ rộng gấp nhiều lần hiện nay.
TPO - Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng, nợ lương và quan hệ lao động tại doanh nghiệp; đồng thời tổng hợp kế hoạch thưởng Tết năm 2027, gửi báo cáo trước ngày 25/11/2026.
TPO - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho rằng, ngành nông nghiệp còn nhiều điểm nghẽn về công nghệ, nguyên liệu đầu vào, chế biến sâu, logistics và liên kết thị trường. Trong khi dư địa mở rộng diện tích ngày càng hạn chế, tăng trưởng phải dựa nhiều hơn vào năng suất, chất lượng và ứng dụng khoa học công nghệ. Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu xây dựng sàn giao dịch nông sản quốc gia.
TPO - Thị trường chứng khoán khởi đầu tháng 11 bằng một phiên giảm sâu. VN-Index mất gần 31 điểm, hàng loạt cổ phiếu ngân hàng lao dốc, trong đó VPB giảm hơn 6%, còn VCB, BID, LPB và OCB cùng mất trên 4%. Khối ngoại tiếp tục bán mạnh cổ phiếu nhà băng, tạo thêm sức ép lên thị trường.
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) chính thức được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 34.688 tỷ đồng. Nguồn vốn này giúp Ngân hàng củng cố năng lực tài chính, nâng cao các chỉ số an toàn vốn, đồng thời thể hiện định hướng phát triển đồng bộ giữa nguồn lực tài chính và nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.
VPBank và AIA Việt Nam vừa ra mắt Sản phẩm Bảo hiểm Liên kết đơn vị Tinh Hoa Thịnh Vượng, hướng đến khách hàng cao cấp. Sản phẩm kết hợp quyền lợi bảo vệ có thể đạt đến 300% số tiền bảo hiểm vào năm hợp đồng thứ 20 - khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện của sản phẩm, cùng các lựa chọn đầu tư thông qua Quỹ liên kết đơn vị và Thưởng duy trì đóng phí, nhằm hỗ trợ khách hàng trong quá trình hoạch định tài chính dài hạn.
Nhằm mục tiêu phục vụ tốt hơn đến người chơi, kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS) mang đến phương thức mua vé xổ số hợp pháp, chính thống, thuận tiện và nhanh chóng. Sau gần 6 năm ra mắt, kênh đã đạt 5 triệu tài khoản đăng ký dự thưởng vào cuối tháng 10/2026.
Trong 10 tháng năm 2026, Thuế TP Hà Nội thu ngân sách 613.790 tỷ đồng, đạt 100,04% dự toán pháp lệnh cả năm, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2025.
Trên hành trình đồng hành cùng cộng đồng, những giá trị bền vững thường được tạo nên từ sự thấu hiểu nhu cầu địa phương và những hành động thiết thực.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK) vừa công bố thông tin về việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao vào vị trí Quyền Tổng Giám đốc.
TPO - Sáng nay (2/11), giá vàng trong nước quay đầu tăng. Theo đó, vàng miếng SJC bán ra lên mốc 140 triệu đồng/lượng và cao hơn thế giới hơn 17 triệu đồng/lượng.
Bước sang tuổi 31, SATRA không chỉ ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng mà còn tạo động lực bứt phá mới thông qua chiến lược quản trị dữ liệu tập trung, tối ưu hóa kho vận và chuyển đổi mô hình bán lẻ hiện đại.
Phó Chi cục trưởng QLTNhận định về diễn biến thị trường trước thềm cao điểm mua sắm cuối năm, ông Kiều Đình Cảnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội cảnh báo: "Hoạt động kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu vẫn diễn ra với số lượng lớn, tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng".T Hà Nội: "Kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu vẫn diễn ra với số lượng lớn"
Chiều 1/11, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức ký kết Chương trình phối hợp về phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2026-2030.
Từng có khách xếp hàng dài, hoàn vốn sau 4 tháng tại Hà Nội, thương hiệu Một Buổi Sáng tiếp tục mở rộng vào TPHCM nhưng sau đó phải đóng cửa cơ sở này, chấp nhận mất 270 triệu đồng tiền cọc.
TPO - Hợp đồng mua bán nhà ở là tài sản trong tương lai nhưng quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng này là một loại quyền tài sản hợp pháp được pháp luật bảo hộ. Cấm chuyển nhượng là tước đi quyền định đoạt tài sản của công dân, được quy định tại Điều 32, Hiến pháp 2013.
TPO - Tại ngày 30/9, Công ty CP Đầu tư LDG ghi nhận doanh thu gần 5 tỷ đồng (giảm hơn 97% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ gần 116 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi hơn 16 tỷ đồng, nâng tổng lỗ luỹ kế của LDG hơn 1.368 tỷ đồng, bằng khoảng 53% vốn điều lệ.