Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Doanh nghiệp hàng không giảm mạnh nhân sự

Duy Quang

TPO - Tới quý III năm nay, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam giảm gần 3.700 người và hiện còn hơn 7.100 lao động, tương đương 34% so với hồi đầu năm. Vietnam Airlines giảm hơn 1.000 nhân sự, tương đương khoảng 5% tổng số lao động.

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (mã chứng khoán: ACV) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III với doanh thu thuần đạt 6.066 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu cung cấp dịch vụ hàng không trong quý đạt hơn 4.940 tỷ đồng, giảm 8%. Doanh thu dịch vụ phi hàng không đạt 908 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, doanh thu tài chính quý III đạt 165 tỷ đồng (giảm 56%), lãi tiền gửi còn 29 tỷ đồng, so với 113 tỷ đồng cùng kỳ. Chi phí tài chính tăng từ 41 tỷ đồng lên 196 tỷ đồng, tương đương tăng 380%. Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá cuối kỳ gần 168 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 10% lên 398 tỷ đồng. Kết quả, ACV đạt lợi nhuận sau thuế 2.083 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ.

4.png
Tại ngày 30/9, ACV có hơn 7.100 người lao động đang làm việc, giảm gần 3.700 người so với hồi đầu năm.

Lũy kế 9 tháng năm, doanh thu thuần đạt 19.226 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 8.740 tỷ đồng, giảm 2%. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang đạt hơn 47.370 tỷ đồng, tăng 12.176 tỷ đồng.

Chi phí dở dang tại dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 đạt gần 44.130 tỷ đồng, tăng hơn 9.900 tỷ đồng - tương đương 29% so với cùng kỳ. Khoản này chiếm phần lớn trong tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang của doanh nghiệp. Dự án mở rộng nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau ghi nhận chi phí dở dang 855 tỷ đồng, dự án nhà ga hàng hóa Cát Bi đạt 490 tỷ đồng.

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ đạt 4.969 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Đầu tư tài chính ngắn hạn còn hơn 5.180 tỷ đồng, giảm 51%. Nợ phải trả của ACV đạt hơn 20.260 tỷ đồng, giảm 1.745 tỷ đồng. Tổng dư nợ vay đạt 9.185 tỷ đồng, giảm 527 tỷ đồng - tương đương 5%. Vốn chủ sở hữu cuối kỳ đạt gần 76.340 tỷ đồng, tăng gần 6.440 tỷ đồng so với đầu năm.

Tại ngày 30/9, ACV có hơn 7.100 người lao động đang làm việc, giảm gần 3.700 người, tương đương 34% so với hồi đầu năm.

Trong khi đó, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - mã chứng khoán: HVN) có doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 39.170 tỷ đồng trong quý III, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu doanh thu, mảng vận tải hàng không mang về hơn 27.635 tỷ đồng, tăng 15%. Trong đó, doanh thu vận chuyển hành khách và hành lý đạt 24.316 tỷ đồng (tăng 13%), doanh thu vận chuyển hàng hóa, bưu kiện đạt hơn 2.770 tỷ đồng (tăng 42%). Sau khi trừ các khoản chi phí và thuế, Vietnam Airlines ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất gần 320 tỷ đồng.

Theo Vietnam Airlines, biến động giá nhiên liệu do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đã tác động bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý II và quý III năm nay.

1.jpg
Chỉ trong 9 tháng, Vietnam Airlines đã giảm 1.106 nhân sự.

Tại báo cáo tài chính riêng, chi phí nhiên liệu của công ty mẹ tăng gần 4.360 tỷ đồng, tương đương 61% so với cùng kỳ năm ngoái. Luỹ kế 9 tháng năm nay, HVN ghi nhận hơn 114.260 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 29% so với cùng kỳ.

Năm 2026, Vietnam Airlines đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 138.899 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, lãi sau thuế 22 tỷ đồng. Như vậy, công ty vượt xa kế hoạch lợi nhuận năm đặt ra chỉ sau 3 quý.

