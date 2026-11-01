Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lý do một số doanh nghiệp nghỉ lễ văn hóa 4 ngày

Uyên Phương

TPO - Để kỳ nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) kéo dài 4 ngày liên tiếp, một số doanh nghiệp chủ động hoán đổi ngày làm việc. Tuy nhiên, không ít đơn vị chỉ bố trí nghỉ một ngày tương tự khu vực công do đang trong giai đoạn cao điểm sản xuất.

Cân nhắc hoán đổi ngày nghỉ

Ông Phạm Minh Hiển - Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty CP LTTP Colusa - Miliket (phường Linh Xuân, TPHCM) - cho biết, do đặc thù là doanh nghiệp sản xuất, việc bố trí ngày nghỉ phải có sự thương lượng giữa công ty và tổ chức công đoàn, nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và người lao động.

“Thông thường, nếu ngày nghỉ lễ rơi vào giữa tuần, công ty sẽ xem xét chuyển ngày nghỉ sang cuối tuần hoặc kết hợp với những ngày nghỉ khác để người lao động có thể nghỉ dài hơn. Việc này giúp công nhân có thời gian về quê, mua sắm hoặc giải quyết các công việc cá nhân”, ông Hiển nói.

tp-c_img.jpg
Công ty CP LTTP Colusa - Miliket nhiều khả năng sẽ hoán đổi để công nhân được kéo dài kỳ nghỉ ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Đối với dịp nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam năm nay, công ty vẫn đang trao đổi, lấy ý kiến. Ban chấp hành công đoàn sẽ tham gia lấy ý kiến người lao động. Nếu tỷ lệ đồng thuận cao, công ty sẽ thực hiện phương án phù hợp. Theo ông Hiển, khả năng cao đơn vị sẽ xem xét hoán đổi ngày nghỉ.

Ông Hiển cho biết, đối với ngành sản xuất, đặc biệt là hoạt động chạy máy, việc vận hành liên tục có ý nghĩa quan trọng. Khi máy móc đang chạy mà phải dừng lại, doanh nghiệp sẽ phát sinh nhiều chi phí hao tốn. Vì vậy, lịch nghỉ cần được tính toán để cả doanh nghiệp và người lao động đều có lợi.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Hoa (công nhân may tại phường Chánh Hưng) cho biết công ty cho nghỉ 4 ngày, từ 21-24/11.

“Tôi dự định đưa các con về quê ở Vĩnh Long để thăm ông bà. Tuy nhiên, không biết học sinh có được hoán đổi ngày nghỉ vào thứ Hai để được kéo dài ngày lễ không. Nếu không thì chúng tôi chỉ ở lại TPHCM, đi tham quan những khu vui chơi trong nội thành”, chị Hoa nói.

Theo chị Hoa, gần đây công ty có nhiều đơn hàng đang vào lúc cao điểm. Tuy nhiên, chủ doanh nghiệp vẫn tạo điều kiện để hơn 50 người lao động được nghỉ lễ lâu hơn, tái tạo sức lao động để chuẩn bị cho mùa cuối năm.

Giữ lịch nghỉ một ngày

Theo khảo sát của phóng viên, đa phần doanh nghiệp không thực hiện hoán đổi để công nhân, người lao động được nghỉ nhiều ngày liên tiếp, mà chủ yếu áp dụng lịch nghỉ chung một ngày 24/11, tương ứng với khu vực công.

1-1.jpg
Công nhân Công ty CP In số 7 được nghỉ 1 ngày hưởng nguyên lương, tuy nhiên nếu muốn nghỉ thêm có thể dùng phép năm.

Ông Trương Hoàng Tâm - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP In số 7, Khu công nghiệp Tân Tạo - cho biết, người lao động tại đơn vị được nghỉ theo đúng lịch Nhà nước và hưởng nguyên lương. Do là đơn vị sản xuất kinh doanh, công nhân làm việc cả thứ Bảy. Hiện công ty đang tăng ca, trong khi thời điểm cuối năm cần đẩy tiến độ để kịp rút doanh số.

“Công ty không hoán đổi ngày nghỉ nhưng người lao động vẫn có thể dùng ngày phép để nghỉ thêm nếu muốn. Tất cả nhân viên, người lao động được khuyến khích nghỉ số ngày hợp lý để sản xuất hàng hóa”, ông Tâm nói.

