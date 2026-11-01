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Kinh tế

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Giá điện giảm 2%, người dân và doanh nghiệp được lợi thế nào?

Dương Hưng

TPO - Từ ngày 1/11, giá bán lẻ điện giảm 2% đối với tất cả các nhóm khách hàng. Chính sách được kỳ vọng giúp người dân giảm chi phí sinh hoạt, doanh nghiệp có thêm điều kiện hạ giá hàng hóa, đồng thời góp phần giảm sức ép lên mặt bằng giá cuối năm.

Giảm tiền điện, tiếp tục hỗ trợ hộ nghèo

Ông Nguyễn Đình Phước - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) - cho biết thực hiện chủ trương, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, EVN đã khẩn trương rà soát, tính toán, tiết kiệm tối đa chi phí trên cơ sở các quy định hiện hành để thực hiện giảm giá bán lẻ điện.

Theo đó, từ ngày 1/11/2026, EVN giảm giá bán lẻ điện 2% đối với tất cả các nhóm khách hàng sử dụng điện. Giá bán lẻ điện bình quân mới là 2.159,9 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Theo ông Phước, việc điều chỉnh lần này thể hiện sự chung tay của EVN trong thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời hỗ trợ bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và doanh nghiệp.

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Từ ngày 1/11, giá điện bình quân giảm 2%.

Đáng chú ý, theo đánh giá của Cục Thống kê - Bộ Tài chính, việc giảm giá bán lẻ điện 2% kể từ tháng 11/2026 sẽ làm giảm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 0,08 điểm phần trăm.

Cùng với giảm giá điện, theo lãnh đạo EVN, các chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tiếp tục được thực hiện. Cụ thể, theo Quyết định số 14/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện hằng tháng tương đương lượng điện sử dụng 30 kWh/hộ, tính theo giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành.

Đối với hộ chính sách xã hội có lượng điện sử dụng dưới 50 kWh/tháng, mức hỗ trợ hằng tháng cũng tương đương tiền điện của 30 kWh, tính theo giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành.

Giảm chi phí đầu vào, kiểm soát lạm phát

Đánh giá tác động của việc giảm giá điện lần này, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Tiến Thỏa - Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam - cho rằng, chủ trương giảm giá điện 2% của Chính phủ có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh hiện nay, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của người dân. Theo ông Thỏa, giảm giá điện 2% có thể vừa trực tiếp và gián tiếp làm CPI giảm, góp phần tích cực vào kiểm soát lạm phát.

Đối với doanh nghiệp, giá điện giảm tạo điều kiện tiết giảm chi phí đầu vào, hạ giá thành và nâng cao sức cạnh tranh. Giá thành sản xuất thép có thể giảm khoảng 0,12%, xi măng giảm khoảng 0,3%, dệt may giảm khoảng 0,23%.

Với người tiêu dùng, theo ông Thoả ước tính, một hộ gia đình sử dụng khoảng 400 kWh/tháng có thể tiết kiệm gần 20.000 đồng tiền điện mỗi tháng. Những tác động này góp phần giảm gánh nặng chi tiêu, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng theo mục tiêu Chính phủ đề ra.

Tuy nhiên, ông Thoả cho rằng tác động đến giá hàng hóa cần có sự chủ động từ phía doanh nghiệp. Bên cạnh hưởng lợi từ chính sách giảm giá đầu vào, doanh nghiệp phải tự rà soát hoạt động, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất.

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Ông Nguyễn Tiến Thoả - Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam.

“Doanh nghiệp bên cạnh việc trông vào giảm giá đầu vào từ chính sách của Nhà nước, cũng phải có giải pháp tiết giảm chi phí. Khi đó, hiệu quả đối với xã hội và khả năng cạnh tranh trên thị trường mới được phát huy tốt hơn”, ông Thỏa nói.

Về sức ép giá cả cuối năm, ông Thỏa lưu ý nhu cầu tiêu dùng tăng, hoạt động giải ngân và tín dụng có thể tạo thêm áp lực. Cùng với đó, biến động giá năng lượng thế giới và tỷ giá là những yếu tố cần tiếp tục theo dõi. Trong bối cảnh này, giảm giá điện sẽ bổ sung một yếu tố tích cực cho công tác kiểm soát lạm phát.

Dù vậy, chuyên gia cũng đặt vấn đề bảo đảm nguồn lực cho ngành điện. Giá bán giảm có thể ảnh hưởng đến phần vốn dành cho đầu tư phát triển nguồn và lưới điện từ lợi nhuận kinh doanh. Vì vậy, tiết kiệm chi phí là giải pháp quan trọng để bù đắp một phần nguồn lực.

Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cho rằng, mức giảm 2% tuy không lớn nhưng có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống người dân, nhất là trong bối cảnh giá cả còn chịu nhiều sức ép.

Theo ông Long, tiền điện giảm giúp các gia đình tiết kiệm một phần chi phí sinh hoạt, có thêm điều kiện chi tiêu cho những nhu cầu khác. Qua đó, chính sách góp phần cải thiện sức mua, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng kinh tế.

Ông Long cũng lưu ý cần phân biệt giá bán lẻ điện bình quân với mức tiền điện phải thanh toán của từng hộ. Số tiền tiết kiệm cụ thể còn phụ thuộc vào lượng điện sử dụng và biểu giá áp dụng. “Ý nghĩa của chính sách không chỉ nằm ở tác động kinh tế mà còn ở khía cạnh an sinh xã hội, thể hiện sự chia sẻ của Nhà nước với người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh còn nhiều khó khăn”, ông Long nói.

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#giảm giá điện #giá điện 2026 #EVN #hỗ trợ tiền điện #hộ nghèo #doanh nghiệp #kiểm soát lạm phát

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