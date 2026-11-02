Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Lạng Sơn:

Cửa khẩu Chi Ma sắp thành khu thương mại hiện đại giáp Trung Quốc

Anh Trọng

TPO - Cửa khẩu Chi Ma vừa được UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành kế hoạch phát triển thành khu dịch vụ cửa khẩu, logistics và du lịch, biên mậu thông minh, hiện đại xuyên biên giới, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho Lạng Sơn và các tỉnh Đông Bắc.

tp_1.jpg
Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng cửa khẩu Chi Ma đến năm 2045, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch, phát triển cửa Chi Ma.
tp_13.jpg
Cửa khẩu Chi Ma thuộc tỉnh Lạng Sơn, là cửa khẩu giao thương trên bộ gần nhất giữa Lạng Sơn và Hải Phòng, Bắc Ninh với thị trường Trung Quốc và các nước ASEAN.
tp_2.jpg
tp_3.jpg
Chi Ma cũng đang là cửa khẩu “chia lửa” quan trọng để tiêu thụ hàng hóa, đặc biệt là trái cây, hàng nông sản, thủy sản, sản phẩm công nghiệp nhẹ với các cửa khẩu lớn như Hữu Nghị, Tân Thanh…
tp_4.jpg
Hiện trung bình mỗi ngày cửa khẩu Chi Ma đang thông quan từ 300 - 500 xe tải, container… Năm 2025 có 977 doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan qua cửa khẩu, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 1,08 tỷ USD.
tp_5.jpg
Theo quy hoạch, từ nay đến năm 2045, cửa khẩu Chi Ma được ưu tiên đầu tư hoàn thiện hạ tầng, kết nối giao thông, phát triển logistics, thương mại biên giới và chuẩn bị điều kiện phục vụ nâng cấp cặp cửa khẩu Chi Ma - Ái Điểm (Trung Quốc).
tp_15.jpg
Với mục tiêu, từng bước xây dựng Chi Ma thành khu vực cửa khẩu hiện đại, thông minh; phát triển thương mại biên giới, dịch vụ cửa khẩu, logistics và du lịch, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Đông tỉnh Lạng Sơn; đồng thời gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới quốc gia.
tp_9.jpg
Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (đơn vị quản lý) cho biết, mục tiêu thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu năm nay đạt khoảng 940 tỷ đồng, tăng 335 tỷ đồng so với năm trước.
tp_2.jpg
tp_11.jpg
tp_10.jpg
tp_7.jpg
Cửa khẩu Chi Ma được quy hoạch tổ chức không gian phát triển theo 2 hành lang và 3 vùng chức năng. Trong đó, hành lang đô thị - dịch vụ - logistics dọc các tuyến ĐT.236 và Chi Ma - Co Sa được định hướng phát triển thương mại, dịch vụ, kho bãi, logistics, kho ngoại quan và trung tâm phân phối hàng hóa.
tp_12.jpg

Không gian phát triển cửa khẩu Chi Ma sẽ rộng gấp nhiều lần hiện nay.

Xem thêm

#Cửa khẩu Chi Ma #tỉnh Lạng Sơn #quy hoạch Chi Ma #logistics Lạng Sơn #thương mại biên giới #Lạng Sơn #Ái Điểm #khu kinh tế cửa khẩu

Cùng chuyên mục

Hội nghị tại Cần Thơ, lãnh đạo Chính phủ, bộ ngành bàn giải pháp ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thúc đẩy tăng trưởng nông nghiệp

Phó Thủ tướng: Nghiên cứu lập sàn giao dịch nông sản quốc gia

TPO - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho rằng, ngành nông nghiệp còn nhiều điểm nghẽn về công nghệ, nguyên liệu đầu vào, chế biến sâu, logistics và liên kết thị trường. Trong khi dư địa mở rộng diện tích ngày càng hạn chế, tăng trưởng phải dựa nhiều hơn vào năng suất, chất lượng và ứng dụng khoa học công nghệ. Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu xây dựng sàn giao dịch nông sản quốc gia.