Tại Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam, người lao động cũng được nghỉ một ngày hưởng nguyên lương trong dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

tp-c_ho-uyen-phuong-1.jpg
Một điểm vui chơi trong dịp lễ.

Theo bà Phạm Thị Tuyết Nhung - Chủ tịch Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam, ngày 23/11 các cơ quan Nhà nước và trường học vẫn hoạt động bình thường do đây không phải ngày nghỉ. Nếu đoàn viên, người lao động nghỉ ngày 23/11 thì sẽ phải làm bù vào một ngày thứ Bảy khác.

Theo các chuyên gia lao động, việc bố trí lịch nghỉ lễ phụ thuộc vào nội quy lao động và đặc thù làm việc của từng doanh nghiệp. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể linh hoạt cho người lao động sử dụng phép năm để kéo dài kỳ nghỉ.

Theo Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động làm đủ 12 tháng được nghỉ 12 ngày phép hưởng nguyên lương. Tuy nhiên, việc sắp xếp cần có sự thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động, bảo đảm thời gian nghỉ tối thiểu theo quy định.

Việc hoán đổi hay kéo dài kỳ nghỉ cần tính đến bối cảnh sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, doanh nghiệp cần thông báo sớm để người lao động chủ động sắp xếp kế hoạch cá nhân trong dịp nghỉ lễ.

2026 là năm đầu tiên có kỳ nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam. Dịp này người dân cả nước được nghỉ 1 ngày, vào 24/11. Đây là dịp nâng cao khả năng thụ hưởng văn hóa, khuyến khích văn nghệ sĩ sáng tạo, trao truyền các giá trị văn hóa, lan tỏa lối sống văn hóa, văn minh trong xã hội.

Xem thêm

#Ngày Văn hóa Việt Nam #24/11 #nghỉ lễ #người lao động #TPHCM

Cùng chuyên mục

Lợi bất cập hại nếu cấm chuyển nhượng hợp đồng mua nhà hình thành trong tương lai?

Lợi bất cập hại nếu cấm chuyển nhượng hợp đồng mua nhà hình thành trong tương lai?

TPO - Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cho rằng cần phân biệt rõ giữa quyền sở hữu một căn nhà và quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán căn nhà đó. Dù nhà chưa hình thành, người mua đã có những quyền và nghĩa vụ tài sản hợp pháp được xác lập thông qua hợp đồng. Những quyền này được pháp luật bảo hộ và không thể tùy tiện tước bỏ.

Đề xuất mới với doanh nghiệp ‘đắp chiếu’

Đề xuất mới với doanh nghiệp ‘đắp chiếu’

TPO - Doanh nghiệp ngừng hoạt động nhiều năm, nhưng chưa làm thủ tục giải thể, có thể được giảm đáng kể hồ sơ phải bổ sung khi làm thủ tục đóng mã số thuế. Bộ Tài chính đề xuất không yêu cầu nộp tờ khai đối với những kỳ không phát sinh nghĩa vụ thuế, đồng thời xây dựng cơ chế xử lý tiền phạt và nợ thuế tồn đọng.

Lãi đột biến tại nhiều doanh nghiệp bất động sản

Lãi đột biến tại nhiều doanh nghiệp bất động sản

TPO - Trong 9 tháng đầu năm, nhiều doanh nghiệp bất động sản ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng đột biến. Đáng chú ý, Vingroup đạt lợi nhuận sau thuế 43.700 tỷ đồng, gấp gần 6 lần cùng kỳ và vượt 25% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Doanh nghiệp xăng dầu đang làm ăn ra sao?

Doanh nghiệp xăng dầu đang làm ăn ra sao?

TPO - Lợi nhuận 9 tháng của nhiều doanh nghiệp xăng dầu tăng vọt, có đơn vị lãi gần 25.000 tỷ đồng, gấp hơn 11 lần cùng kỳ. Song, áp lực về dòng tiền và vốn lưu động vẫn hiện hữu, ngay cả với những doanh nghiệp đầu mối lớn.