Tại ngày 30/9, tổng số lao động của Vietnam Airlines (công ty mẹ và các công ty con, bao gồm cả lao động thuê ngoài) còn gần 22.600 người. Tại thời điểm 31/12/2025, con số này là gần 23.700 người. Như vậy, trong 9 tháng qua HVN đã giảm hơn 1.000 nhân sự, tương đương khoảng 4,6% tổng số lao động.

SGN tăng lợi nhuận và lao động

Quý III năm nay, Công ty CP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (mã chứng khoán: SGN) đạt doanh thu thuần 433 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận ròng đạt 78 tỷ đồng, tăng 105% so với cùng kỳ.

Theo giải trình của SGN, kết quả kinh doanh quý III cải thiện dù doanh nghiệp đã ngừng cung cấp dịch vụ quốc nội cho Vietjet từ ngày 20/4/2025 và ngừng phục vụ sân đỗ các chuyến bay quốc tế tại Tân Sơn Nhất từ ngày 1/11/2025.

Bù lại, SGN có thêm khách hàng lớn là Sun PhuQuoc Airways. Sản lượng khai thác từ hãng hàng không này tăng cao nhờ đội tàu bay được mở rộng. Bên cạnh đó, hoạt động phục vụ United Airlines chi nhánh Đà Nẵng và công ty con SAGS - CXR tại Cam Ranh cũng ghi nhận sản lượng tăng.

Lũy kế 9 tháng, SGN ghi nhận doanh thu thuần 1.216 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng đạt 210 tỷ đồng, tăng 27%.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của SGN đạt 2.130 tỷ đồng, tăng 23% so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền tăng 74%, lên 465 tỷ đồng. Ngược lại, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 10% còn 738 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9, Công ty CP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn có 1.592 nhân viên, tăng 129 nhân viên so với cùng kỳ 2025.

Xem thêm

#công ty #lĩnh vực hàng không #giảm hàng ngàn nhân sự #giảm nhân sự #cắt giảm nhân sự #hàng hàng không cắt giảm nhân sự #Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam #lao động #Vietnam Airlines

Cùng chuyên mục

Vận hành Cảng Mặt Trời Phú Quốc

Vận hành Cảng Mặt Trời Phú Quốc

TPO - Ngày 1/11, Cảng An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, chính thức khai trương vận hành với tên thương mại Cảng Mặt Trời Phú Quốc. Công trình được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông đường thủy, tăng kết nối các điểm du lịch phía Nam đảo Ngọc, nhất là trong bối cảnh Phú Quốc chuẩn bị cho APEC 2027.

Huế tham vọng đón 800.000 khách du lịch y tế/năm

Huế tham vọng đón 800.000 khách du lịch y tế/năm

TPO - TP. Huế định hướng phát triển du lịch y tế thành sản phẩm chủ lực, kết hợp khám chữa bệnh, phục hồi chức năng và nghỉ dưỡng, phấn đấu thu hút 800.000 lượt khách nội địa vào năm 2030.

Sẽ có đường bay thẳng từ Quảng Ninh tới Indonesia?

Sẽ có đường bay thẳng từ Quảng Ninh tới Indonesia?

TPO - Quảng Ninh đang tính toán khả năng mở đường bay thuê chuyến hoặc đường bay thẳng kết nối Indonesia với sân bay quốc tế Vân Đồn, đồng thời phát triển các sản phẩm du lịch, thực phẩm đạt chuẩn Halal để tiếp cận thị trường Hồi giáo đầy tiềm năng.

Khánh thành phố đi bộ Thái Nguyên hơn 2.450 tỷ đồng

Khánh thành phố đi bộ Thái Nguyên hơn 2.450 tỷ đồng

TPO - Với tổng mức đầu tư hơn 2.450 tỷ đồng, tuyến phố đi bộ dài hơn 330m và 174 căn shophouse, Central Square Thái Nguyên được kỳ vọng trở thành điểm nhấn đô thị, góp phần thúc đẩy thương mại, du lịch và kinh tế đêm của địa phương.

Hoa dã quỳ nhuộm vàng núi lửa Chư Đang Ya

Hoa dã quỳ nhuộm vàng núi lửa Chư Đang Ya

TPO - Từng đoàn người đang đổ về ngắm mùa hoa dã quỳ nhuộm vàng núi lửa Chư Đang Ya thuộc địa phận làng Ia Gri, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai, thưởng thức văn hoá, các chương trình hấp dẫn tại Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026.

Con lợn quay đạt chất lượng khi chín có da màu vàng cánh gián óng mượt, da giòn, thịt mềm và thơm.

Lợn quay vàng ruộm hấp dẫn tại hội thi ẩm thực Bắc Ninh

TPO - Từ những chú lợn được quay nguyên con, da vàng óng, căng giòn, tỏa hương thơm hấp dẫn đến màn trình diễn chế biến công phu, hội thi quay lợn tại Lễ hội ẩm thực xã Yên Thế, thành phố Bắc Ninh thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách.

'Đại tiệc' pháo hoa rực rỡ ở Thái Nguyên

'Đại tiệc' pháo hoa rực rỡ ở Thái Nguyên

TPO - Tối 30/10, tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh và khai mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026. Bầu trời Thái Nguyên được thắp sáng bởi màn pháo hoa rực rỡ chào mừng.

Đề xuất chuyển nhà ga đường sắt cổ thành bảo tàng, điểm du lịch

Đề xuất chuyển nhà ga đường sắt cổ thành bảo tàng, điểm du lịch

Những nhà ga, công trình đường sắt giàu giá trị lịch sử, kiến trúc nhưng không còn phù hợp để khai thác vận tải có thể được chuyển đổi thành bảo tàng, không gian văn hóa hoặc điểm du lịch, góp phần gìn giữ ký ức đô thị và tạo nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa.

Vua thịt nướng Nhật Bản - Yakiniku King khai trương nhà hàng đầu tiên tại Việt Nam

Vua thịt nướng Nhật Bản - Yakiniku King khai trương nhà hàng đầu tiên tại Việt Nam

Yakiniku King chính thức khai trương nhà hàng đầu tiên tại Việt Nam ở số 13 Hàng Gai, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Với thực đơn hơn 150 món ăn và đồ uống được phục vụ theo hình thức gọi món tại bàn, kết hợp nghệ thuật ẩm thực Ngũ Hành cùng kỹ thuật chế biến độc quyền và công nghệ phục vụ hiện đại, nhà hàng mang đến trải nghiệm phong vị thịt nướng Nhật Bản nguyên bản ngay giữa lòng Thủ đô.

Du lịch biển: Không thể chỉ đón khách rồi tiễn tàu

Du lịch biển: Không thể chỉ đón khách rồi tiễn tàu

TPO - Dù có lợi thế về đường bờ biển, cảng biển và điểm đến hấp dẫn, du lịch tàu biển Việt Nam vẫn chủ yếu khai thác khách tham quan trong vài giờ. Các chuyên gia cho rằng cần phát triển hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

'Du khách đến Quy Nhơn tắm biển, ăn hải sản xong rồi lại đi'

'Du khách đến Quy Nhơn tắm biển, ăn hải sản xong rồi lại đi'

TPO - "Gia Lai là địa phương rất đẹp, có biển, rừng núi, giàu bản sắc văn hóa, nhưng sự liên kết các giá trị này chưa có. Du khách đến Quy Nhơn tắm biển, ăn hải sản xong rồi lại đi. Chính vì thế, sự liên kết để tạo sức hút với khách du lịch và phát triển bất động sản du lịch vẫn chưa có” - chuyên gia Nguyễn Văn Đính nói.

Okela Tour và chiến lược khai thác tuyến du lịch Trung Quốc

Okela Tour và chiến lược khai thác tuyến du lịch Trung Quốc

Không dừng lại ở những điểm đến quen thuộc, Okela Tour khẳng định dấu ấn riêng trên bản đồ lữ hành khi đẩy mạnh khai thác các tuyến du lịch chuyên sâu, mang tính khám phá văn hóa - lịch sử tại Trung Quốc như Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông, Á Đinh, Tứ Đại Cố Đô, Con Đường Tơ Lụa hay hành trình Tam Quốc.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe