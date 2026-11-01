Giá vàng nhẫn thấp hơn vàng miếng SJC

TPO - Sáng nay (1/11), giá vàng trong nước giảm mạnh theo đà giảm của giá vàng thế giới. Giá bán vàng nhẫn thấp hơn vàng miếng SJC từ 1,2 - 3,2 triệu đồng/lượng, tùy từng thương hiệu.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 136 - 139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đứng im so với sáng qua nhưng giảm 2,7 triệu đồng/lượng so với đầu tuần.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC về mốc 139 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh theo vàng miếng trong 1 tuần qua. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý có giá 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 133,8 - 137,8 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 131,8 - 135,8 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 133,8 - 137,8 triệu đồng/lượng…

Giá vàng nhẫn thấp hơn vàng miếng SJC. Ảnh: NY.

Như vậy, giá bán vàng nhẫn các thương hiệu thấp hơn vàng miếng SJC từ 1,2 - 3,2 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 3.875 USD/ounce. Đây là mức thấp nhất trong hơn 1 năm qua.

Theo Kitco News, giá vàng tiếp tục giảm mạnh sau khi Cục Dự trữ Liên bang duy trì lập trường thắt chặt chính sách tiền tệ. Bên cạnh đó, trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu ngành công nghệ sụt giảm mạnh trong ngày 30/10 đã gây ra tình trạng bán tháo kim loại quý trên diện rộng.

Trên thị trường bạc, bạc thỏi Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 43 - 45 triệu đồng/kg, giảm 2 triệu đồng/kg so với đầu tuần.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.637 đồng/USD, giữ nguyên so với hôm qua.

Tại Vietcombank, giá USD giao dịch ở mức 25.610 - 25.990 đồng/USD (mua vào - bán ra).