Loạt cổ phiếu ngân hàng nằm sàn, VN-Index giảm mạnh nhất từ đầu tháng

Chứng khoán 'đỏ lửa', loạt cổ phiếu nằm sàn

TPO - Thị trường chứng khoán khởi đầu tháng 11 bằng một phiên giảm sâu. VN-Index mất gần 31 điểm, hàng loạt cổ phiếu ngân hàng lao dốc, trong đó VPB giảm hơn 6%, còn VCB, BID, LPB và OCB cùng mất trên 4%. Khối ngoại tiếp tục bán mạnh cổ phiếu nhà băng, tạo thêm sức ép lên thị trường.

SeABank hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 34.688 tỷ đồng

SeABank hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 34.688 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) chính thức được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 34.688 tỷ đồng. Nguồn vốn này giúp Ngân hàng củng cố năng lực tài chính, nâng cao các chỉ số an toàn vốn, đồng thời thể hiện định hướng phát triển đồng bộ giữa nguồn lực tài chính và nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

VPBank và AIA giới thiệu Tinh Hoa Thịnh Vượng, sản phẩm bảo hiểm kết hợp bảo vệ và đầu tư dành cho khách hàng cao cấp

VPBank và AIA giới thiệu Tinh Hoa Thịnh Vượng, sản phẩm bảo hiểm kết hợp bảo vệ và đầu tư dành cho khách hàng cao cấp

VPBank và AIA Việt Nam vừa ra mắt Sản phẩm Bảo hiểm Liên kết đơn vị Tinh Hoa Thịnh Vượng, hướng đến khách hàng cao cấp. Sản phẩm kết hợp quyền lợi bảo vệ có thể đạt đến 300% số tiền bảo hiểm vào năm hợp đồng thứ 20 - khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện của sản phẩm, cùng các lựa chọn đầu tư thông qua Quỹ liên kết đơn vị và Thưởng duy trì đóng phí, nhằm hỗ trợ khách hàng trong quá trình hoạch định tài chính dài hạn.

Kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott chạm mốc 5 triệu tài khoản

Kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott chạm mốc 5 triệu tài khoản

Nhằm mục tiêu phục vụ tốt hơn đến người chơi, kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS) mang đến phương thức mua vé xổ số hợp pháp, chính thống, thuận tiện và nhanh chóng. Sau gần 6 năm ra mắt, kênh đã đạt 5 triệu tài khoản đăng ký dự thưởng vào cuối tháng 10/2026.

Giá vàng quay đầu tăng

Giá vàng quay đầu tăng

TPO - Sáng nay (2/11), giá vàng trong nước quay đầu tăng. Theo đó, vàng miếng SJC bán ra lên mốc 140 triệu đồng/lượng và cao hơn thế giới hơn 17 triệu đồng/lượng.

Phó Chi cục trưởng QLTT Hà Nội: 'Kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu vẫn diễn ra với số lượng lớn'

Phó Chi cục trưởng QLTT Hà Nội: 'Kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu vẫn diễn ra với số lượng lớn'

Phó Chi cục trưởng QLTNhận định về diễn biến thị trường trước thềm cao điểm mua sắm cuối năm, ông Kiều Đình Cảnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội cảnh báo: "Hoạt động kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu vẫn diễn ra với số lượng lớn, tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng".T Hà Nội: "Kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu vẫn diễn ra với số lượng lớn"

Nhiều doanh nghiệp cạn tiền mặt

Nhiều doanh nghiệp cạn tiền mặt

TPO - Tại ngày 30/9, Công ty CP Đầu tư LDG ghi nhận doanh thu gần 5 tỷ đồng (giảm hơn 97% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ gần 116 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi hơn 16 tỷ đồng, nâng tổng lỗ luỹ kế của LDG hơn 1.368 tỷ đồng, bằng khoảng 53% vốn điều lệ.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe