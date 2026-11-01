Ngân hàng nơi lọc nhân viên, chỗ rầm rộ tuyển

TPO - Trong khi nhiều ngân hàng đẩy mạnh tinh giản lao động, tái cấu trúc bộ máy và chuyển đổi mô hình hoạt động, một số nhà băng lớn vẫn tìm kiếm nhân sự. Thị trường lao động ngành ngân hàng vì thế đang chứng kiến sự phân hóa rõ nét: nơi thu hẹp quy mô, nơi mở rộng tuyển dụng để đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Hàng nghìn nhân sự rời ngân hàng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, tại ngày 30/9, KienlongBank và công ty con có 2.596 nhân viên đang làm việc, giảm 1.078 người so với cuối quý II.

Chỉ trong quý III, ngân hàng KienlongBank đã cắt giảm hơn 1.000 lao động. Ảnh: KLB.

Việc tinh gọn bộ máy diễn ra song song với quá trình sắp xếp lại mạng lưới hoạt động. Ngày 30/9, KienlongBank có 31 chi nhánh và 103 phòng giao dịch. Đến giữa tháng 10, ngân hàng thông báo dừng hoạt động một số phòng giao dịch, chuyển sang mô hình phục vụ đa kênh, kết hợp ứng dụng KienlongBank Plus và hệ thống điểm giao dịch tự động X-Digi.

Một trường hợp đáng chú ý khác là Sacombank. Báo cáo tài chính hợp nhất quý III cho thấy, ngân hàng này và các công ty con có 12.553 nhân viên tại ngày 30/9, giảm 4.263 người so với cuối năm 2025.

Trước đó, trong nửa đầu năm, Sacombank đã dẫn đầu hệ thống về số lượng nhân sự cắt giảm khi giảm hơn 3.700 lao động. Như vậy, sau ba quý, quy mô nhân sự của nhà băng này đã thu hẹp đáng kể, xuống mức thấp nhất trong khoảng 10 năm qua.

Diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh Sacombank thực hiện tái cấu trúc toàn diện, với nhiều thay đổi ở bộ máy lãnh đạo cấp cao. Từ đầu tháng 6, ngân hàng đổi tên từ Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín thành Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc, đồng thời chuyển trụ sở chính đến địa điểm mới trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, TPHCM. Những thay đổi về thương hiệu, quản trị và tổ chức hoạt động cho thấy ngân hàng đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ.

Không chỉ KienlongBank và Sacombank, Eximbank cũng ghi nhận quy mô nhân sự giảm trong 9 tháng đầu năm. Tại ngày 30/9, ngân hàng có 5.358 nhân viên, giảm 783 người so với đầu năm. Bình quân số cán bộ, nhân viên trong 9 tháng là 5.750 người, thấp hơn 586 người so với cùng kỳ năm 2025.

Nếu tính riêng ngân hàng mẹ, số lượng nhân viên cuối tháng 9 là 5.315 người, giảm 771 người so với đầu năm.

Big4 và ngân hàng chính sách vẫn tuyển dụng

Trái ngược với việc tinh giản lao động tại một số nhà băng, thị trường lao động ngành ngân hàng những tháng cuối năm 2026 vẫn ghi nhận nhu cầu tuyển dụng đáng kể, đặc biệt là ở khu vực ngân hàng Nhà nước nắm cổ phần chi phối.

Theo hai thông báo ban hành ngày 14/10, Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng 156 lao động, nhằm bổ sung nguồn lực cho mạng lưới hoạt động trên cả nước. Trong đó, 149 chỉ tiêu chuyên môn nghiệp vụ được phân bổ tại 29/34 chi nhánh tỉnh, thành phố; 7 chỉ tiêu kỹ sư làm việc tại Trung tâm Công nghệ thông tin.

Thông báo tuyển dụng của Ngân hàng Chính sách. Ảnh: HNCS.

Đợt tuyển dụng này cho thấy, nhu cầu bổ sung nhân lực vẫn hiện hữu tại các tổ chức tín dụng có mạng lưới hoạt động rộng, đặc biệt khi nhiệm vụ triển khai tín dụng chính sách, phục vụ người dân và các đối tượng thụ hưởng tiếp tục được mở rộng.

Ở khối ngân hàng thương mại Nhà nước sở hữu 100% vốn hoặc nắm cổ phần chi phối (Big4) gồm Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank, kế hoạch tuyển dụng trong năm vẫn được triển khai. Tính đến ngày 7/10, các ngân hàng này đều đã thông báo tuyển dụng với số lượng chỉ tiêu đáng kể.

Agribank có kế hoạch tuyển dụng 744 nhân sự, thuộc nhóm ngân hàng có nhu cầu nhân lực lớn; Vietcombank cần bổ sung 292 nhân sự cho các vị trí tại chi nhánh trên toàn hệ thống. Đáng chú ý, trong số này có 266 vị trí không yêu cầu người có kinh nghiệm; 26 vị trí còn lại yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm. VietinBank cũng thông báo tuyển dụng 189 người, BIDV 46 người.