Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Ngân hàng nơi lọc nhân viên, chỗ rầm rộ tuyển

Ngọc Mai

TPO - Trong khi nhiều ngân hàng đẩy mạnh tinh giản lao động, tái cấu trúc bộ máy và chuyển đổi mô hình hoạt động, một số nhà băng lớn vẫn tìm kiếm nhân sự. Thị trường lao động ngành ngân hàng vì thế đang chứng kiến sự phân hóa rõ nét: nơi thu hẹp quy mô, nơi mở rộng tuyển dụng để đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Hàng nghìn nhân sự rời ngân hàng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, tại ngày 30/9, KienlongBank và công ty con có 2.596 nhân viên đang làm việc, giảm 1.078 người so với cuối quý II.

kl.jpg
Chỉ trong quý III, ngân hàng KienlongBank đã cắt giảm hơn 1.000 lao động. Ảnh: KLB.

Việc tinh gọn bộ máy diễn ra song song với quá trình sắp xếp lại mạng lưới hoạt động. Ngày 30/9, KienlongBank có 31 chi nhánh và 103 phòng giao dịch. Đến giữa tháng 10, ngân hàng thông báo dừng hoạt động một số phòng giao dịch, chuyển sang mô hình phục vụ đa kênh, kết hợp ứng dụng KienlongBank Plus và hệ thống điểm giao dịch tự động X-Digi.

Một trường hợp đáng chú ý khác là Sacombank. Báo cáo tài chính hợp nhất quý III cho thấy, ngân hàng này và các công ty con có 12.553 nhân viên tại ngày 30/9, giảm 4.263 người so với cuối năm 2025.

Trước đó, trong nửa đầu năm, Sacombank đã dẫn đầu hệ thống về số lượng nhân sự cắt giảm khi giảm hơn 3.700 lao động. Như vậy, sau ba quý, quy mô nhân sự của nhà băng này đã thu hẹp đáng kể, xuống mức thấp nhất trong khoảng 10 năm qua.

Diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh Sacombank thực hiện tái cấu trúc toàn diện, với nhiều thay đổi ở bộ máy lãnh đạo cấp cao. Từ đầu tháng 6, ngân hàng đổi tên từ Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín thành Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc, đồng thời chuyển trụ sở chính đến địa điểm mới trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, TPHCM. Những thay đổi về thương hiệu, quản trị và tổ chức hoạt động cho thấy ngân hàng đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ.

Không chỉ KienlongBank và Sacombank, Eximbank cũng ghi nhận quy mô nhân sự giảm trong 9 tháng đầu năm. Tại ngày 30/9, ngân hàng có 5.358 nhân viên, giảm 783 người so với đầu năm. Bình quân số cán bộ, nhân viên trong 9 tháng là 5.750 người, thấp hơn 586 người so với cùng kỳ năm 2025.

Nếu tính riêng ngân hàng mẹ, số lượng nhân viên cuối tháng 9 là 5.315 người, giảm 771 người so với đầu năm.

Big4 và ngân hàng chính sách vẫn tuyển dụng

Trái ngược với việc tinh giản lao động tại một số nhà băng, thị trường lao động ngành ngân hàng những tháng cuối năm 2026 vẫn ghi nhận nhu cầu tuyển dụng đáng kể, đặc biệt là ở khu vực ngân hàng Nhà nước nắm cổ phần chi phối.

Theo hai thông báo ban hành ngày 14/10, Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng 156 lao động, nhằm bổ sung nguồn lực cho mạng lưới hoạt động trên cả nước. Trong đó, 149 chỉ tiêu chuyên môn nghiệp vụ được phân bổ tại 29/34 chi nhánh tỉnh, thành phố; 7 chỉ tiêu kỹ sư làm việc tại Trung tâm Công nghệ thông tin.

nhcs.jpg
Thông báo tuyển dụng của Ngân hàng Chính sách. Ảnh: HNCS.

Đợt tuyển dụng này cho thấy, nhu cầu bổ sung nhân lực vẫn hiện hữu tại các tổ chức tín dụng có mạng lưới hoạt động rộng, đặc biệt khi nhiệm vụ triển khai tín dụng chính sách, phục vụ người dân và các đối tượng thụ hưởng tiếp tục được mở rộng.

Ở khối ngân hàng thương mại Nhà nước sở hữu 100% vốn hoặc nắm cổ phần chi phối (Big4) gồm Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank, kế hoạch tuyển dụng trong năm vẫn được triển khai. Tính đến ngày 7/10, các ngân hàng này đều đã thông báo tuyển dụng với số lượng chỉ tiêu đáng kể.

Agribank có kế hoạch tuyển dụng 744 nhân sự, thuộc nhóm ngân hàng có nhu cầu nhân lực lớn; Vietcombank cần bổ sung 292 nhân sự cho các vị trí tại chi nhánh trên toàn hệ thống. Đáng chú ý, trong số này có 266 vị trí không yêu cầu người có kinh nghiệm; 26 vị trí còn lại yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm. VietinBank cũng thông báo tuyển dụng 189 người, BIDV 46 người.

Xem thêm

#tuyển dụng ngân hàng #cắt giảm nhân sự #Big4 ngân hàng #KienlongBank #Sacombank #Vietcombank #Ngân hàng Chính sách xã hội

Cùng chuyên mục

Doanh nghiệp hàng không giảm mạnh nhân sự

Doanh nghiệp hàng không giảm mạnh nhân sự

TPO - Tới quý III năm nay, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam giảm gần 3.700 người và hiện còn hơn 7.100 lao động, tương đương 34% so với hồi đầu năm. Vietnam Airlines giảm hơn 1.000 nhân sự, tương đương khoảng 5% tổng số lao động.

Đợt nắng nóng đầu tiên: Tiêu thụ điện có thể vượt 1 tỷ kWh/ngày

Giá điện giảm 2%, người dân và doanh nghiệp được lợi thế nào?

TPO - Từ ngày 1/11, giá bán lẻ điện giảm 2% đối với tất cả các nhóm khách hàng. Chính sách được kỳ vọng giúp người dân giảm chi phí sinh hoạt, doanh nghiệp có thêm điều kiện hạ giá hàng hóa, đồng thời góp phần giảm sức ép lên mặt bằng giá cuối năm.

Nhiều doanh nghiệp 'cài số lùi' lợi nhuận

Nhiều doanh nghiệp 'cài số lùi' lợi nhuận

TPO - 9 tháng qua, Tổng Công ty Tín Nghĩa có lợi nhuận sau thuế hơn 234 tỷ đồng (giảm 69% so với cùng kỳ năm trước), DIC Corp mới hoàn thành 40% kế hoạch năm, Thuduc House có lợi nhuận sau thuế âm hơn 1 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi hơn 103 tỷ đồng.

Giá vàng nhẫn thấp hơn vàng miếng SJC

Giá vàng nhẫn thấp hơn vàng miếng SJC

TPO - Sáng nay (1/11), giá vàng trong nước giảm mạnh theo đà giảm của giá vàng thế giới. Giá bán vàng nhẫn thấp hơn vàng miếng SJC từ 1,2 - 3,2 triệu đồng/lượng, tùy từng thương hiệu.

MSB ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận trước thuế quý III đạt trên 27%

MSB ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận trước thuế quý III đạt trên 27%

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) công bố kết quả kinh doanh với lợi nhuận trước thuế quý III/2026 đạt 2.017 tỷ đồng, tăng 27,1% so với cùng kỳ; lũy kế 9 tháng đạt gần 5.440 tỷ đồng. Động lực tăng trưởng đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, thu nhập lãi thuần khởi sắc và hiệu quả kiểm soát chi phí an toàn.

Sun PhuQuoc Airways cất cánh chuyến bay thương mại đầu tiên vào ngày 1/11/2025

Sun PhuQuoc Airways tròn một năm cất cánh

Ngày 1/11/2026, Sun PhuQuoc Airways (SPA) tròn một năm cất cánh. Từ 220 hành khách trên chuyến bay đầu tiên, sau 365 ngày, hãng đã thực hiện gần 23.600 chuyến bay, đưa hơn 4 triệu lượt hành khách đến với Phú Quốc và mọi miền đất nước, trên mạng bay 29 đường bay, trong đó 16 đường bay quốc tế. Bước sang năm thứ hai với đội tàu 22 chiếc, hãng hàng không mang tên Đảo Ngọc cùng Phú Quốc bước vào năm APEC 2027.

Lý do một số doanh nghiệp nghỉ lễ văn hóa 4 ngày

Lý do một số doanh nghiệp nghỉ lễ văn hóa 4 ngày

TPO - Để kỳ nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) kéo dài 4 ngày liên tiếp, một số doanh nghiệp chủ động hoán đổi ngày làm việc. Tuy nhiên, không ít đơn vị chỉ bố trí nghỉ một ngày tương tự khu vực công do đang trong giai đoạn cao điểm sản xuất.

Lợi bất cập hại nếu cấm chuyển nhượng hợp đồng mua nhà hình thành trong tương lai?

Lợi bất cập hại nếu cấm chuyển nhượng hợp đồng mua nhà hình thành trong tương lai?

TPO - Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cho rằng cần phân biệt rõ giữa quyền sở hữu một căn nhà và quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán căn nhà đó. Dù nhà chưa hình thành, người mua đã có những quyền và nghĩa vụ tài sản hợp pháp được xác lập thông qua hợp đồng. Những quyền này được pháp luật bảo hộ và không thể tùy tiện tước bỏ.

Đề xuất mới với doanh nghiệp ‘đắp chiếu’

Đề xuất mới với doanh nghiệp ‘đắp chiếu’

TPO - Doanh nghiệp ngừng hoạt động nhiều năm, nhưng chưa làm thủ tục giải thể, có thể được giảm đáng kể hồ sơ phải bổ sung khi làm thủ tục đóng mã số thuế. Bộ Tài chính đề xuất không yêu cầu nộp tờ khai đối với những kỳ không phát sinh nghĩa vụ thuế, đồng thời xây dựng cơ chế xử lý tiền phạt và nợ thuế tồn đọng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe