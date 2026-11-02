Thuế TP Hà Nội hoàn thành dự toán thu ngân sách sau 10 tháng

Trong 10 tháng năm 2026, Thuế TP Hà Nội thu ngân sách 613.790 tỷ đồng, đạt 100,04% dự toán pháp lệnh cả năm, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo Thuế TP Hà Nội, tổng thu ngân sách 10 tháng đạt 613.790 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa đạt 610.914 tỷ đồng, thu từ dầu thô đạt 2.876 tỷ đồng.

Đáng chú ý, thu từ sản xuất, kinh doanh đạt 264.402 tỷ đồng, bằng 98,6% dự toán pháp lệnh, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước. Đây là nhóm thu có mức tăng trưởng cao nhất trong các khoản thu được công bố.

Các khoản thu từ đất, nhà đạt 112.617 tỷ đồng, bằng 113,1% dự toán, tăng 7,1% so với cùng kỳ. Trong khi đó, các khoản thuế, phí khác, chủ yếu là khoản thu từ Trung ương, đạt 233.895 tỷ đồng, bằng 96,6% dự toán, tăng 0,8%.

Như vậy, chỉ sau 10 tháng, số thu ngân sách do Thuế TP Hà Nội thực hiện đã vượt nhẹ dự toán pháp lệnh cả năm 2026. Trong đó, thu từ sản xuất, kinh doanh tiếp tục là điểm sáng với mức tăng trưởng hơn 22%.

Trong 2 tháng cuối năm, Thuế TP Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý, triển khai các giải pháp chống thất thu và mở rộng nguồn thu, phấn đấu đưa tỷ lệ tăng thu cả năm lên mức cao nhất.