Phòng chống rửa tiền: Minh bạch để bảo vệ giao dịch hợp pháp

Phòng chống rửa tiền: Minh bạch để bảo vệ giao dịch hợp pháp

TPO - Lực lượng Đặc nhiệm tài chính quốc tế tiếp tục giữ Việt Nam trong danh sách giám sát tăng cường về phòng, chống rửa tiền. Áp lực không chỉ nằm ở việc hoàn thiện khung pháp lý mà còn ở khả năng thực thi, minh bạch dòng tiền và nhận diện chủ sở hữu thực sự của doanh nghiệp.

Xuất khẩu thực phẩm sang Trung Quốc: Giảm một nửa thông tin kê khai

Xuất khẩu thực phẩm sang Trung Quốc: Giảm một nửa thông tin kê khai

Trung Quốc giảm từ 20 xuống còn 10 mục thông tin đăng ký đối với doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm nước ngoài hoặc đại lý, đồng thời quy định thời hạn giải quyết hồ sơ là 3 ngày làm việc. Doanh nghiệp phải cập nhật thông tin trong vòng 60 ngày kể từ khi phát sinh thay đổi.

MB tiên phong ký số: Trăm lần ký tay – nay chỉ 1 chạm

MB tiên phong ký số: Trăm lần ký tay – nay chỉ 1 chạm

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) mở rộng ký số xuyên suốt quy trình vay vốn, giúp khách hàng cá nhân và doanh nghiệp giảm hàng loạt thao tác ký tay, tinh gọn hồ sơ giấy. Đặc biệt, MB tiên phong kết nối công chứng điện tử và đăng ký biện pháp bảo đảm trên môi trường số, giúp giao dịch thế chấp được thực hiện nhanh chóng, an toàn, tối ưu chi phí đi lại và tiết kiệm thời gian.

Tin vui về giá điện, thuế xăng dầu

Tin vui về giá điện, thuế xăng dầu

TPO - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng thông tin, Chính phủ đang chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẩn trương rà soát, tiết giảm tối đa chi phí, hướng tới giảm giá bán lẻ điện khoảng 2% trong thời gian từ nay đến hết ngày 31/3/2027. Dự kiến từ tháng 11 đến hết năm, Chính phủ tiếp tục dành khoảng 4.000 tỷ đồng để giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng từ 7% xuống 0%.

Tập huấn chuyển đổi số, đưa đặc sản vùng cao lên sàn thương mại điện tử

Tập huấn chuyển đổi số, đưa đặc sản vùng cao lên sàn thương mại điện tử

Trong 3 ngày từ 27 - 30/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai phối hợp với UBND xã Nghĩa Đô tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng chuyển đổi số trong đón tiếp, phục vụ khách du lịch cho gần 50 học viên là đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và người lao động làm du lịch trên địa bàn.

PNJ đóng hơn 30 cửa hàng, giảm nghìn nhân sự

PNJ đóng hơn 30 cửa hàng, giảm nghìn nhân sự

TPO - Lợi nhuận sau thuế 9 tháng của PNJ chỉ đạt 471 tỷ đồng, giảm 71% so với mức 1.610 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Tại thời điểm ngày 30/9, PNJ và các công ty con có tổng cộng 7.123 nhân viên, giảm 1.040 người so với số lượng 8.163 nhân viên vào cuối tháng 6. Ngoài việc thu hẹp nhân sự, PNJ còn giảm hơn 30 cửa hàng so với quý II/2026.

Căn hộ tầng 2, số 25 Đồng Khởi, phường Sài Gòn (căn có dấu X)

Nhà của bà Trương Mỹ Lan 'rớt giá'

TPO - Sau khi không có người đăng ký tham gia đấu giá, bất động sản nằm trên đường Đồng Khởi, TPHCM của bà Trương Mỹ Lan được cơ quan thi hành án giảm giá gần 9%. Đây là diễn biến mới trong quá trình xử lý hàng trăm bất động sản nhằm thu hồi tiền khắc phục hậu quả vụ án Vạn Thịnh Phát.

Vì sao tiền gửi ngân hàng nhiều?

Vì sao tiền gửi ngân hàng nhiều?

TPO - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn khẳng định người dân vẫn đặt niềm tin vào hệ thống ngân hàng và lựa chọn gửi tiền.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe