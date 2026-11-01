EVNGENCO3 đảm bảo sản xuất, chuẩn bị đầu tư các nguồn điện mới

Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) sản xuất hơn 22,1 tỷ kWh điện, duy trì vận hành an toàn, tin cậy các nhà máy; đồng thời thúc đẩy thủ tục đầu tư các dự án nguồn điện, hoàn thành chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn.

Vận hành an toàn, đáp ứng huy động của hệ thống điện

EVNGENCO3 cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, sản lượng điện của EVNGENCO3 đạt 22,105 tỷ kWh, hoàn thành 72,09% kế hoạch năm. Riêng quý III, sản lượng điện đạt 6,80 tỷ kWh. Các nhà máy điện của Tổng công ty bảo đảm vận hành an toàn, tin cậy, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Vận hành viên làm việc tại Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1

Cùng với nhiệm vụ vận hành, EVNGENCO3 chú trọng công tác bảo dưỡng, sửa chữa, duy trì độ sẵn sàng của các tổ máy. EVNGENCO3 đã hoàn thành 13 công trình sửa chữa, bảo dưỡng các tổ máy, trong đó có 7 công trình sửa chữa lớn, gồm đại tu tổ máy GT21, ST23 của Nhà máy điện Phú Mỹ 2.1, tổ máy H2 của Nhà máy Thủy điện Srêpốk 3 và tổ máy S2 của Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1. Ngoài ra, hiện đang triển khai đại tu tổ máy S1 Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, bảo đảm chất lượng và tiến độ, để đáp ứng tốt yêu cầu cung ứng điện trong thời gian tới.

Để chủ động cho những tháng cuối năm và mùa khô năm 2027, EVNGENCO3 tiếp tục triển khai các giải pháp bảo đảm cung ứng nhiên liệu, nâng cao hệ số khả dụng và khả năng vận hành tin cậy của thiết bị; xây dựng phương án bảo đảm nguồn nước cho hạ du, vận hành phát điện an toàn, sẵn sàng ứng phó với diễn biến thời tiết cực đoan. Chủ động làm việc với các đối tác, triển khai phương án cung ứng than, khí. Các nhà máy nhiệt điện tiếp tục thực hiện các biện pháp giảm suất hao nhiệt các tổ máy, đảm bảo an toàn môi trường trong sản xuất điện.

Đẩy mạnh chuẩn bị đầu tư, phát triển nguồn điện

Công tác chuẩn bị đầu tư của EVNGENCO3 được tích cực triển khai bao gồm các dự án thủy điện mở rộng, điện mặt trời nổi, điện linh hoạt như Dự án Nhà máy Thủy điện Srêpốk 3 và Buôn Kuốp mở rộng, Dự án Nhà máy điện linh hoạt Ninh Bình, Điện mặt trời nổi trên hồ Thủy điện Srêpốk, Buôn Kuốp...

Đến nay, Dự án Nhà máy điện mặt trời trên hồ thủy điện Buôn Kuốp đã được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Với Dự án Nhà máy điện linh hoạt Ninh Bình, ngày 30/9/2026, UBND tỉnh Ninh Bình đã phê duyệt nhà đầu tư là Liên danh EVNGENCO3 - Thuận Hải.

Trong thời gian tiếp theo, EVNGENCO3 đẩy nhanh tiến độ thủ tục đầu tư, xúc tiến hợp tác phát triển các nguồn điện mới, gắn nhiệm vụ sản xuất điện trước mắt với công tác chuẩn bị đầu tư cho những năm tiếp theo.

Chi trả cổ tức, tăng vốn điều lệ

EVNGENCO3 đã triển khai phương án phân phối lợi nhuận và tăng vốn theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua. Đồng thời đã chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền khoảng 1.123,5 tỷ đồng, từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

EVNGENCO3 cũng hoàn tất phát hành 89.876.835 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:8. Nguồn phát hành được sử dụng từ Quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm cuối năm 2025.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ tăng từ 11.234,68 tỷ đồng lên 12.133,45 tỷ đồng. Số cổ phiếu phát hành thêm được niêm yết bổ sung và ngày giao dịch chính thức từ 30/9/2026.