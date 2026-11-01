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Nhiều doanh nghiệp 'cài số lùi' lợi nhuận

Duy Quang

TPO - 9 tháng qua, Tổng Công ty Tín Nghĩa có lợi nhuận sau thuế hơn 234 tỷ đồng (giảm 69% so với cùng kỳ năm trước), DIC Corp mới hoàn thành 40% kế hoạch năm, Thuduc House có lợi nhuận sau thuế âm hơn 1 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi hơn 103 tỷ đồng.

Tuần qua, VN-Index giảm 32,53 điểm xuống mức 1.741,62 điểm. Khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 645 triệu cổ phiếu/phiên. Tương tự, HNX-Index kết tuần ở mức 252,74 điểm, giảm 3,79 điểm so với tuần trước đó. Khối lượng giao dịch bình quân đạt gần 42,7 triệu đơn vị/phiên.

Trên sàn HoSE, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 5 phiên liên tiếp với 85,1 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 2.692 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng 1,55 triệu đơn vị, giá trị mua ròng hơn 39 tỷ đồng.

Với thị trường UPCoM, khối ngoại bán ròng 0,43 triệu đơn vị nhưng tổng giá trị là mua ròng hơn 121 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 26 - 30/10 trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng gần 84 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương hơn 2.531 tỷ đồng.

Dòng tiền âm

Công ty CP DICERA Holdings (mã chứng khoán: DC4) ghi nhận doanh thu hơn 266 tỷ đồng trong quý III năm nay (giảm gần 49% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế đạt hơn 23 tỷ đồng (giảm 59% so với cùng kỳ năm trước).

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DICERA Holdings đạt lợi nhuận sau thuế đạt hơn 128 tỷ đồng trong 9 tháng qua, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, doanh thu sụt giảm mạnh chủ yếu do doanh thu hợp đồng xây dựng chỉ ghi nhận gần 16 tỷ đồng so với cùng kỳ 201 tỷ đồng, doanh thu bất động sản chỉ ghi nhận hơn 244 tỷ đồng so với cùng kỳ gần 317 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm nay, DC4 ghi nhận doanh thu hơn 946 tỷ đồng (giảm 27% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế đạt hơn 128 tỷ đồng (giảm 9% so với cùng kỳ năm trước). Kết thúc 9 tháng, DC4 mới hoàn thành hơn 70% kế hoạch năm.

Trong 9 tháng đầu năm, DC4 ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm hơn 115 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 459 tỷ đồng. Cũng trong kỳ, dòng tiền đầu tư âm gần 39 tỷ đồng.

Trong quý III, Công ty CP Tổng công ty Tín Nghĩa (mã chứng khoán:TID) ghi nhận doanh thu đạt 3.143 tỷ đồng (tăng 15% so với cùng kỳ) nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt hơn 98 tỷ đồng (giảm gần 38% so với cùng kỳ).

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm, TID ghi nhận doanh thu hơn 10.126 tỷ đồng (giảm 1% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế hơn 234 tỷ đồng (giảm 69% so với cùng kỳ năm trước). Kết thúc 9 tháng đầu năm, TID mới hoàn thành 52% kế hoạch năm.

Doanh thu bất động sản giảm mạnh

Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - mã chứng khoán: DIG) ghi nhận doanh thu hơn 761 tỷ đồng trong quý III (giảm 43% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế đạt hơn 69 tỷ đồng (giảm 64% so với cùng kỳ).

Trong quý III, doanh thu giảm chủ yếu liên quan việc ghi nhận doanh thu kinh doanh bất động sản giảm từ 1.198 tỷ đồng, về hơn 640 tỷ đồng.

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DIC Corp mới hoàn thành 40% kế hoạch năm sau 9 tháng.

Lũy kế trong 9 tháng năm nay, DIC Corp ghi nhận doanh thu hơn 1.519 tỷ đồng (giảm 14% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế hơn 202 tỷ đồng (tăng hơn 1% so với cùng kỳ). Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, DIC Corp mới hoàn thành 40% kế hoạch năm.

9 tháng qua, dòng tiền kinh doanh chính của DIC Corp ghi nhận dương 2.376 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 811 tỷ đồng. Cũng trong kỳ, dòng tiền đầu tư âm 4.462 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 911 tỷ đồng.

Quý III năm nay, Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House - mã chứng khoán: TDH) ghi nhận doanh thu hơn 44 tỷ đồng (tăng 25% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế âm gần 3 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi hơn 84 tỷ đồng.

Thuduc House thuyết minh, nền lợi nhuận quý III/2025 cao khi công ty ghi nhận khoản thu nhập lớn từ việc thắng kiện vụ tranh chấp dân sự với Thuế TPHCM. Sang quý III/2026, hoạt động kinh doanh của công ty mẹ vẫn ghi nhận khoản lãi trong kỳ. Ngoài ra, công ty con đang tập trung hoàn thiện hệ thống quản lý và mở rộng thị phần, mặc dù làm phát sinh chi phí trong ngắn hạn, hoạt động này được kỳ vọng sẽ sớm mang lại nguồn lợi nhuận ổn định trong các kỳ tiếp theo.

Sau 9 tháng, TDH ghi nhận doanh thu hơn 135 tỷ đồng (tăng 121 % so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế âm hơn 1 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi hơn 103 tỷ đồng.

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